Украина и ее союзники до сих пор не имеют долгосрочной стратегии победы над РФ в войне, - Foreign Affairs

Украина четко определила свои цели для победы в войне с российской агрессией. Среди них - освобождение всей территории в пределах международно признанных границ, возвращение военнопленных, депортированных граждан и похищенных детей и тому подобное. Но у Киева и его партнеров пока нет единого мнения, как этого можно достичь.

Об этом пишет издание Foreign Affairs, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство США решило предоставить Украине дополнительную помощь очень вовремя. 60 миллиардов долларов, которые сейчас поступают в Украину, предоставляют Киеву возможность остановить наступление России. Однако помощь сама по себе не может ответить на главный вопрос, который стоит перед Украиной: как победить в противостоянии?

Так же как и взносы из Европы и других стран, необходимые для того, чтобы поддержать Украину в условиях затягивания войны. Украина нуждается не только в большей помощи, но и в теории победы - то, что некоторые ее партнеры старательно избегают обсуждать", - отмечают авторы.

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Позиция США

Издание отмечает, что Соединенные Штаты никогда не планировали свою поддержку Украины больше, чем на несколько месяцев, даже когда Конгресс принял долгосрочную стратегию поддержки Украины как часть законопроекта о предоставлении помощи.

"США сосредоточились на краткосрочных маневрах, таких как долгожданное контрнаступление 2023 года, а не на жизнеспособных долгосрочных стратегиях или целях - включая потенциальную победу над Россией. До конца прошлого года американские официальные лица воздерживались даже от публичного использования термина "победа".

Так же Соединенные Штаты в целом избегали описывать свою цель в Украине как поражение России. Единственное реальное долгосрочное заявление Вашингтона о том, что он будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", само по себе является бессмысленным", - говорится в материале.

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Как пишет Foreign Affairs, Украина четко определила свои цели. Среди них - освобождение всей территории в пределах международно признанных границ, возвращение военнопленных, депортированных граждан и похищенных детей, восстановление справедливости путем привлечения к ответственности за военные преступления и выплату компенсации, а также создание долгосрочных механизмов безопасности.

"Но у Киева и его партнеров пока нет единого мнения, как этого можно достичь. Похоже, никто не придумал теорию, как Киев может победить", - говорится в журнале.

Украине нужна прямая военная поддержка Запада

Пришло время изменить ситуацию. Запад должен четко заявить, что его цель - решительная победа Украины и поражение России, и взять на себя обязательства по предоставлению Киеву прямой военной помощи и поддержки развивающейся оборонной промышленности страны. Тем временем украинские войска должны продвигаться вперед, пока не смогут изгнать российские силы со всей занятой ими территории, включая Крым, подчеркивают авторы издания.

Поставить под угрозу контроль России над Крымом и нанести серьезный ущерб ее экономике и обществу, конечно, будет непросто. Но это более реалистичная стратегия, чем предлагаемая альтернатива - урегулирование путем переговоров, пока Путин находится у власти.

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Тот факт, что Украина и ее партнеры не имеют стратегии победы через три года после начала войны, является серьезной проблемой. Не имея в виду конечной цели, лидеры в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе принимают ключевые решения постепенно и в конечном итоге непоследовательно.

"Украина может добиваться локальных успехов, но не всеобъемлющего поражения противника. Западные партнеры Киева, в свою очередь, склонны думать только о следующем транше поставок. А без общей стратегической картины трудно поддерживать моральный дух и волю к борьбе в Украине и за ее пределами", - резюмирует Foreign Affairs.

Помощь Украине от США

В Белом доме ранее сообщили, что США готовят новый пакет помощи Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил, что Штаты готовят пакет помощи на $2 млрд.