Звільнення Шойгу не матиме впливу на перебіг війни РФ проти України, - британська розвідка
Призначення нового міністра оборони у Росії не матиме значного впливу на перебіг війни проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
Там зазначили, що Бєлоусов є економістом без армійського бекграунду. До призначення він обіймав посаду першого віцепрем'єра, а до того - працював помічником Путіна з економічних питань.
Розвідка Великої Британії припускає, що призначили Бєлоусова для збільшення ефективності оборонних витрат, а також тіснішої координації між оборонними галузями та потребами військ РФ.
"Це може виявитися надзвичайно складним завданням для Бєлоусова, враховуючи високий рівень корупції в російському Міністерстві оборони та Збройних силах", - йдеться в повідомленні.
Також у розвідці вважають, що призначення нового міністра оборони навряд матиме значний та негайний вплив на перебіг агресії проти України.
"Оскільки Путін також оголосив, що не буде жодних змін у призначенні вищого керівництва Генерального штабу, нинішній російський підхід до війни, ймовірно, продовжуватиметься", - підсумували там.
Звільнення Шойгу з поста міністра оборони РФ
Нагадаємо, у неділю, 12 травня, стало відомо про звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який обіймав цію посаду з 2012 року.
У понеділок, 13 травня, речник російського диктатора Пєсков повідомив, що уже колишній очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стане куратором Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, однак не її безпосереднім керівником. Це відомство безпосередньо підпорядковане Путіну.
14 травня 2024 року Путін офіційно призначив на посаду міністра Андрій Бєлоусова.
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але росіяни сміщні. гігі, шойгу змінили посаду.
Це не лупошарий трускавецький ЙУрист з яйцями по 17 чи ларьочник кримський з ДОТами та тімошенками у якості пАтужних радників.
Залишається сподіватися, що корумпована структура міноборони його швиденько під себе адаптує, перетворивши на "картонного маршала2.0", але якщо корупцію прижме він- результат буде паскудним для України. Вже зараз бачимо різницю між прокладками-одноденками: ЗЕлені-бабло, у якості фіндопомоги отримане, з України вивозять; російські- техніку, обладнання та комплектуючі поза санкціями завозять.