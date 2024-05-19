Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и 55 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 140 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 111 человек.

Кроме того, россияне потеряли 55 единиц вооружения и военной техники, из них:

3 реактивные системы залпового огня "Град";

1 танк;

12 пушек;

1 зенитная установка;

3 миномёта;

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22 единицы авто-бронетехники;

2 разведывательных БпЛА;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

4 камеры видеонаблюдения;

4 аэрофотостанции;

2 лодки.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 места хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию и 2 трансформатора.

Напомним, сегодня ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Силы противовоздушной обороны Юга уничтожили 20 "шахедов".