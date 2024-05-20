Колишню Арку дружби народів у Києві не обов’язково демонтувати. Як варіант - перетворити її на символ ЛГБТ, - УІНП

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що Арку Свободи українського народу (раніше - Арка дружби народів) не обов’язково зносити, якщо її перестануть зчитувати як радянський символ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Дробович розповів про три можливі, на його думку, сценарії розвитку подій довкола Арки свободи українського народу. Один із них - це демонтаж, другий - це залишити Арку, однак потім самі громадяни все одно демонтують її примусово, "як зробили з Леніним".

"Третій варіант – залишити арку і зробити, як у 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", - зазначив він.

На думку очільника УІНП, веселка по-справжньому переозначить цей об'єкт, створивши навколо нього новий контекст та дискусію.

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"Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив "Правий сектор", а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ", - пояснив голова УІНП.

Водночас Дробович додав, що Арку можна спробувати переозначити "функціонально", зробивши, наприклад, "якусь водяну гірку або щось інше".

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Хто і чому хоче демонтажу Арки?

Як повідомлялося, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

Наприкінці березня експерта комісія Українського інститут нацпам’яті дійшла висновку, що самого лише перейменування недостатньо, і Арку треба демонтувати.

В КМДА зазначили, що не хочуть зносити арку. Крім того, вона є пам’яткою історії місцевого значення. Після цього Мінкульт позбавив Арку статусу пам’ятки і повідомив, що тепер монумент може бути демонтований.