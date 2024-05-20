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Бывшую Арку дружбы народов в Киеве не обязательно демонтировать. Как вариант – превратить ее в символ ЛГБТ, - УИНП

Арка Свободи українського народу у Києві

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что Арку Свободы украинского народа (ранее - Арка дружбы народов) не обязательно сносить, если ее перестанут считывать как советский символ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Дробович рассказал о трех возможных, по его мнению, сценариях развития событий вокруг Арки свободы украинского народа. Один из них - это демонтаж, второй - это оставить Арку, однако потом сами граждане все равно демонтируют ее принудительно, "как сделали с Лениным".

"Третий вариант - оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой", - отметил он.

По мнению главы УИНП, радуга по-настоящему переопределит этот объект, создав вокруг него новый контекст и дискуссию.

Читайте: КГГА все же не планирует демонтаж бывшей Арки Дружбы народов, несмотря на лишение ее статуса памятника.

"Потому что трещина, которая сейчас есть в исполнении Владимира Кузнецова и группы, является хорошим и сильным высказыванием, но она не стала виральной. Она не изменила публичное пространство так, чтобы это считывалось, никто в частном разговоре не называет ее "Аркой трещины народов". А радуга работает! Это сразу стало понятно, когда выступил "Правый сектор", а это значит, что это уже не считывают как советский символ", - пояснил глава УИНП.

В то же время Дробович добавил, что Арку можно попробовать переопределить "функционально", сделав, например, "какую-то водяную горку или что-то другое".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшая Арка Дружбы народов лишена статуса памятника. Теперь монумент может быть демонтирован, - Минкульт

Кто и почему хочет демонтажа Арки?

Как сообщалось, 16 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.

В конце марта экспертная комиссия Украинского института нацпамяти пришла к выводу, что одного лишь переименования недостаточно, и Арку надо демонтировать.

В КГГА отметили, что не хотят сносить арку. Кроме того, она является памятником истории местного значения. После этого Минкульт лишил Арку статуса памятника и сообщил, что теперь монумент может быть демонтирован.

Автор: 

Киев (25490) декоммунизация (753) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+30
Складається таке враженно шо у тому інстітуті окопались довбойоби. А може там кубло ЛГБТ?
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20.05.2024 14:08
+24
Зовсім здуріли. Я не проти ЛГБТ, але я проти пропаганди ЛГБТ. В бажанні підпалити кацапські пердаки ми доводимо до маразму будь-що......
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20.05.2024 14:19
+22
Не треба перетворювати символ східних під@арів у символ західних під@арів. Арку треба знести.
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20.05.2024 14:35
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Всі ці шкідливі ідеї та їхні апологети щедро фінансуються кацапами, як і праворадикали, які активно "борються" з першими. Мета - посіяти хаос та підвищити градус суспільного протистояння в Західному світі.
Україні варто триматись осторонь від цих "прогресивних трендів".
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20.05.2024 14:50 Ответить
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20.05.2024 14:54 Ответить
Совсем больные на голову? Что за бредовые идеи? Дома себе лгбт устраивай идиот
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20.05.2024 14:58 Ответить
пздц...
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20.05.2024 14:59 Ответить
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20.05.2024 15:01 Ответить
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20.05.2024 15:13 Ответить
Про ********* - ******** это те, кто при виде половинку железного бублика начинают думать про СССР!
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20.05.2024 15:18 Ответить
Немає вже сил все це читати. Ні, її треба ДЕМОНТУВАТИ! ЛИШЕ ТАК! І НЕ ІНАКШЕ.
Якби ж то розум був у цього народу. А то ні народу -- ні розуму, зрозуміло.
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20.05.2024 15:26 Ответить
не зрозуміло тільки вам! Києво-Печерська Лавра довгий час слугувала прихистком московитам в самому центрі нашої держави, століттями вони там керували, але у вас не виникає думки зруйнувати Лавру?! вам аби руйнувати, ви спочатку щось збудуйте, а потім розказуйте що потрібно руйнувати.
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20.05.2024 15:36 Ответить
завжди подобалась веселка над Дніпром, це було не схоже на всі радянські памятки, вона була позитивна і такою залишається, такая є тільки у нас, нащо руйнувати?! є багато чого, що треба міняти, залиште в спокої Київську веселку, а асоціації в кожного свої в міру особистої розбещеності.
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20.05.2024 15:31 Ответить
Вам "веселка", а народу України це "ярмо".
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20.05.2024 15:44 Ответить
Показились.
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20.05.2024 15:53 Ответить
Євросоюз - це той самий совок, тільки замість комунізму отримаєте іслам та лгбт.
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20.05.2024 15:59 Ответить
Краще все ж демонтувати...
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20.05.2024 16:03 Ответить
Мда... щоб "підірвати пєрдак" українця, достатньо згадати десь ЛГБТ. І понеслася .
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20.05.2024 16:13 Ответить
Надо сделать как обычно, то что больше всего не понравится кацапам.
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20.05.2024 16:13 Ответить
Возможно самый большой памятник ЛГБТ в мире порвет кацапов в клочья. Ну и конечно плюс от партнеров.
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20.05.2024 16:15 Ответить
Ви там подуріли, ще прапор іх повісьте...
Читайте про Содом і Гомору, є збоченці і завжли були...не треба ім ставити пам'ятники...
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20.05.2024 16:16 Ответить
Хіба можна іншого чекати від підарської влади?)
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21.05.2024 00:49 Ответить
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20.05.2024 16:16 Ответить
а той менший шматок пофарбувати в лигибитишну тєму
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20.05.2024 19:02 Ответить
То демонтуйте її звідти та змонтуйте на в'їзді в Урядовий квартал😆тільки ж розмалювати не забудьте
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20.05.2024 16:38 Ответить
Скільки не розмальовуй все рівно будуть казати що це бувша арка дружби народів.Самий правильний варіант це повний демонтаж і знищення.Так як зробили з памятниками Леніна і інших комуністів.Не лишайте в Україні для русні радянських міток і маяків,які будуть їх сюди тягнути.
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20.05.2024 16:53 Ответить
я за знесення, але лигибишні кольори якби натякає, що то за дружба була, тому знести нафіг.
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20.05.2024 19:03 Ответить
Арку дружби з Кацапією перейменувати на ЛГБТ Кацапії?
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20.05.2024 17:20 Ответить
Нехай цей дробович в себе на штанах на задниці вишиє веселку - це по-справжньому переозначить цей об'єкт, створивши навколо нього новий контекст та дискусію
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20.05.2024 17:38 Ответить
А під аркою кадирівця з бурятом які дирявять кацапа у сраку та у рот
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20.05.2024 18:26 Ответить
Да давайте вже просто зробимо пам'ятник найвеличнішому! Бо це ще краща ідея аніж пам'ятник лгбт...
Ну чи героям СБУ/поліції які швидко накивали п'ятами з Одеси під час вторгнення орків.
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21.05.2024 12:19 Ответить
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