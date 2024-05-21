УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9239 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 058 32

Україна та її союзники досі не мають довгострокової стратегії перемоги над РФ у війні, - Foreign Affairs

Україна та її партнери досі не мають стратегії перемоги у війні

Україна чітко визначила свої цілі для перемоги у війні з російською агресію. Серед них - звільнення всієї території в межах міжнародно визнаних кордонів, повернення військовополонених, депортованих громадян і викрадених дітей тощо. Але у Києва та його партнерів поки що немає єдиної думки, як цього можна досягти.

Про це пише видання Foreign Affairs, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд США вирішив надати Україні додаткову допомогу дуже вчасно. 60 мільярдів доларів, які зараз надходять в Україну, надають Києву можливість зупинити наступ Росії. Проте допомога сама по собі не може відповісти на головне питання, що стоїть перед Україною: як перемогти в протистоянні?

Так само як і внески з Європи та інших країн, необхідні для того, щоб підтримки України в умовах затягування війни. Україна потребує не лише більшої допомоги, але й теорії перемоги - те, що деякі її партнери старанно уникають обговорювати", - наголошують автори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ніколи не била по території РФ західною зброєю, - Зеленський

Позиція США

Видання зазначає, що Сполучені Штати ніколи не планували свою підтримку України більше, ніж на кілька місяців, навіть коли Конгрес ухвалив довгострокову стратегію підтримки України як частину законопроєкту про надання допомоги.

"США зосередилися на короткострокових маневрах, таких як довгоочікуваний контрнаступ 2023 року, а не на життєздатних довгострокових стратегіях чи цілях — включно з потенційною перемогою над Росією. До кінця минулого року американські офіційні особи утримувалися навіть від публічного використання терміну "перемога".

Так само Сполучені Штати загалом уникали описувати свою мету в Україні як поразку Росії. Єдина реальна довгострокова заява Вашингтона про те, що він підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", сама по собі є безглуздою", - йдеться у матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США прискорюють постачання безпекової допомоги до України, яка змінить ситуацію на полі бою, - Остін

Як пише Foreign Affairs, Україна чітко визначила свої цілі. Серед них - звільнення всієї території в межах міжнародно визнаних кордонів, повернення військовополонених, депортованих громадян і викрадених дітей, відновлення справедливості через притягнення до відповідальності за воєнні злочини й виплату компенсації, а також створення довгострокових механізмів безпеки.

"Але у Києва та його партнерів поки що немає єдиної думки, як цього можна досягти. Схоже, ніхто не придумав теорію, як Київ може перемогти", - йдеться в журналі.

Україні потрібна пряма військова підтримка Заходу

Настав час змінити ситуацію. Захід повинен чітко заявити, що його мета - рішуча перемога України й поразка Росії, і взяти на себе зобов'язання з надання Києву прямої військової допомоги та підтримки оборонної промисловості країни, що розвивається. Тим часом українські війська повинні просуватися вперед, поки не зможуть вигнати російські сили з усієї зайнятої ними території, включно з Кримом, наголошують автори видання.

Поставити під загрозу контроль Росії над Кримом і завдати серйозної шкоди її економіці та суспільству, звичайно, буде непросто. Але це більш реалістична стратегія, ніж пропонована альтернатива - врегулювання шляхом переговорів, поки Путін перебуває при владі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть оголосити про новий пакет допомоги для України цього тижня, - Politico

Той факт, що Україна та її партнери не мають стратегії перемоги через три роки після початку війни, є серйозною проблемою. Не маючи на увазі кінцевої мети, лідери в Києві, Вашингтоні та Брюсселі ухвалюють ключові рішення поступово і зрештою непослідовно.

"Україна може домагатися локальних успіхів, але не всеосяжної поразки противника. Західні партнери Києва, своєю чергою, схильні думати тільки про наступний транш постачань. А без загальної стратегічної картини важко підтримувати моральний дух і волю до боротьби в Україні та за її межами", - резюмує Foreign Affairs.

Допомога Україні від США

У Білому домі раніше повідомили, що США готують новий пакет допомоги Україні.

Держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив, що Штати готують пакет допомоги на $2 млрд.

Автор: 

росія (65007) США (22643) Україна (5875) допомога і підтримка (1158)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
зате, мають формулу миру.
показати весь коментар
21.05.2024 16:10
+3
За високий рейтинг у народі та за авторитет.
ШО НЕЯСНО? (С) Лесь
показати весь коментар
21.05.2024 16:22
+2
"Єдина реальна довгострокова заява Вашингтона про те, що він підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", сама по собі є безглуздою", - йдеться у матеріалі.
-------
Ось і все, що потрібно було знати ще в 2013-2014, перш ніж на щось розраховувати.
показати весь коментар
21.05.2024 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гуя собі і оті всі домовленностя на домоволятися тобто на хій?
в вас нема враження шо ви знову ведетесь на галабародьку?
показати весь коментар
21.05.2024 16:06 Відповісти
Україна визначилась з Перемогою.

