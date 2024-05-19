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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 111 окупантів і 55 одиниць озброєння й військової техніки росіян

знищення,ліквідація

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 140 окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 111 осіб.
Крім того, росіяни втратили 55 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 3 реактивні системи залпового вогню "Град";
  • 1 танк;
  • 12 гармат;
  • 1 зенітна установка;
  • 3 міномети;

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 492 290 осіб (+1210 за добу), 7 576 танків, 12 687 артсистем, 14 630 бойових броньованих машин

  • 22 одиниці авто-бронетехніки;
  • 2 розвідувальні БпЛА;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 4 камери відеоспостереження;
  • 4 аерофотостанції;
  • 2 човни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень ліквідовано приблизно 10 тис. окупантів та знищено 1333 одиниці озброєння й військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Крім того, українські захисники знищили 3 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, 1 вогневу позицію та 2 трансформатори.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Сили протиповітряної оборони Півдня знищили 20 "шахедів".

Автор: 

армія рф (17250) ліквідація (3883) знищення (7161) Сили оборони півдня (323)


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В Крыму в результате украинской ракеты ликвидирован командир радиотехнической части предатель Украины Кулаков.Кроме того уничтожено радиотехническое оборудование.
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19.05.2024 15:54 Відповісти
 
 