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Новости Агрессия России против Украины
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Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и 55 единиц вооружения и военной техники россиян

знищення,ліквідація

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 140 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 111 человек.
Кроме того, россияне потеряли 55 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 3 реактивные системы залпового огня "Град";
  • 1 танк;
  • 12 пушек;
  • 1 зенитная установка;
  • 3 миномёта;

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  • 22 единицы авто-бронетехники;
  • 2 разведывательных БпЛА;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 4 камеры видеонаблюдения;
  • 4 аэрофотостанции;
  • 2 лодки.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 места хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию и 2 трансформатора.

Напомним, сегодня ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Силы противовоздушной обороны Юга уничтожили 20 "шахедов".

Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3501) уничтожение (6849) Силы обороны юга (297)


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В Крыму в результате украинской ракеты ликвидирован командир радиотехнической части предатель Украины Кулаков.Кроме того уничтожено радиотехническое оборудование.
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19.05.2024 15:54 Ответить
 
 