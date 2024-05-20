РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8538 посетителей онлайн
Новости
11 352 21

Украина, готовясь к новому наступлению РФ, тайно перебросила военных к границе в Харьковской области, - Sky News

ЗСУ

Украина скрыто перебросила дополнительные силы под Харьков за несколько дней до того, как россияне второй раз с начала войны попытались прорваться в Харьков 10 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

"Мы били танки на границе... это уже была настоящая война", - рассказал один из бойцов, чья бригада защищала город Купянск.

Военный также подтвердил переброску сил для укрепления позиций ВСУ. Это указывает на попытки Украины заранее собрать силы, чтобы противостоять усилению российской группировки вдоль своей протяженной северо-восточной границы. Однако этих усилий оказалось недостаточно.

Как рассказал другой источник Sky News, с тех пор как началось наступление РФ ситуация стабилизировалась, но не известно, как долго это может продолжаться.

Наступление РФ в Харьковской области

Утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. Одной из целей страны-агрессора является город Волчанск, захват которого позволит создать плацдарм для дальнейших ударов по позициям ВСУ.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Читайте также: Министр обороны Британии Шеппс о союзе России и Китая: Прямая угроза нашему образу жизни

Автор: 

россия (95413) Украина (44926) Харьковщина (5577) наступление (208)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
20.05.2024 07:10
+12
Та да! Це були настільки секретні дії, що про них знає лише SkyNews. 😊 Всі відповіді на всі запмтання дає заміна командуючого напрямком. Якби готувався, то не замінили б.
показать весь комментарий
20.05.2024 07:11
+7
Sky News. По секрету всему свету... (с)
показать весь комментарий
20.05.2024 07:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sky News. По секрету всему свету... (с)
показать весь комментарий
20.05.2024 07:06 Ответить
Та да! Це були настільки секретні дії, що про них знає лише SkyNews. 😊 Всі відповіді на всі запмтання дає заміна командуючого напрямком. Якби готувався, то не замінили б.
показать весь комментарий
20.05.2024 07:11 Ответить
"Проте цих зусиль виявилося недостатньо. Джерело:

От навіщо цю єресь писати? Зусиль буде достаньо коли наші військові і економічні спрможності будуть одного порядку з кацапськими.
показать весь комментарий
20.05.2024 07:29 Ответить
Соромлюся запитати: "Військові можливості" - це кількість солдатів? Кількість танків? Кількість ***********? Чи вміння це все ефективно застосовувати на полі бою?
показать весь комментарий
20.05.2024 08:27 Ответить
не соромтеся, це все разом
показать весь комментарий
20.05.2024 08:35 Ответить
"це все разом" - це не відповідь. Це відмазка.
Дурню зрозуміло, що в РФ незрівнянно більше ресурсів для війни. Перемогти це можна лише розумом, полководницькими талантами та бездоганним менеджментом. А якщо всього цього немає, то... результат очевидний.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:18 Ответить
Звідки мені було знати, що запитує не дурень?
Для розумного: в першому наближенні військову спроможність можна уявити як суму добутків певних факторів та їх вагових коефіцієнтів.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:36 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2024 07:10 Ответить
бубачка та сир завчасно підготувался до цього прориву, замість того щоб жерти шашлики.
показать весь комментарий
20.05.2024 07:17 Ответить
Настільки готові,що по сьогодні не можуть викинути москалів за кордон.
показать весь комментарий
20.05.2024 07:18 Ответить
ще не вечір
показать весь комментарий
20.05.2024 07:20 Ответить
Що то за прихованість якщо про неї повідомляють іноземні ЗМІ ?
показать весь комментарий
20.05.2024 07:23 Ответить
Ишли як на параді - добре підготовились
показать весь комментарий
20.05.2024 07:30 Ответить
Годі шукати тупішого повідомлення
показать весь комментарий
20.05.2024 07:39 Ответить
безуглі з єрмачками та шефірами і іншими "слугами Урода".....
показать весь комментарий
20.05.2024 08:51 Ответить
Ще один локшинотворець...
показать весь комментарий
20.05.2024 08:19 Ответить
потужно-таємно ?
показать весь комментарий
20.05.2024 08:48 Ответить
Нова фаза війни. Вечером п'ятниці летіли літаки ,важкі,через три хвилини, низько....будинок здригнувся, летіли з допомогою ЗСУ. Якщо НАТО введе військових, значить і моя черга прийде. Диван залишиться в тилу, усе буде Україна
показать весь комментарий
20.05.2024 09:00 Ответить
На правах реклами. Замовила ОПа.
показать весь комментарий
20.05.2024 10:09 Ответить
Як цікаво: захоплення Вовчанську то є створення плацдарму для подальшого наступу на Харків...
Я десь на цензорі читав що саме мінні поля на вовчанському напрямку були розміновані/заміновані з невеликою щільністю.
Таке враження , що захищатися треба, але так , не задужо!. Як в тому анекдоті : чи не за швидко я біжу ?
показать весь комментарий
20.05.2024 10:53 Ответить
 
 