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Новини
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Звільнення Шойгу не матиме впливу на перебіг війни РФ проти України, - британська розвідка

Бєлоусов Шойгу

Призначення нового міністра оборони у Росії не матиме значного впливу на перебіг війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Там зазначили, що Бєлоусов є економістом без армійського бекграунду. До призначення він обіймав посаду першого віцепрем'єра, а до того - працював помічником Путіна з економічних питань.

Розвідка Великої Британії припускає, що призначили Бєлоусова для збільшення ефективності оборонних витрат, а також тіснішої координації між оборонними галузями та потребами військ РФ.

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"Це може виявитися надзвичайно складним завданням для Бєлоусова, враховуючи високий рівень корупції в російському Міністерстві оборони та Збройних силах", - йдеться в повідомленні.

Також у розвідці вважають, що призначення нового міністра оборони навряд матиме значний та негайний вплив на перебіг агресії проти України.

"Оскільки Путін також оголосив, що не буде жодних змін у призначенні вищого керівництва Генерального штабу, нинішній російський підхід до війни, ймовірно, продовжуватиметься", - підсумували там.

Читайте: Новопризначений міністр оборони РФ Бєлоусов - чергова маріонетка Путіна, - Шеппс

Звільнення Шойгу з поста міністра оборони РФ

Нагадаємо, у неділю, 12 травня, стало відомо про звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який обіймав цію посаду з 2012 року.

У понеділок, 13 травня, речник російського диктатора Пєсков повідомив, що уже колишній очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стане куратором Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, однак не її безпосереднім керівником. Це відомство безпосередньо підпорядковане Путіну.

14 травня 2024 року Путін офіційно призначив на посаду міністра Андрій Бєлоусова.

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Автор: 

Велика Британія (5551) зовнішня розвідка (464) Міноборони рф (701) Бєлоусов Андрій (19)


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Шлангу назначен командующим внегалактических парнокопытных войск.
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17.05.2024 13:15 Відповісти
не розумію прикола. Йбана русня замінює корупціонера на менеджера, який на росії налагодив виробництво шахедів, а в нас в цей же час міністром працює повністю корумпований крадій, який просто тащить бабки на всьому чому може - від харчів до броніків, ще й друг Зе Кірющєнко у нас відповідальний за "виробництво дронів", так що під кінець року буде не мільйон дронів, а мільйон дечого іншого. Тільки ми цього не побачимо, бо будемо сидіти без електрики.

але росіяни сміщні. гігі, шойгу змінили посаду.
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17.05.2024 13:52 Відповісти
Новый будет киздить не хуже оленевода, зря вы так расстраиваетесь.
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17.05.2024 16:54 Відповісти
"А олєні - лучше!" (с)
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17.05.2024 13:18 Відповісти
Радіти особливо нічому. Новий міністр- фанат держпланування та регулювання, ідеальний кандидат на цю посаду. Його відповідальність саме забезпечення армії, а не бойова робота.
Це не лупошарий трускавецький ЙУрист з яйцями по 17 чи ларьочник кримський з ДОТами та тімошенками у якості пАтужних радників.
Залишається сподіватися, що корумпована структура міноборони його швиденько під себе адаптує, перетворивши на "картонного маршала2.0", але якщо корупцію прижме він- результат буде паскудним для України. Вже зараз бачимо різницю між прокладками-одноденками: ЗЕлені-бабло, у якості фіндопомоги отримане, з України вивозять; російські- техніку, обладнання та комплектуючі поза санкціями завозять.
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17.05.2024 13:43 Відповісти
Можно расслабиться. И на шашлыки.
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17.05.2024 14:18 Відповісти
 
 