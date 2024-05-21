Атака "Шахедами" на Юг: уничтожено 20 дронов, вражеских попаданий не допущено
В ночь на 21 мая 2024 года российские войска в очередной раз направили несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в направлении южных регионов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Как отмечается, напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 5 часов.
В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 20 барражирующих снарядах:
- 14 сбито в Одесской области;
- 3 - на Херсонщине;
- 2 в Днепропетровской области;
- 1 на Николаевщине.
"Попаданий не допущено", - говорится в сообщении.
Что известно об атаке "Шахедами" на Украину в ночь на 21 мая 2024 года?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 21 мая оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", повреждены дома, 4 человека пострадали. Впоследствии в ОВА опубликовали последствия ночных обстрелов Харькова.
Также отмечалось, что в Одессе ночью раздавались взрывы.
По данным Воздушных сил, уничтожено 28 из 29 "Шахедов".
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