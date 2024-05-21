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Новости Война
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Украина и ее союзники до сих пор не имеют долгосрочной стратегии победы над РФ в войне, - Foreign Affairs

Україна та її партнери досі не мають стратегії перемоги у війні

Украина четко определила свои цели для победы в войне с российской агрессией. Среди них - освобождение всей территории в пределах международно признанных границ, возвращение военнопленных, депортированных граждан и похищенных детей и тому подобное. Но у Киева и его партнеров пока нет единого мнения, как этого можно достичь.

Об этом пишет издание Foreign Affairs, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство США решило предоставить Украине дополнительную помощь очень вовремя. 60 миллиардов долларов, которые сейчас поступают в Украину, предоставляют Киеву возможность остановить наступление России. Однако помощь сама по себе не может ответить на главный вопрос, который стоит перед Украиной: как победить в противостоянии?

Так же как и взносы из Европы и других стран, необходимые для того, чтобы поддержать Украину в условиях затягивания войны. Украина нуждается не только в большей помощи, но и в теории победы - то, что некоторые ее партнеры старательно избегают обсуждать", - отмечают авторы.

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Позиция США

Издание отмечает, что Соединенные Штаты никогда не планировали свою поддержку Украины больше, чем на несколько месяцев, даже когда Конгресс принял долгосрочную стратегию поддержки Украины как часть законопроекта о предоставлении помощи.

"США сосредоточились на краткосрочных маневрах, таких как долгожданное контрнаступление 2023 года, а не на жизнеспособных долгосрочных стратегиях или целях - включая потенциальную победу над Россией. До конца прошлого года американские официальные лица воздерживались даже от публичного использования термина "победа".

Так же Соединенные Штаты в целом избегали описывать свою цель в Украине как поражение России. Единственное реальное долгосрочное заявление Вашингтона о том, что он будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", само по себе является бессмысленным", - говорится в материале.

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Как пишет Foreign Affairs, Украина четко определила свои цели. Среди них - освобождение всей территории в пределах международно признанных границ, возвращение военнопленных, депортированных граждан и похищенных детей, восстановление справедливости путем привлечения к ответственности за военные преступления и выплату компенсации, а также создание долгосрочных механизмов безопасности.

"Но у Киева и его партнеров пока нет единого мнения, как этого можно достичь. Похоже, никто не придумал теорию, как Киев может победить", - говорится в журнале.

Украине нужна прямая военная поддержка Запада

Пришло время изменить ситуацию. Запад должен четко заявить, что его цель - решительная победа Украины и поражение России, и взять на себя обязательства по предоставлению Киеву прямой военной помощи и поддержки развивающейся оборонной промышленности страны. Тем временем украинские войска должны продвигаться вперед, пока не смогут изгнать российские силы со всей занятой ими территории, включая Крым, подчеркивают авторы издания.

Поставить под угрозу контроль России над Крымом и нанести серьезный ущерб ее экономике и обществу, конечно, будет непросто. Но это более реалистичная стратегия, чем предлагаемая альтернатива - урегулирование путем переговоров, пока Путин находится у власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут объявить о новом пакете помощи для Украины на этой неделе, - Politico

Тот факт, что Украина и ее партнеры не имеют стратегии победы через три года после начала войны, является серьезной проблемой. Не имея в виду конечной цели, лидеры в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе принимают ключевые решения постепенно и в конечном итоге непоследовательно.

"Украина может добиваться локальных успехов, но не всеобъемлющего поражения противника. Западные партнеры Киева, в свою очередь, склонны думать только о следующем транше поставок. А без общей стратегической картины трудно поддерживать моральный дух и волю к борьбе в Украине и за ее пределами", - резюмирует Foreign Affairs.

Помощь Украине от США

В Белом доме ранее сообщили, что США готовят новый пакет помощи Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил, что Штаты готовят пакет помощи на $2 млрд.

Автор: 

россия (95418) США (26511) Украина (44927) помощь и поддержка (867)


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Топ комментарии
+3
зате, мають формулу миру.
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21.05.2024 16:10
+3
За високий рейтинг у народі та за авторитет.
ШО НЕЯСНО? (С) Лесь
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21.05.2024 16:22
+2
"Єдина реальна довгострокова заява Вашингтона про те, що він підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", сама по собі є безглуздою", - йдеться у матеріалі.
-------
Ось і все, що потрібно було знати ще в 2013-2014, перш ніж на щось розраховувати.
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21.05.2024 16:08
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гуя собі і оті всі домовленностя на домоволятися тобто на хій?
в вас нема враження шо ви знову ведетесь на галабародьку?
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21.05.2024 16:06 Ответить
Україна визначилась з Перемогою.

А ось США ні.

В затвердженому Законі про допомогу на 60 міліардів е забовьязання/ вимога до Білого Дому-
визначиться з формуванням Перемога України в продовж 45 днів.

