Атака "Шахедами" на Юг: уничтожено 20 дронов, вражеских попаданий не допущено

В ночь на 21 мая 2024 года российские войска в очередной раз направили несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в направлении южных регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 5 часов.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 20 барражирующих снарядах:

14 сбито в Одесской области;

3 - на Херсонщине;

2 в Днепропетровской области;

1 на Николаевщине.

"Попаданий не допущено", - говорится в сообщении.

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Что известно об атаке "Шахедами" на Украину в ночь на 21 мая 2024 года?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 21 мая оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", повреждены дома, 4 человека пострадали. Впоследствии в ОВА опубликовали последствия ночных обстрелов Харькова.

Также отмечалось, что в Одессе ночью раздавались взрывы.

По данным Воздушных сил, уничтожено 28 из 29 "Шахедов".