Бывшую Арку дружбы народов в Киеве не обязательно демонтировать. Как вариант – превратить ее в символ ЛГБТ, - УИНП

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что Арку Свободы украинского народа (ранее - Арка дружбы народов) не обязательно сносить, если ее перестанут считывать как советский символ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Дробович рассказал о трех возможных, по его мнению, сценариях развития событий вокруг Арки свободы украинского народа. Один из них - это демонтаж, второй - это оставить Арку, однако потом сами граждане все равно демонтируют ее принудительно, "как сделали с Лениным".

"Третий вариант - оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой", - отметил он.

По мнению главы УИНП, радуга по-настоящему переопределит этот объект, создав вокруг него новый контекст и дискуссию.

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"Потому что трещина, которая сейчас есть в исполнении Владимира Кузнецова и группы, является хорошим и сильным высказыванием, но она не стала виральной. Она не изменила публичное пространство так, чтобы это считывалось, никто в частном разговоре не называет ее "Аркой трещины народов". А радуга работает! Это сразу стало понятно, когда выступил "Правый сектор", а это значит, что это уже не считывают как советский символ", - пояснил глава УИНП.

В то же время Дробович добавил, что Арку можно попробовать переопределить "функционально", сделав, например, "какую-то водяную горку или что-то другое".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшая Арка Дружбы народов лишена статуса памятника. Теперь монумент может быть демонтирован, - Минкульт

Кто и почему хочет демонтажа Арки?

Как сообщалось, 16 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.

В конце марта экспертная комиссия Украинского института нацпамяти пришла к выводу, что одного лишь переименования недостаточно, и Арку надо демонтировать.

В КГГА отметили, что не хотят сносить арку. Кроме того, она является памятником истории местного значения. После этого Минкульт лишил Арку статуса памятника и сообщил, что теперь монумент может быть демонтирован.