Суспільне розширює власне мовлення у марафоні "Єдині новини"
У межах марафону "Єдині новини #UАразом" Суспільне Мовлення вироблятиме власну частину інформаційного марафону, який від сьогодні транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі "Перший".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне мовлення".
Як зазначається, вже з 21 травня Суспільне Мовлення посилюватиме на каналі Перший інформаційний блок марафону додатковим контентом Суспільне Новини, "Суспільне. Студія", документальними фільмами власного виробництва та розслідуваннями, а також продовжиться обмін контентом з усіма учасниками марафону "Єдині новини #UАразом".
Що кажуть у команді Суспільного Мовлення?
"Команда Суспільного розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід’ємної частини телемарафону "Єдині новини #UАразом". Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні", - заявив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.
Новий підхід до марафону
Учасники марафону уклали Додаткову угоду до Меморандуму про взаємодію та співпрацю щодо впровадження нового підходу задля розширення можливостей реалізації єдиної інформаційної політики України в умовах воєнного стану та забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UАразом" від 30 травня 2022 року.
Разом із тим марафон "Єдині новини #UАразом" трансформує та покращує сітку марафону та збільшує перелік нових продуктів. Так, у вихідні глядачі зможуть дивитись спеціальний для марафону випуск "Ранок Марафон" у ранкових слотах. Про інші зміни та нові продукти марафон "Єдині новини #UАразом" буде повідомляти в наступних новинах.
Раніше Голова Наглядової ради Суспільного Остапа нагадала, що представники влади неодноразово заявляли, що телемарафон працюватиме до кінця воєнного стану. Своєю чергою, Європейська федерація журналістів закликала розглянути можливість закриття телемарафону.
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повторююсь у ці важкі часи потрібен уряд національної дності з усіх політ сил так само повинно бути і в медіа…. тоді русня програє…!!!
Депутат, який пропонував посадити в'язнів на велотренажери для генерації електроенергії, відзначився новою популістською ідеєю
АЛЕ я не розумію, чому з бюджету фінансують Бєнін Г+Г чи Пінчуковий ICTV! Вони там різні талант-шоу з мільйонними бюджетами під час війни роблять і їм ще гроші давати??? Хочуть бути в марафоні - хай будуть, але за свої бабки!
«Суспільне» розпочинає власне мовлення на Першому каналі. За домовленістю з іншими виробниками телемарафону, це буде в межах розширення створення контенту в контексті цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини». Про це https://corp.suspilne.media/newsdetails/9664 йдеться в повідомленні суспільного мовника.
Відповідні зміни в Меморандумі про діяльність телемарафону підписали всі його виробники.
«На мій погляд, це цивілізоване «розлучення», якого вдалося досягти в рамках розширення виробництва контенту. Ми отримали письмові гарантії від РНБО, що такими діями не порушуватимемо рішення Ради безпеки. Команда Суспільного готова до поновлення цілодобового мовлення на Першому. Сподіваюсь, у нас все вийде», - https://detector.media/rinok/article/227109/2024-05-21-suspilne-vykhodyt-z-marafonu-iedyni-novyny/ сказала у коментарі «Детектору медіа» голова наглядової ради Світлана Остапа.
Як зазначив голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький, команда мовника розширює виробництво власного контенту на Першому каналі у межах невід'ємної частини телемарафону «Єдині новини #UАразом».
«Ми готові зі свого боку максимально посилювати мовлення, ділитись якісними документальними фільмами, регіональними історіями, актуальними розслідуваннями та використовувати можливості найбільшої в Україні мережі кореспондентів по всій країні», - каже він.
Зокрема, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв та голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловились за підтримку розширення марафону у межах проєкту «Єдині новини #UAразом» на Першому каналі «Суспільного Мовлення». Як стверджується, це дозволить максимально посилити можливості суспільного мовника у виконанні своєї місії.
21 травня з 15:30 у межах марафону «Єдині новини #UАразом» «Суспільне Мовлення» як медіа з особливим юридичним статусом забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, що транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі Перший.
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Так в чому полягає це розширення? У розлученні з телемарафетом, чи поглиблення в нього?
.... в середині квітня ц.р. народна депутатка Мар'яна Безугла почала іhttps://stv.detector.media/suspilna-korporatsiya/read/8312/2024-04-29-suspilne-vidreaguvalo-na-deputatski-zakydy-v-sotsialniy-merezhi/ нформаційну кампанію проти Суспільного . Одночасно із цим координатор телемарафону Владислав Матяш (це неофіційна посада, вплив Матяша пов'язують із тим, що він наближений до Офісу президента) повідомив у чаті виробників «Єдиних новин», що «більшість каналів» проголосувала за те, щоб https://stv.detector.media/suspilna-korporatsiya/read/8308/2024-04-25-svitlana-ostapa-my-zghodni-robyty-telemarafon-ale-nikomu-ne-damo-vtruchatys-u-redaktsiynu-polityku/ Суспільне не отримувало більше в марафоні вечірні слоти . Суспільне про такі наміри заздалегідь попереджене не було й запропонувало у відповідь або залишити чергування в слотах, як раніше, або передати саме Суспільному всі вечірні слоти.
