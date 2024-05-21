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Суспільне расширяет собственное вещание в марафоне "Єдині новини"

Суспільне готує свій контент для марафону

В рамках марафона "Єдині новини #UАразом" Суспільне Мовлення будет производить собственную часть информационного марафона, который с сегодняшнего дня будет транслироваться на общенациональном телеканале "Первый".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне мовлення".

Как отмечается, уже с 21 мая Суспільне Мовлення будет усиливать на канале Первый информационный блок марафона дополнительным контентом Суспільне Новини, "Суспільне. Студия", документальными фильмами собственного производства и расследованиями, а также продолжится обмен контентом со всеми участниками марафона "Єдині новини #UАразом".

Что говорят в команде Суспільного мовлення?

"Команда Суспільного расширяет производство собственного контента на Первом канале в рамках неотъемлемой части телемарафона "Єдині новини #UАразом". Мы готовы со своей стороны максимально усиливать вещание, делиться качественными документальными фильмами, региональными историями, актуальными расследованиями и использовать возможности крупнейшей в Украине сети корреспондентов по всей стране", - заявил председатель правления Суспільного мовлення Николай Чернотицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В телемарафоне "Єдині новини" планируют запустить коммерческую рекламу

Новый подход к марафону

Участники марафона заключили Дополнительное соглашение к Меморандуму о взаимодействии и сотрудничестве по внедрению нового подхода для расширения возможностей реализации единой информационной политики Украины в условиях военного положения и обеспечения круглосуточного информационного марафона "Єдині новини #UАразом" от 30 мая 2022 года.

Вместе с тем марафон "Єдині новини #UАразом" трансформирует и улучшает сетку марафона и увеличивает перечень новых продуктов. Так, в выходные зрители смогут смотреть специальный для марафона выпуск "Утро Марафон" в утренних слотах. О других изменениях и новых продуктах марафон "Єдині новини #UАразом" будет сообщать в следующих новостях.

Ранее Председатель Наблюдательного совета Суспільного Остапа напомнила, что представители власти неоднократно заявляли, что телемарафон будет работать до конца военного положения. В свою очередь, Европейская федерация журналистов призвала рассмотреть возможность закрытия телемарафона.

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общественное вещание (126) марафон (120)


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Топ комментарии
+11
Звичайно, податок потрібний. На тих, хто дивиться на ЗЕбануту срань.
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21.05.2024 10:54
+9
Глупая баба размечталась... Такой бой бывает раз в году, а мочалок, даже без труселей, миллионы.
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21.05.2024 10:50
+7
Телебачення повинно створювати суспільство та держава в конкуренції 50/50….а інакше це пропоганда, і кінець у неї один….

повторююсь у ці важкі часи потрібен уряд національної дності з усіх політ сил так само повинно бути і в медіа…. тоді русня програє…!!!
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21.05.2024 10:46
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21.05.2024 10:40 Ответить
Глупая баба размечталась... Такой бой бывает раз в году, а мочалок, даже без труселей, миллионы.
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21.05.2024 10:50 Ответить
Це ти, синку, поки молодий так думаєш. Навіть не уявляєш, яке коротке життя дуже коротке - користуйся нагодою!
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21.05.2024 13:14 Ответить
Лисому нема вже куди розширюватись
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21.05.2024 10:44 Ответить
Телебачення повинно створювати суспільство та держава в конкуренції 50/50….а інакше це пропоганда, і кінець у неї один….

повторююсь у ці важкі часи потрібен уряд національної дності з усіх політ сил так само повинно бути і в медіа…. тоді русня програє…!!!
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21.05.2024 10:46 Ответить
А шо, цей анал-марафон хтось дивиться?
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21.05.2024 10:47 Ответить
Далеко не всі.
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21.05.2024 10:53 Ответить
У Раді пропонують запровадити "податок на бездітність

