Україна, готуючись до нового наступу РФ, таємно перекинула військових до кордону в Харківській області, - Sky News
Україна приховано перекинула додаткові сили під Харків за кілька днів до того, як росіяни вдруге від початку війни спробували прорватися до Харкова 10 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.
"Ми били танки на кордоні… це вже була справжня війна", – розповів один із бійців, чия бригада захищала місто Куп’янськ.
Військовий також підтвердив перекидання сил для зміцнення позицій ЗСУ. Це вказує на спроби України заздалегідь зібрати сили, щоб протистояти посиленню російського угруповання вздовж свого протяжного північно-східного кордону. Проте цих зусиль виявилося недостатньо.
Як розповіло інше джерело Sky News, з того часу як почався наступ РФ ситуація стабілізувалася, але не відомо, як довго це може тривати.
Наступ РФ у Харківській області
Вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Однією з цілей країни-агресорки є місто Вовчанськ, захоплення якого дасть змогу створити плацдарм для подальших ударів по позиціях ЗСУ.
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.
У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
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От навіщо цю єресь писати? Зусиль буде достаньо коли наші військові і економічні спрможності будуть одного порядку з кацапськими.
Дурню зрозуміло, що в РФ незрівнянно більше ресурсів для війни. Перемогти це можна лише розумом, полководницькими талантами та бездоганним менеджментом. А якщо всього цього немає, то... результат очевидний.
Для розумного: в першому наближенні військову спроможність можна уявити як суму добутків певних факторів та їх вагових коефіцієнтів.
Я десь на цензорі читав що саме мінні поля на вовчанському напрямку були розміновані/заміновані з невеликою щільністю.
Таке враження , що захищатися треба, але так , не задужо!. Як в тому анекдоті : чи не за швидко я біжу ?