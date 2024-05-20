Колишню Арку дружби народів у Києві не обов’язково демонтувати. Як варіант - перетворити її на символ ЛГБТ, - УІНП
Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що Арку Свободи українського народу (раніше - Арка дружби народів) не обов’язково зносити, якщо її перестануть зчитувати як радянський символ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
Дробович розповів про три можливі, на його думку, сценарії розвитку подій довкола Арки свободи українського народу. Один із них - це демонтаж, другий - це залишити Арку, однак потім самі громадяни все одно демонтують її примусово, "як зробили з Леніним".
"Третій варіант – залишити арку і зробити, як у 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", - зазначив він.
На думку очільника УІНП, веселка по-справжньому переозначить цей об'єкт, створивши навколо нього новий контекст та дискусію.
"Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив "Правий сектор", а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ", - пояснив голова УІНП.
Водночас Дробович додав, що Арку можна спробувати переозначити "функціонально", зробивши, наприклад, "якусь водяну гірку або щось інше".
Хто і чому хоче демонтажу Арки?
Як повідомлялося, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.
Наприкінці березня експерта комісія Українського інститут нацпам’яті дійшла висновку, що самого лише перейменування недостатньо, і Арку треба демонтувати.
В КМДА зазначили, що не хочуть зносити арку. Крім того, вона є пам’яткою історії місцевого значення. Після цього Мінкульт позбавив Арку статусу пам’ятки і повідомив, що тепер монумент може бути демонтований.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україні варто триматись осторонь від цих "прогресивних трендів".
Якби ж то розум був у цього народу. А то ні народу -- ні розуму, зрозуміло.
Читайте про Содом і Гомору, є збоченці і завжли були...не треба ім ставити пам'ятники...
Ну чи героям СБУ/поліції які швидко накивали п'ятами з Одеси під час вторгнення орків.