Україна та її союзники досі не мають довгострокової стратегії перемоги над РФ у війні, - Foreign Affairs

Україна чітко визначила свої цілі для перемоги у війні з російською агресію. Серед них - звільнення всієї території в межах міжнародно визнаних кордонів, повернення військовополонених, депортованих громадян і викрадених дітей тощо. Але у Києва та його партнерів поки що немає єдиної думки, як цього можна досягти.

Про це пише видання Foreign Affairs, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд США вирішив надати Україні додаткову допомогу дуже вчасно. 60 мільярдів доларів, які зараз надходять в Україну, надають Києву можливість зупинити наступ Росії. Проте допомога сама по собі не може відповісти на головне питання, що стоїть перед Україною: як перемогти в протистоянні?

Так само як і внески з Європи та інших країн, необхідні для того, щоб підтримки України в умовах затягування війни. Україна потребує не лише більшої допомоги, але й теорії перемоги - те, що деякі її партнери старанно уникають обговорювати", - наголошують автори.

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Позиція США

Видання зазначає, що Сполучені Штати ніколи не планували свою підтримку України більше, ніж на кілька місяців, навіть коли Конгрес ухвалив довгострокову стратегію підтримки України як частину законопроєкту про надання допомоги.

"США зосередилися на короткострокових маневрах, таких як довгоочікуваний контрнаступ 2023 року, а не на життєздатних довгострокових стратегіях чи цілях — включно з потенційною перемогою над Росією. До кінця минулого року американські офіційні особи утримувалися навіть від публічного використання терміну "перемога".

Так само Сполучені Штати загалом уникали описувати свою мету в Україні як поразку Росії. Єдина реальна довгострокова заява Вашингтона про те, що він підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", сама по собі є безглуздою", - йдеться у матеріалі.

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Як пише Foreign Affairs, Україна чітко визначила свої цілі. Серед них - звільнення всієї території в межах міжнародно визнаних кордонів, повернення військовополонених, депортованих громадян і викрадених дітей, відновлення справедливості через притягнення до відповідальності за воєнні злочини й виплату компенсації, а також створення довгострокових механізмів безпеки.

"Але у Києва та його партнерів поки що немає єдиної думки, як цього можна досягти. Схоже, ніхто не придумав теорію, як Київ може перемогти", - йдеться в журналі.

Україні потрібна пряма військова підтримка Заходу

Настав час змінити ситуацію. Захід повинен чітко заявити, що його мета - рішуча перемога України й поразка Росії, і взяти на себе зобов'язання з надання Києву прямої військової допомоги та підтримки оборонної промисловості країни, що розвивається. Тим часом українські війська повинні просуватися вперед, поки не зможуть вигнати російські сили з усієї зайнятої ними території, включно з Кримом, наголошують автори видання.

Поставити під загрозу контроль Росії над Кримом і завдати серйозної шкоди її економіці та суспільству, звичайно, буде непросто. Але це більш реалістична стратегія, ніж пропонована альтернатива - врегулювання шляхом переговорів, поки Путін перебуває при владі.

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Той факт, що Україна та її партнери не мають стратегії перемоги через три роки після початку війни, є серйозною проблемою. Не маючи на увазі кінцевої мети, лідери в Києві, Вашингтоні та Брюсселі ухвалюють ключові рішення поступово і зрештою непослідовно.

"Україна може домагатися локальних успіхів, але не всеосяжної поразки противника. Західні партнери Києва, своєю чергою, схильні думати тільки про наступний транш постачань. А без загальної стратегічної картини важко підтримувати моральний дух і волю до боротьби в Україні та за її межами", - резюмує Foreign Affairs.

Допомога Україні від США

У Білому домі раніше повідомили, що США готують новий пакет допомоги Україні.

Держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив, що Штати готують пакет допомоги на $2 млрд.