Атака РФ на Харків: кількість загиблих зросла до 3 осіб, поранених - до 28
Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова відомо вже про трьох загиблих та 28 поранених.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28", - написав він.
Раніше повідомлялося, що в місті було кілька прильотів. За попередніми даними ОВА, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.
Станом на 17:40 повідомлялося про двох загиблих та 19 постраждалих людей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Радий був би помилитися…