Россияне реорганизуют оккупационные власти на ВОТ Запорожской области,- Бердянская ГВА
На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики решили ликвидировать "военно-гражданские администрации".
Об этом сообщила руководительница Бердянской ГВА Виктория Галицына, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Галицыной, на ВОТ Запорожской области рашисты взялись реорганизовывать оккупационную власть. В частности, захватчики решили ликвидировать свою "Бердянскую военно-гражданскую администрацию" и остальные аналогичные "ВГА" на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Чиновница отметила, что вместо "ВГА" оккупанты внедряют обычные "органы местного самоуправления". Соответствующий "указ" подписал коллаборационист Балицкий.
"Таким образом, вместо ВГА оккупанты внедряют обычные органы местного самоуправления, в частности - администрацию "Бердянского городского округа"", - говорится в заметке руководительницы Бердянской ГВА.
Ранее Главное управление разведки МО сообщало, что во временно оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку Светлану Самойленко. Она помогала организовывать выборы Путина на ВОТ Запорожской области.
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