Чи зробить це Байден/Саліван?
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21.05.2024 16:40 Ответить
а ми вам трамповню восени накрошимо...
для рівняння
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21.05.2024 16:51 Ответить
хочете?
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21.05.2024 16:53 Ответить
"Єдина реальна довгострокова заява Вашингтона про те, що він підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", сама по собі є безглуздою", - йдеться у матеріалі.
-------
Ось і все, що потрібно було знати ще в 2013-2014, перш ніж на щось розраховувати.
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21.05.2024 16:08 Ответить
А от і провокатор засвітився, як новорічна ялинка!
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21.05.2024 16:16 Ответить
Тобі ухилянт з-за бугра видніше.
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21.05.2024 16:22 Ответить
продавай кохaна коника - нема вже козака..
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21.05.2024 17:25 Ответить
надану парнерами допомогу Україні можна легко вичислити по бубіним шoкам
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21.05.2024 16:10 Ответить
зате, мають формулу миру.
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21.05.2024 16:10 Ответить
Безгугла, Сирський, Зелена Шмаркля, де план контрнаступу??? ЗА що звільнили Залужного???
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21.05.2024 16:14 Ответить
За високий рейтинг у народі та за авторитет.
ШО НЕЯСНО? (С) Лесь
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21.05.2024 16:22 Ответить
Щоб була перемога України потрібно лупити по кацапії усіма можливими засобами.
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21.05.2024 16:15 Ответить
Кожен шось тре - даваите вже Ф - 16 і Петріоти - шоб прикрити Украіну і аеродроми
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21.05.2024 16:20 Ответить
Прямо в суть...

Стратегії нема...

Бо стратеги ссуть...
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21.05.2024 16:21 Ответить
як нема стратегii? а красти?
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21.05.2024 16:21 Ответить
ой бл., хай читають коментарі на цензорі і буде перемога
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21.05.2024 16:24 Ответить
так! це буде переможний крок. спочатку пропоную створити віртуальну ставку
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21.05.2024 16:34 Ответить
Безугла каже що головне оточити, а вже потім розчлинити
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21.05.2024 16:33 Ответить
Стратегия союзников - не допустить поражения кацапии в войне.
Хочется газ подешевле.
И BUSINESS AS USUAL
Накачивать пуйла валютой, продавать им МЕРСЕДЕСы, брендовые шмотки, виллы, облизывать их на курортах, несмотря на скотское поведение - они же швыряются баблосиками...
Получать чемоданы бабла от пуйла за имитацию "боязни эскалации" - это верхушке.
А бюргерам, польским "фермерам" спокойную жизнь с пивасиком и шпикачками.
Они покупают это ценой уничтожения Украины как государства и украинцев, как этноса.
Стратегия россии - "окончательное решение украинского вопроса" по рецептам гитлеровского "окончательного решения еврейского вопроса" - ГЕНОЦИД.
Иначе для чего россия за ТРИ НЕДЕЛИ ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ ввела новый ГОсударственный СТандарт на массовые захоронения людей???
С 1 февраля 2022-го.
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21.05.2024 16:33 Ответить
Обережно!
Джоли транслює кацапськоі радіо одні в одні!

«Захід проти України», « усе пропало»…

Ще б добавив про «братські народи»…
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21.05.2024 16:47 Ответить
Тепер увага, питання: якщо досі ні в кого немає стратегії перемоги України, нах^% за три тижні у Швейцарії збирається така собі "туса" під назвою "саміт миру"?

Чи просто приїхати і фондю пожерти?
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21.05.2024 16:37 Ответить
Щоб дати звізди кацапам усім світом!

Вони у Московії із за цего Саміту вже на гівно ізишли :
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21.05.2024 16:49 Ответить
Сам дивуюся, нащо закордонні лідери витрачають час на ці саміти. Ну перший раз ще можна було зібратися, коли було нічого не зрозуміло, але зараз? Хіба що хочуть потусити за бюджетний кошт, Альпи подивитися))
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21.05.2024 16:58 Ответить
Звичайно!!!
Мандрівка, дорогі лакшері готелі, тусовка, іплом поторгувати, пару -другу днів пошвендяти навкруги, заробити плюсик у портфоліо "приймав активну участь у саміті миру" - може колись на нобелівку по миротворству, так плюсик не зайвий. Така халява - то чому би й не покататись?
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21.05.2024 17:50 Ответить
мамка категорично проти - не вівішуй Український прапор - ці зелені ***** не наші ...
не за залених прапор - за Україну!
жінка емоційна...
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21.05.2024 17:02 Ответить
буба захистник!
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21.05.2024 17:41 Ответить
слугі - ви такі ******* панів ...
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21.05.2024 17:50 Ответить
а може путін введи?
там без слів ти і родина в канаву...
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21.05.2024 17:56 Ответить
 
 