Депутат, який пропонував посадити в'язнів на велотренажери для генерації електроенергії, відзначився новою популістською ідеєю
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21.05.2024 10:48 Ответить
Звичайно, податок потрібний. На тих, хто дивиться на ЗЕбануту срань.
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21.05.2024 10:54 Ответить
А хто надасть довідку про те, що в нього не стоїть?
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21.05.2024 13:19 Ответить
Нам солнца не надо - нам партия светит, Нам хлеба не надо - работу давай©️
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21.05.2024 10:49 Ответить
Розпускаите вже ці канали на вольніі хліба
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21.05.2024 11:04 Ответить
Цікаво, який процент з 73 Зедебілів, ще дивиться і вірить цьому лайноу?
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21.05.2024 11:21 Ответить
Чергова пропагадна зелених
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21.05.2024 11:25 Ответить
Я розумію Суспільне в марафоні, бо це державний канал, якому законом прописане бюджетне фінансування.
АЛЕ я не розумію, чому з бюджету фінансують Бєнін Г+Г чи Пінчуковий ICTV! Вони там різні талант-шоу з мільйонними бюджетами під час війни роблять і їм ще гроші давати??? Хочуть бути в марафоні - хай будуть, але за свої бабки!
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21.05.2024 11:34 Ответить
Це лайно я ще ні разу не дивлюсь бо втрачати час щоб потім блювати не маю бажання...Я ж не 73% баранів які обрали смерть та руїни...
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21.05.2024 11:38 Ответить
благодаря зеблану, количество смотрящих тв резко сократилось
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21.05.2024 11:46 Ответить
Завдяки телевізору зє став президентом і країна отримала прокляття в вигляді єрмака та інших призначенців недоумка. Той хто дивиться "марафон" добровільно перетворює себе на "зелену тваринку зє" бо все що там є це прославляння "найвеличніших зелених гнид". Зелені настільки бояться правди про себе що вже ладні займатися репресіями і навіть вбивати за правду. Їх тупість, обмеженість, безграмотність, корумпованість і безкарність під час війни вже увійшли в історію. Журналістів які обслуговують цей брехливий режим і сприяють безкарності корумпованих зелених тварюк потрібно публічно зневажати і піддавати народному остракізму.
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21.05.2024 11:50 Ответить
Цікаво яке співвідношення тих хто дивиться телевізор , сидить в інтернеті , читає газети , слухає радіо ? (в мене особисто гниють 2 телевізори 1 радіо і нещодавно в нашому місті закрився останній газетний кіоск )
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21.05.2024 12:04 Ответить
Емм, а якщо у Дзеркала тижня, Фокуса, Фактів чи там Газети по-українськи є сайти і інфа дублюється у електронному вигляді, то їх читачів куди відносити - до читачів газет чи інтернету?
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21.05.2024 12:52 Ответить
До інтернету звичайно , ти-ж не бігаєш по кіосках і не шелестиш папером . На приклад я також отримую дуже багато інформації прочитаної з інтернет-газет .
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21.05.2024 13:22 Ответить
в інших інфах кажуть, що "https://glavcom.ua/country/incidents/suspilne-vikhodit-z-telemarafonu-1001630.html «Суспільне» виходить з телемарафону ", а саме:
«Суспільне» розпочинає власне мовлення на Першому каналі. За домовленістю з іншими виробниками телемарафону, це буде в межах розширення створення контенту в контексті цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини». Про це https://corp.suspilne.media/newsdetails/9664 йдеться в повідомленні суспільного мовника.
Відповідні зміни в Меморандумі про діяльність телемарафону підписали всі його виробники.
«На мій погляд, це цивілізоване «розлучення», якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту. Ми отримали письмові гарантії від РНБО, що такими діями не порушуватимемо рішення Ради безпеки. Команда Суспільного готова до поновлення цілодобового мовлення на Першому. Сподіваюсь, у нас все вийде», - https://detector.media/rinok/article/227109/2024-05-21-suspilne-vykhodyt-z-marafonu-iedyni-novyny/ сказала у коментарі «Детектору медіа» голова наглядової ради Світлана Остапа.
Як зазначив голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький, команда мовника розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід'ємної частини телемарафону «Єдині новини #UАразом».
«Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні», - каже він.
Зокрема, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв та голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловились за підтримку розширення марафону у межах проєкту «Єдині новини #UAразом» на Першому каналі «Суспільного Мовлення». Як стверджується, це дозволить максимально посилити можливості суспільного мовника у виконанні своєї місії.
21 травня з 15:30 у межах марафону «Єдині новини #UАразом» «Суспільне Мовлення» як медіа з особливим юридичним статусом забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.
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Так в чому полягає це розширення? У розлученні з телемарафетом, чи поглиблення в нього?
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21.05.2024 13:48 Ответить
https://detector.media/rinok/article/227109/2024-05-21-suspilne-rozpochynaie-marafon-na-pershomu-v-ramkakh-iedynykh-novyn/ «Детектор медіа» з приводу нагадує про:
