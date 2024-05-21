Атака "Шахедами" на Південь: знищено 20 дронів, ворожих влучань не допущено

У ніч на 21 травня 2024 року російські війська вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" у напрямку південних регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцент Сил оборони Півдня.

Як зазначається, напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 5 годин.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 20 баражуючих снарядах:

14 збито на Одещині;

3 - на Херсонщині;

2 у Дніпропетровській області;

1 на Миколаївщині.

"Влучань не допущено", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про атаку "Шахедами" на Україну у ніч проти 21 травня 2024 року?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 21 травня окупанти атакували Харків "Шахедами", пошкоджено будинки, 4 людини постраждали. Згодом у ОВА опублікували наслідки нічних обстрілів Харкова.

Також зазначалося, що в Одесі вночі лунали вибухи.

За даними Повітряних сил, знищено 28 із 29 "Шахедів".