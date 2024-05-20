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Україна, готуючись до нового наступу РФ, таємно перекинула військових до кордону в Харківській області, - Sky News

ЗСУ

Україна приховано перекинула додаткові сили під Харків за кілька днів до того, як росіяни вдруге від початку війни спробували прорватися до Харкова 10 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

"Ми били танки на кордоні… це вже була справжня війна", – розповів один із бійців, чия бригада захищала місто Куп’янськ.

Військовий також підтвердив перекидання сил для зміцнення позицій ЗСУ. Це вказує на спроби України заздалегідь зібрати сили, щоб протистояти посиленню російського угруповання вздовж свого протяжного північно-східного кордону. Проте цих зусиль виявилося недостатньо.

Як розповіло інше джерело Sky News, з того часу як почався наступ РФ ситуація стабілізувалася, але не відомо, як довго це може тривати.

Наступ РФ у Харківській області

Вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. Однією з цілей країни-агресорки є місто Вовчанськ, захоплення якого дасть змогу створити плацдарм для подальших ударів по позиціях ЗСУ.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Британії Шеппс впевнений, що Україна зможе відбити російський наступ на Харківщині

Автор: 

росія (64984) Україна (5872) Харківщина (6054) наступ (229)


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Топ коментарі
+26
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20.05.2024 07:10
+12
Та да! Це були настільки секретні дії, що про них знає лише SkyNews. 😊 Всі відповіді на всі запмтання дає заміна командуючого напрямком. Якби готувався, то не замінили б.
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20.05.2024 07:11
+7
Sky News. По секрету всему свету... (с)
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20.05.2024 07:06
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Sky News. По секрету всему свету... (с)
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20.05.2024 07:06 Відповісти
Та да! Це були настільки секретні дії, що про них знає лише SkyNews. 😊 Всі відповіді на всі запмтання дає заміна командуючого напрямком. Якби готувався, то не замінили б.
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20.05.2024 07:11 Відповісти
"Проте цих зусиль виявилося недостатньо. Джерело:

От навіщо цю єресь писати? Зусиль буде достаньо коли наші військові і економічні спрможності будуть одного порядку з кацапськими.
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20.05.2024 07:29 Відповісти
Соромлюся запитати: "Військові можливості" - це кількість солдатів? Кількість танків? Кількість ***********? Чи вміння це все ефективно застосовувати на полі бою?
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20.05.2024 08:27 Відповісти
не соромтеся, це все разом
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20.05.2024 08:35 Відповісти
"це все разом" - це не відповідь. Це відмазка.
Дурню зрозуміло, що в РФ незрівнянно більше ресурсів для війни. Перемогти це можна лише розумом, полководницькими талантами та бездоганним менеджментом. А якщо всього цього немає, то... результат очевидний.
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20.05.2024 10:18 Відповісти
Звідки мені було знати, що запитує не дурень?
Для розумного: в першому наближенні військову спроможність можна уявити як суму добутків певних факторів та їх вагових коефіцієнтів.
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20.05.2024 10:36 Відповісти
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20.05.2024 07:10 Відповісти
бубачка та сир завчасно підготувался до цього прориву, замість того щоб жерти шашлики.
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20.05.2024 07:17 Відповісти
Настільки готові,що по сьогодні не можуть викинути москалів за кордон.
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20.05.2024 07:18 Відповісти
ще не вечір
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20.05.2024 07:20 Відповісти
Що то за прихованість якщо про неї повідомляють іноземні ЗМІ ?
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20.05.2024 07:23 Відповісти
Ишли як на параді - добре підготовились
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20.05.2024 07:30 Відповісти
Годі шукати тупішого повідомлення
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20.05.2024 07:39 Відповісти
безуглі з єрмачками та шефірами і іншими "слугами Урода".....
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20.05.2024 08:51 Відповісти
Ще один локшинотворець...
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20.05.2024 08:19 Відповісти
потужно-таємно ?
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20.05.2024 08:48 Відповісти
Нова фаза війни. Вечером п'ятниці летіли літаки ,важкі,через три хвилини, низько....будинок здригнувся, летіли з допомогою ЗСУ. Якщо НАТО введе військових, значить і моя черга прийде. Диван залишиться в тилу, усе буде Україна
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20.05.2024 09:00 Відповісти
На правах реклами. Замовила ОПа.
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20.05.2024 10:09 Відповісти
Як цікаво: захоплення Вовчанську то є створення плацдарму для подальшого наступу на Харків...
Я десь на цензорі читав що саме мінні поля на вовчанському напрямку були розміновані/заміновані з невеликою щільністю.
Таке враження , що захищатися треба, але так , не задужо!. Як в тому анекдоті : чи не за швидко я біжу ?
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20.05.2024 10:53 Відповісти
 
 