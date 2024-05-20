Россияне реорганизуют оккупационные власти на ВОТ Запорожской области,- Бердянская ГВА

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики решили ликвидировать "военно-гражданские администрации".

Об этом сообщила руководительница Бердянской ГВА Виктория Галицына, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Галицыной, на ВОТ Запорожской области рашисты взялись реорганизовывать оккупационную власть. В частности, захватчики решили ликвидировать свою "Бердянскую военно-гражданскую администрацию" и остальные аналогичные "ВГА" на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Чиновница отметила, что вместо "ВГА" оккупанты внедряют обычные "органы местного самоуправления". Соответствующий "указ" подписал коллаборационист Балицкий.

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"Таким образом, вместо ВГА оккупанты внедряют обычные органы местного самоуправления, в частности - администрацию "Бердянского городского округа"", - говорится в заметке руководительницы Бердянской ГВА.

Ранее Главное управление разведки МО сообщало, что во временно оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку Светлану Самойленко. Она помогала организовывать выборы Путина на ВОТ Запорожской области.

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