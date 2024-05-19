Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 111 окупантів і 55 одиниць озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 140 окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 111 осіб.
Крім того, росіяни втратили 55 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 3 реактивні системи залпового вогню "Град";
- 1 танк;
- 12 гармат;
- 1 зенітна установка;
- 3 міномети;
- 22 одиниці авто-бронетехніки;
- 2 розвідувальні БпЛА;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 4 камери відеоспостереження;
- 4 аерофотостанції;
- 2 човни.
Крім того, українські захисники знищили 3 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, 1 вогневу позицію та 2 трансформатори.
Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Сили протиповітряної оборони Півдня знищили 20 "шахедів".
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Анатолий Козаков #584806
показати весь коментар19.05.2024 15:54 Відповісти Мені подобається 0
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