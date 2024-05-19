Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 111 оккупантов и 55 единиц вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 140 оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 111 человек.
Кроме того, россияне потеряли 55 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 3 реактивные системы залпового огня "Град";
- 1 танк;
- 12 пушек;
- 1 зенитная установка;
- 3 миномёта;
- 22 единицы авто-бронетехники;
- 2 разведывательных БпЛА;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 4 камеры видеонаблюдения;
- 4 аэрофотостанции;
- 2 лодки.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 места хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта, 1 огневую позицию и 2 трансформатора.
Напомним, сегодня ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Силы противовоздушной обороны Юга уничтожили 20 "шахедов".
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Анатолий Козаков #584806
показать весь комментарий19.05.2024 15:54 Ответить Мне нравится 0
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