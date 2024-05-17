Атака РФ на Харків: кількість загиблих зросла до 3 осіб, поранених - до 28

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова відомо вже про трьох загиблих та 28 поранених.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"І загиблих, і поранених внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову, на жаль, вже більше. Вбитих росіянами троє, поранених 28", - написав він.

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Раніше повідомлялося, що в місті було кілька прильотів. За попередніми даними ОВА, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.

Станом на 17:40 повідомлялося про двох загиблих та 19 постраждалих людей.

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