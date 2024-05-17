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Новости Агрессия России против Украины
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Атака РФ на Харьков: количество погибших возросло до 3 человек, раненых – до 28

Атака на Харків 17 травня

В следствие сегодняшнего обстрела Харькова известно уже о трех погибших и 28 раненых.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"И погибших, и раненых в результате сегодняшнего удара по Харькову, к сожалению, уже больше. Убитых россиянами трое, раненых 28", - написал он.

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Ранее сообщалось, что в городе было несколько прилетов. По предварительным данным ОВА, оккупанты нанесли два удара КАБами, в частности по Холодногорскому району Харькова.

По состоянию на 17:40 сообщалось о двух погибших и 19 пострадавших людей.

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Автор: 

обстрел (26942) Харьков (7452)


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Царство Небесне загиблим, а постраждалим - одужання.
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17.05.2024 21:29 Ответить
Геноцид рашиських виродків проти Харкова і харківян триває ,йде свідоме знищення міста на жаль світ мовчить, як і влада.
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17.05.2024 21:30 Ответить
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17.05.2024 21:32 Ответить
Янсур анабой!
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17.05.2024 21:57 Ответить
Правитель московії здохни!!!
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17.05.2024 22:04 Ответить
Таке враження, що Умеров не хоче робить додаткових заходів для Харківа.

Радий був би помилитися…
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17.05.2024 22:08 Ответить
Хай московії все повернеться у двухсоткратному розмірі......
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18.05.2024 00:16 Ответить
 
 