.... в середині квітня ц.р. народна депутатка Мар'яна Безугла почала іhttps://stv.detector.media/suspilna-korporatsiya/read/8312/2024-04-29-suspilne-vidreaguvalo-na-deputatski-zakydy-v-sotsialniy-merezhi/ нформаційну кампанію проти Суспільного . Одночасно із цим координатор телемарафону Владислав Матяш (це неофіційна посада, вплив Матяша пов'язують із тим, що він наближений до Офісу президента) повідомив у чаті виробників «Єдиних новин», що «більшість каналів» проголосувала за те, щоб https://stv.detector.media/suspilna-korporatsiya/read/8308/2024-04-25-svitlana-ostapa-my-zghodni-robyty-telemarafon-ale-nikomu-ne-damo-vtruchatys-u-redaktsiynu-polityku/ Суспільне не отримувало більше в марафоні вечірні слоти . Суспільне про такі наміри заздалегідь попереджене не було й запропонувало у відповідь або залишити чергування в слотах, як раніше, або передати саме Суспільному всі вечірні слоти.
У зв'язку з тиском та намаганням прибрати Суспільне з вечірніх слотів на його захист висловилися Єhttps://detector.media/infospace/article/226110/2024-04-29-ievropeyska-movna-spilka-stryvozhena-napadamy-na-suspilne-i-proponuie-svoie-poserednytstvo-v-dialozi-z-vladoyu/ вропейська мовна спілка , https://detector.media/infospace/article/226487/2024-05-07-kdb-istski-praktyky-tysku-na-suspilne-ie-neprypustymymy-rishennya-komitetu-z-pytan-integratsii-ukrainy-do-ies/ Комітет з питань інтеграції України до ЄС Верховної Ради України , https://detector.media/infospace/article/226159/2024-04-30-mediarukh-zaklykav-prezydenta-ne-dopustyty-vyklyuchennya-suspilnogo-z-vechirnikh-praymiv-telemarafonu/ Медіарух , https://detector.media/infospace/article/226145/2024-04-30-gromadska-rada-pry-komiteti-svobody-slova-zaklykala-vladu-utrymatysya-vid-tysku-na-suspilne/ Громадська рада при Комітеті свободи слова .
2 травня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики голова правління НСТУ Микола Чернотицький https://detector.media/infospace/article/226254/2024-05-02-mykola-chernotytskyy-suspilne-gotove-do-dvokh-variantiv-abo-zalyshatys-u-marafoni-abo-rozshyryuvaty-movlennya-na-pershomu-kanali/ заявив , що Суспільне готове до двох варіантів розвитку подій: припинення тиску на нього та збереження паритетних умов участі в телемарафоні або виходу Суспільного з марафону та розширення мовлення на Першому каналі. При цьому мовник має отримати письмові гарантії, що його вихід з марафону не загрожуватиме санкціями і не буде суперечити указу президента та рішенню РНБО про марафон.
Ідеться про ухвалені 18 березня 2022 року рішення Ради національної безпеки і оборони «https://www.president.gov.ua/documents/1512022-41757 Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави » і «https://www.president.gov.ua/documents/1522022-41761?fbclid=IwAR0C-HehSa0M5SFf0sEilWMQdkFqIPIQZo39VHsvTxtc6rdhd7WrMI4MUQk Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану », яке зобов'язало «усі загальнонаціональні телеканали, наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних програм, мовити на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом"». Президент https://detector.media/infospace/article/197677/2022-03-20-rnbo-***************-tsyfrove-telebachennya-derzhavi-ta-zobovyazala-telekanaly-translyuvaty-spilnyy-marafon/ ввів у дію це рішення 19 березня 2022 року .
Після публічного звернення Суспільного до Комітету з гуманітарної та інформаційної політики та Комітету з питань свободи слова голови комітетів Микита Потураєв та Ярослав Юрчишин https://detector.media/infospace/article/226641/2024-05-10-komitet-verkhovnoi-rady-zi-svobody-slova-zasudyv-tysk-na-suspilne-movlennya/ звернулися до РНБО , щоб «отримати роз'яснення щодо поставлених головою НСТУ питань».
Результатом цих кроків і стало рішення про самостійний ефір Суспільного на Першому каналі, про яке офіційно було оголошено сьогодні.
Марафон почав працювати 26 лютого 2022 року. До нього приєдналися спочатку комерційні канали та державний канал «Рада», а пізніше Суспільне. Канали 5, «Еспресо» та Прямий не були включені в роботу марафону та були https://detector.media/infospace/article/198512/2022-04-19-monomarafon-chomu-vlada-prypynyla-movlennya-5-kanalu-pryamogo-ta-espreso/ відключені від цифрового мовлення 4 квітня 2022 року .
30 травня 2022 року шість медіагруп та каналів: Starlight Media, «1+1 media», «Медіа Група Україна», Inter Media Group, державний канал «Рада» та Суспільне, - підписали меморандум про взаємодію та співпрацю щодо забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини UA/разом», в якому спільно визначили формат і теми окремих частин марафону, над якими працюють редакції кожної групи. Після закриття каналів Рената Ахметова місце «України» в марафоні посів новоутворений канал «Ми - Україна».
Виробництво марафону фінансується з бюджету. https://detector.media/infospace/article/219910/2023-11-29-byudzhet-2024-skilky-groshey-zaplanovano-na-mediynu-kulturnu-sfery-kino-armiyu-tb-dim-freedom-i-marafon/ У 2024 році держава витратить на виробництво марафону «https://detector.media/infospace/article/219910/2023-11-29-byudzhet-2024-skilky-groshey-zaplanovano-na-mediynu-kulturnu-sfery-kino-armiyu-tb-dim-freedom-i-marafon/ Єдині новини » https://detector.media/infospace/article/219910/2023-11-29-byudzhet-2024-skilky-groshey-zaplanovano-na-mediynu-kulturnu-sfery-kino-armiyu-tb-dim-freedom-i-marafon/ майже пів мільярда гривень . Суспільне за виробництво своєї частини марафону не отримувало грошей від держави та продукувало контент для неї за рахунок власного загального бюджету, який фінансує держава.
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21.05.2024 14:57 Ответить
М.Чернотицький вихованець Київської школи економіки під проводом Тимофія Милованова. Цим все сказано. А ще- вік 40 років - броня, бо ж жінки не потягнуть посаду із зп у понад 200 тис грн. Права рука попереднього керівника НСТУ сумнозвісного французького легіонера Аласанії
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21.05.2024 14:01 Ответить
 
 