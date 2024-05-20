Росіяни реорганізовують окупаційну владу на ТОТ Запорізької області,- Бердянська МВА

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники вирішили ліквідувати "військово-цивільні адміністрації".

Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Галіціної, на ТОТ Запорізької області рашисти взялися реорганізовувати окупаційну владу. Зокрема, загарбники вирішили ліквідувати свою "Бердянскую военно-гражданскую администрацию" та решту аналогічних "ВГА" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Посадовиця зазначила, що замість "ВГА" окупанти впроваджують звичайні "органи місцевого самоврядування". Відповідний "указ" підписав колаборант Балицький.

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"Таким чином, замість ВГА окупанти впроваджують звичайні органи місцевого самоврядування, зокрема - адміністрацію "Бердянського міського округу"", - йдеться у дописі очільниці Бердянської МВА.

Раніше Головне управління розвідки МО повідомляло, що у тимчасово окупованому Бердянську ліквідували колаборантку Світлану Самойленко. Вона допомагала організовувати вибори Путіна на ТОТ Запорізької області.

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