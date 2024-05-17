Атака РФ на Харьков: количество погибших возросло до 3 человек, раненых – до 28

В следствие сегодняшнего обстрела Харькова известно уже о трех погибших и 28 раненых.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"И погибших, и раненых в результате сегодняшнего удара по Харькову, к сожалению, уже больше. Убитых россиянами трое, раненых 28", - написал он.

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Ранее сообщалось, что в городе было несколько прилетов. По предварительным данным ОВА, оккупанты нанесли два удара КАБами, в частности по Холодногорскому району Харькова.

По состоянию на 17:40 сообщалось о двух погибших и 19 пострадавших людей.

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