У зв'язку з тиском та намаганням прибрати Суспільне з вечірніх слотів на його захист висловилися Єhttps://detector.media/infospace/article/226110/2024-04-29-ievropeyska-movna-spilka-stryvozhena-napadamy-na-suspilne-i-proponuie-svoie-poserednytstvo-v-dialozi-z-vladoyu/ вропейська мовна спілка , https://detector.media/infospace/article/226487/2024-05-07-kdb-istski-praktyky-tysku-na-suspilne-ie-neprypustymymy-rishennya-komitetu-z-pytan-integratsii-ukrainy-do-ies/ Комітет з питань інтеграції України до ЄС Верховної Ради України , https://detector.media/infospace/article/226159/2024-04-30-mediarukh-zaklykav-prezydenta-ne-dopustyty-vyklyuchennya-suspilnogo-z-vechirnikh-praymiv-telemarafonu/ Медіарух , https://detector.media/infospace/article/226145/2024-04-30-gromadska-rada-pry-komiteti-svobody-slova-zaklykala-vladu-utrymatysya-vid-tysku-na-suspilne/ Громадська рада при Комітеті свободи слова .
2 травня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики голова правління НСТУ Микола Чернотицький https://detector.media/infospace/article/226254/2024-05-02-mykola-chernotytskyy-suspilne-gotove-do-dvokh-variantiv-abo-zalyshatys-u-marafoni-abo-rozshyryuvaty-movlennya-na-pershomu-kanali/ заявив , що Суспільне готове до двох варіантів розвитку подій: припинення тиску на нього та збереження паритетних умов участі в телемарафоні або виходу Суспільного з марафону та розширення мовлення на Першому каналі. При цьому мовник має отримати письмові гарантії, що його вихід з марафону не загрожуватиме санкціями і не буде суперечити указу президента та рішенню РНБО про марафон.
Ідеться про ухвалені 18 березня 2022 року рішення Ради національної безпеки і оборони «https://www.president.gov.ua/documents/1512022-41757 Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави » і «https://www.president.gov.ua/documents/1522022-41761?fbclid=IwAR0C-HehSa0M5SFf0sEilWMQdkFqIPIQZo39VHsvTxtc6rdhd7WrMI4MUQk Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану », яке зобов'язало «усі загальнонаціональні телеканали, наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних програм, мовити на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації - цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом"». Президент https://detector.media/infospace/article/197677/2022-03-20-rnbo-***************-tsyfrove-telebachennya-derzhavi-ta-zobovyazala-telekanaly-translyuvaty-spilnyy-marafon/ ввів у дію це рішення 19 березня 2022 року .
Після публічного звернення Суспільного до Комітету з гуманітарної та інформаційної політики та Комітету з питань свободи слова голови комітетів Микита Потураєв та Ярослав Юрчишин https://detector.media/infospace/article/226641/2024-05-10-komitet-verkhovnoi-rady-zi-svobody-slova-zasudyv-tysk-na-suspilne-movlennya/ звернулися до РНБО , щоб «отримати роз'яснення щодо поставлених головою НСТУ питань».
Результатом цих кроків і стало рішення про самостійний ефір Суспільного на Першому каналі, про яке офіційно було оголошено сьогодні.
Марафон почав працювати 26 лютого 2022 року. До нього приєдналися спочатку комерційні канали та державний канал «Рада», а пізніше Суспільне. Канали 5, «Еспресо» та Прямий не були включені в роботу марафону та були https://detector.media/infospace/article/198512/2022-04-19-monomarafon-chomu-vlada-prypynyla-movlennya-5-kanalu-pryamogo-ta-espreso/ відключені від цифрового мовлення 4 квітня 2022 року .
30 травня 2022 року шість медіагруп та каналів: Starlight Media, «1+1 media», «Медіа Група Україна», Inter Media Group, державний канал «Рада» та Суспільне, - підписали меморандум про взаємодію та співпрацю щодо забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини UA/разом», в якому спільно визначили формат і теми окремих частин марафону, над якими працюють редакції кожної групи. Після закриття каналів Рената Ахметова місце «України» в марафоні посів новоутворений канал «Ми - Україна».
Виробництво марафону фінансується з бюджету. https://detector.media/infospace/article/219910/2023-11-29-byudzhet-2024-skilky-groshey-zaplanovano-na-mediynu-kulturnu-sfery-kino-armiyu-tb-dim-freedom-i-marafon/ У 2024 році держава витратить на виробництво марафону «https://detector.media/infospace/article/219910/2023-11-29-byudzhet-2024-skilky-groshey-zaplanovano-na-mediynu-kulturnu-sfery-kino-armiyu-tb-dim-freedom-i-marafon/ Єдині новини » https://detector.media/infospace/article/219910/2023-11-29-byudzhet-2024-skilky-groshey-zaplanovano-na-mediynu-kulturnu-sfery-kino-armiyu-tb-dim-freedom-i-marafon/ майже пів мільярда гривень . Суспільне за виробництво своєї частини марафону не отримувало грошей від держави та продукувало контент для неї за рахунок власного загального бюджету, який фінансує держава.