Звільнення Шойгу не матиме впливу на перебіг війни РФ проти України, - британська розвідка

Призначення нового міністра оборони у Росії не матиме значного впливу на перебіг війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Там зазначили, що Бєлоусов є економістом без армійського бекграунду. До призначення він обіймав посаду першого віцепрем'єра, а до того - працював помічником Путіна з економічних питань.

Розвідка Великої Британії припускає, що призначили Бєлоусова для збільшення ефективності оборонних витрат, а також тіснішої координації між оборонними галузями та потребами військ РФ.

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"Це може виявитися надзвичайно складним завданням для Бєлоусова, враховуючи високий рівень корупції в російському Міністерстві оборони та Збройних силах", - йдеться в повідомленні.

Також у розвідці вважають, що призначення нового міністра оборони навряд матиме значний та негайний вплив на перебіг агресії проти України.

"Оскільки Путін також оголосив, що не буде жодних змін у призначенні вищого керівництва Генерального штабу, нинішній російський підхід до війни, ймовірно, продовжуватиметься", - підсумували там.

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Звільнення Шойгу з поста міністра оборони РФ

Нагадаємо, у неділю, 12 травня, стало відомо про звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який обіймав цію посаду з 2012 року.

У понеділок, 13 травня, речник російського диктатора Пєсков повідомив, що уже колишній очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стане куратором Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, однак не її безпосереднім керівником. Це відомство безпосередньо підпорядковане Путіну.

14 травня 2024 року Путін офіційно призначив на посаду міністра Андрій Бєлоусова.

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