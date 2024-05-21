Атака "Шахедами" на Південь: знищено 20 дронів, ворожих влучань не допущено
У ніч на 21 травня 2024 року російські війська вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" у напрямку південних регіонів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцент Сил оборони Півдня.
Як зазначається, напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 5 годин.
В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 20 баражуючих снарядах:
- 14 збито на Одещині;
- 3 - на Херсонщині;
- 2 у Дніпропетровській області;
- 1 на Миколаївщині.
"Влучань не допущено", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про атаку "Шахедами" на Україну у ніч проти 21 травня 2024 року?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 21 травня окупанти атакували Харків "Шахедами", пошкоджено будинки, 4 людини постраждали. Згодом у ОВА опублікували наслідки нічних обстрілів Харкова.
Також зазначалося, що в Одесі вночі лунали вибухи.
За даними Повітряних сил, знищено 28 із 29 "Шахедів".
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