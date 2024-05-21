Суспільне расширяет собственное вещание в марафоне "Єдині новини"

В рамках марафона "Єдині новини #UАразом" Суспільне Мовлення будет производить собственную часть информационного марафона, который с сегодняшнего дня будет транслироваться на общенациональном телеканале "Первый".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне мовлення".

Как отмечается, уже с 21 мая Суспільне Мовлення будет усиливать на канале Первый информационный блок марафона дополнительным контентом Суспільне Новини, "Суспільне. Студия", документальными фильмами собственного производства и расследованиями, а также продолжится обмен контентом со всеми участниками марафона "Єдині новини #UАразом".

Что говорят в команде Суспільного мовлення?

"Команда Суспільного расширяет производство собственного контента на Первом канале в рамках неотъемлемой части телемарафона "Єдині новини #UАразом". Мы готовы со своей стороны максимально усиливать вещание, делиться качественными документальными фильмами, региональными историями, актуальными расследованиями и использовать возможности крупнейшей в Украине сети корреспондентов по всей стране", - заявил председатель правления Суспільного мовлення Николай Чернотицкий.

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Новый подход к марафону

Участники марафона заключили Дополнительное соглашение к Меморандуму о взаимодействии и сотрудничестве по внедрению нового подхода для расширения возможностей реализации единой информационной политики Украины в условиях военного положения и обеспечения круглосуточного информационного марафона "Єдині новини #UАразом" от 30 мая 2022 года.

Вместе с тем марафон "Єдині новини #UАразом" трансформирует и улучшает сетку марафона и увеличивает перечень новых продуктов. Так, в выходные зрители смогут смотреть специальный для марафона выпуск "Утро Марафон" в утренних слотах. О других изменениях и новых продуктах марафон "Єдині новини #UАразом" будет сообщать в следующих новостях.

Ранее Председатель Наблюдательного совета Суспільного Остапа напомнила, что представители власти неоднократно заявляли, что телемарафон будет работать до конца военного положения. В свою очередь, Европейская федерация журналистов призвала рассмотреть возможность закрытия телемарафона.