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Колишню Арку дружби народів у Києві не обов’язково демонтувати. Як варіант - перетворити її на символ ЛГБТ, - УІНП

Арка Свободи українського народу у Києві

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що Арку Свободи українського народу (раніше - Арка дружби народів) не обов’язково зносити, якщо її перестануть зчитувати як радянський символ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Дробович розповів про три можливі, на його думку, сценарії розвитку подій довкола Арки свободи українського народу. Один із них - це демонтаж, другий - це залишити Арку, однак потім самі громадяни все одно демонтують її примусово, "як зробили з Леніним".

"Третій варіант – залишити арку і зробити, як у 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", - зазначив він.

На думку очільника УІНП, веселка по-справжньому переозначить цей об'єкт, створивши навколо нього новий контекст та дискусію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КМДА все ж не планує демонтаж колишньої Арки Дружби народів попри позбавлення її статусу пам’ятки

"Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив "Правий сектор", а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ", - пояснив голова УІНП.

Водночас Дробович додав, що Арку можна спробувати переозначити "функціонально", зробивши, наприклад, "якусь водяну гірку або щось інше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишню Арку Дружби народів позбавлено статусу пам’ятки. Тепер монумент може бути демонтований, - Мінкульт

Хто і чому хоче демонтажу Арки?

Як повідомлялося, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

Наприкінці березня експерта комісія Українського інститут нацпам’яті дійшла висновку, що самого лише перейменування недостатньо, і Арку треба демонтувати.

В КМДА зазначили, що не хочуть зносити арку. Крім того, вона є пам’яткою історії місцевого значення. Після цього Мінкульт позбавив Арку статусу пам’ятки і повідомив, що тепер монумент може бути демонтований.

Автор: 

Київ (19429) декомунізація (556) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+30
Складається таке враженно шо у тому інстітуті окопались довбойоби. А може там кубло ЛГБТ?
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20.05.2024 14:08
+24
Зовсім здуріли. Я не проти ЛГБТ, але я проти пропаганди ЛГБТ. В бажанні підпалити кацапські пердаки ми доводимо до маразму будь-що......
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20.05.2024 14:19
+22
Не треба перетворювати символ східних під@арів у символ західних під@арів. Арку треба знести.
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20.05.2024 14:35
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Всі ці шкідливі ідеї та їхні апологети щедро фінансуються кацапами, як і праворадикали, які активно "борються" з першими. Мета - посіяти хаос та підвищити градус суспільного протистояння в Західному світі.
Україні варто триматись осторонь від цих "прогресивних трендів".
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20.05.2024 14:50 Відповісти
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20.05.2024 14:54 Відповісти
Совсем больные на голову? Что за бредовые идеи? Дома себе лгбт устраивай идиот
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20.05.2024 14:58 Відповісти
пздц...
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20.05.2024 14:59 Відповісти
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20.05.2024 15:01 Відповісти
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20.05.2024 15:13 Відповісти
Про ********* - ******** это те, кто при виде половинку железного бублика начинают думать про СССР!
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20.05.2024 15:18 Відповісти
Немає вже сил все це читати. Ні, її треба ДЕМОНТУВАТИ! ЛИШЕ ТАК! І НЕ ІНАКШЕ.
Якби ж то розум був у цього народу. А то ні народу -- ні розуму, зрозуміло.
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20.05.2024 15:26 Відповісти
не зрозуміло тільки вам! Києво-Печерська Лавра довгий час слугувала прихистком московитам в самому центрі нашої держави, століттями вони там керували, але у вас не виникає думки зруйнувати Лавру?! вам аби руйнувати, ви спочатку щось збудуйте, а потім розказуйте що потрібно руйнувати.
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20.05.2024 15:36 Відповісти
завжди подобалась веселка над Дніпром, це було не схоже на всі радянські памятки, вона була позитивна і такою залишається, такая є тільки у нас, нащо руйнувати?! є багато чого, що треба міняти, залиште в спокої Київську веселку, а асоціації в кожного свої в міру особистої розбещеності.
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20.05.2024 15:31 Відповісти
Вам "веселка", а народу України це "ярмо".
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20.05.2024 15:44 Відповісти
Показились.
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20.05.2024 15:53 Відповісти
Євросоюз - це той самий совок, тільки замість комунізму отримаєте іслам та лгбт.
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20.05.2024 15:59 Відповісти
Краще все ж демонтувати...
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20.05.2024 16:03 Відповісти
Мда... щоб "підірвати пєрдак" українця, достатньо згадати десь ЛГБТ. І понеслася .
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20.05.2024 16:13 Відповісти
Надо сделать как обычно, то что больше всего не понравится кацапам.
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20.05.2024 16:13 Відповісти
Возможно самый большой памятник ЛГБТ в мире порвет кацапов в клочья. Ну и конечно плюс от партнеров.
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20.05.2024 16:15 Відповісти
Ви там подуріли, ще прапор іх повісьте...
Читайте про Содом і Гомору, є збоченці і завжли були...не треба ім ставити пам'ятники...
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20.05.2024 16:16 Відповісти
Хіба можна іншого чекати від підарської влади?)
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21.05.2024 00:49 Відповісти
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20.05.2024 16:16 Відповісти
а той менший шматок пофарбувати в лигибитишну тєму
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20.05.2024 19:02 Відповісти
То демонтуйте її звідти та змонтуйте на в'їзді в Урядовий квартал😆тільки ж розмалювати не забудьте
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20.05.2024 16:38 Відповісти
Скільки не розмальовуй все рівно будуть казати що це бувша арка дружби народів.Самий правильний варіант це повний демонтаж і знищення.Так як зробили з памятниками Леніна і інших комуністів.Не лишайте в Україні для русні радянських міток і маяків,які будуть їх сюди тягнути.
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20.05.2024 16:53 Відповісти
я за знесення, але лигибишні кольори якби натякає, що то за дружба була, тому знести нафіг.
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20.05.2024 19:03 Відповісти
Арку дружби з Кацапією перейменувати на ЛГБТ Кацапії?
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20.05.2024 17:20 Відповісти
Нехай цей дробович в себе на штанах на задниці вишиє веселку - це по-справжньому переозначить цей об'єкт, створивши навколо нього новий контекст та дискусію
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20.05.2024 17:38 Відповісти
А під аркою кадирівця з бурятом які дирявять кацапа у сраку та у рот
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20.05.2024 18:26 Відповісти
Да давайте вже просто зробимо пам'ятник найвеличнішому! Бо це ще краща ідея аніж пам'ятник лгбт...
Ну чи героям СБУ/поліції які швидко накивали п'ятами з Одеси під час вторгнення орків.
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21.05.2024 12:19 Відповісти
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