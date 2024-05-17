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Новини Агресія Росії проти України
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Атака РФ на Харків: кількість загиблих зросла до 3 осіб, поранених - до 28

Атака на Харків 17 травня

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова відомо вже про трьох загиблих та 28 поранених.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28", - написав він.

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Раніше повідомлялося, що в місті було кілька прильотів. За попередніми даними ОВА, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

Станом на 17:40 повідомлялося про двох загиблих та 19 постраждалих людей.

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Автор: 

обстріл (28263) Харків (5565)


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Царство Небесне загиблим, а постраждалим - одужання.
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17.05.2024 21:29 Відповісти
Геноцид рашиських виродків проти Харкова і харківян триває ,йде свідоме знищення міста на жаль світ мовчить, як і влада.
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17.05.2024 21:30 Відповісти
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17.05.2024 21:32 Відповісти
Янсур анабой!
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17.05.2024 21:57 Відповісти
Правитель московії здохни!!!
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17.05.2024 22:04 Відповісти
Таке враження, що Умеров не хоче робить додаткових заходів для Харківа.

Радий був би помилитися…
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17.05.2024 22:08 Відповісти
Хай московії все повернеться у двухсоткратному розмірі......
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18.05.2024 00:16 Відповісти
 
 