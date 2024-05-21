Суспільне розширює власне мовлення у марафоні "Єдині новини"

У межах марафону "Єдині новини #UАразом" Суспільне Мовлення вироблятиме власну частину інформаційного марафону, який від сьогодні транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі "Перший".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне мовлення".

Як зазначається, вже з 21 травня Суспільне Мовлення посилюватиме на каналі Перший інформаційний блок марафону додатковим контентом Суспільне Новини, "Суспільне. Студія", документальними фільмами власного виробництва та розслідуваннями, а також продовжиться обмін контентом з усіма учасниками марафону "Єдині новини #UАразом".

Що кажуть у команді Суспільного Мовлення?

"Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону "Єдині новини #UАразом". Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні", - заявив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

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Новий підхід до марафону

Учасники марафону уклали Додаткову угоду до Меморандуму про взаємодію та співпрацю щодо впровадження нового підходу задля розширення можливостей реалізації єдиної інформаційної політики України в умовах воєнного стану та забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UАразом" від 30 травня 2022 року.

Разом із тим марафон "Єдині новини #UАразом" трансформує та покращує сітку марафону та збільшує перелік нових продуктів. Так, у вихідні глядачі зможуть дивитись спеціальний для марафону випуск "Ранок Марафон" у ранкових слотах. Про інші зміни та нові продукти марафон "Єдині новини #UАразом" буде повідомляти в наступних новинах.

Раніше Голова Наглядової ради Суспільного Остапа нагадала, що представники влади неодноразово заявляли, що телемарафон працюватиме до кінця воєнного стану. Своєю чергою, Європейська федерація журналістів закликала розглянути можливість закриття телемарафону.