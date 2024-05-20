Украина, готовясь к новому наступлению РФ, тайно перебросила военных к границе в Харьковской области, - Sky News
Украина скрыто перебросила дополнительные силы под Харьков за несколько дней до того, как россияне второй раз с начала войны попытались прорваться в Харьков 10 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.
"Мы били танки на границе... это уже была настоящая война", - рассказал один из бойцов, чья бригада защищала город Купянск.
Военный также подтвердил переброску сил для укрепления позиций ВСУ. Это указывает на попытки Украины заранее собрать силы, чтобы противостоять усилению российской группировки вдоль своей протяженной северо-восточной границы. Однако этих усилий оказалось недостаточно.
Как рассказал другой источник Sky News, с тех пор как началось наступление РФ ситуация стабилизировалась, но не известно, как долго это может продолжаться.
Наступление РФ в Харьковской области
Утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Одной из целей страны-агрессора является город Волчанск, захват которого позволит создать плацдарм для дальнейших ударов по позициям ВСУ.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
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От навіщо цю єресь писати? Зусиль буде достаньо коли наші військові і економічні спрможності будуть одного порядку з кацапськими.
Дурню зрозуміло, що в РФ незрівнянно більше ресурсів для війни. Перемогти це можна лише розумом, полководницькими талантами та бездоганним менеджментом. А якщо всього цього немає, то... результат очевидний.
Для розумного: в першому наближенні військову спроможність можна уявити як суму добутків певних факторів та їх вагових коефіцієнтів.
Я десь на цензорі читав що саме мінні поля на вовчанському напрямку були розміновані/заміновані з невеликою щільністю.
Таке враження , що захищатися треба, але так , не задужо!. Як в тому анекдоті : чи не за швидко я біжу ?