А ось США ні.

В затвердженому Законі про допомогу на 60 міліардів е забовьязання/ вимога до Білого Дому-
визначиться з формуванням Перемога України в продовж 45 днів.

Чи зробить це Байден/Саліван?
показати весь коментар
21.05.2024 16:40 Відповісти
а ми вам трамповню восени накрошимо...
для рівняння
показати весь коментар
21.05.2024 16:51 Відповісти
хочете?
показати весь коментар
21.05.2024 16:53 Відповісти
"Єдина реальна довгострокова заява Вашингтона про те, що він підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", сама по собі є безглуздою", - йдеться у матеріалі.
-------
Ось і все, що потрібно було знати ще в 2013-2014, перш ніж на щось розраховувати.
показати весь коментар
21.05.2024 16:08 Відповісти
А от і провокатор засвітився, як новорічна ялинка!
показати весь коментар
21.05.2024 16:16 Відповісти
Тобі ухилянт з-за бугра видніше.
показати весь коментар
21.05.2024 16:22 Відповісти
продавай кохaна коника - нема вже козака..
показати весь коментар
21.05.2024 17:25 Відповісти
надану парнерами допомогу Україні можна легко вичислити по бубіним шoкам
показати весь коментар
21.05.2024 16:10 Відповісти
зате, мають формулу миру.
показати весь коментар
21.05.2024 16:10 Відповісти
Безгугла, Сирський, Зелена Шмаркля, де план контрнаступу??? ЗА що звільнили Залужного???
показати весь коментар
21.05.2024 16:14 Відповісти
За високий рейтинг у народі та за авторитет.
ШО НЕЯСНО? (С) Лесь
показати весь коментар
21.05.2024 16:22 Відповісти
Щоб була перемога України потрібно лупити по кацапії усіма можливими засобами.
показати весь коментар
21.05.2024 16:15 Відповісти
Кожен шось тре - даваите вже Ф - 16 і Петріоти - шоб прикрити Украіну і аеродроми
показати весь коментар
21.05.2024 16:20 Відповісти
Прямо в суть...

Стратегії нема...

Бо стратеги ссуть...
показати весь коментар
21.05.2024 16:21 Відповісти
як нема стратегii? а красти?
показати весь коментар
21.05.2024 16:21 Відповісти
ой бл., хай читають коментарі на цензорі і буде перемога
показати весь коментар
21.05.2024 16:24 Відповісти
так! це буде переможний крок. спочатку пропоную створити віртуальну ставку
показати весь коментар
21.05.2024 16:34 Відповісти
Безугла каже що головне оточити, а вже потім розчлинити
показати весь коментар
21.05.2024 16:33 Відповісти
Стратегия союзников - не допустить поражения кацапии в войне.
Хочется газ подешевле.
И BUSINESS AS USUAL
Накачивать пуйла валютой, продавать им МЕРСЕДЕСы, брендовые шмотки, виллы, облизывать их на курортах, несмотря на скотское поведение - они же швыряются баблосиками...
Получать чемоданы бабла от пуйла за имитацию "боязни эскалации" - это верхушке.
А бюргерам, польским "фермерам" спокойную жизнь с пивасиком и шпикачками.
Они покупают это ценой уничтожения Украины как государства и украинцев, как этноса.
Стратегия россии - "окончательное решение украинского вопроса" по рецептам гитлеровского "окончательного решения еврейского вопроса" - ГЕНОЦИД.
Иначе для чего россия за ТРИ НЕДЕЛИ ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ ввела новый ГОсударственный СТандарт на массовые захоронения людей???
С 1 февраля 2022-го.
показати весь коментар
21.05.2024 16:33 Відповісти
Обережно!
Джоли транслює кацапськоі радіо одні в одні!

«Захід проти України», « усе пропало»…

Ще б добавив про «братські народи»…
показати весь коментар
21.05.2024 16:47 Відповісти
Тепер увага, питання: якщо досі ні в кого немає стратегії перемоги України, нах^% за три тижні у Швейцарії збирається така собі "туса" під назвою "саміт миру"?

Чи просто приїхати і фондю пожерти?
показати весь коментар
21.05.2024 16:37 Відповісти
Щоб дати звізди кацапам усім світом!

Вони у Московії із за цего Саміту вже на гівно ізишли :
показати весь коментар
21.05.2024 16:49 Відповісти
Сам дивуюся, нащо закордонні лідери витрачають час на ці саміти. Ну перший раз ще можна було зібратися, коли було нічого не зрозуміло, але зараз? Хіба що хочуть потусити за бюджетний кошт, Альпи подивитися))
показати весь коментар
21.05.2024 16:58 Відповісти
Звичайно!!!
Мандрівка, дорогі лакшері готелі, тусовка, іплом поторгувати, пару -другу днів пошвендяти навкруги, заробити плюсик у портфоліо "приймав активну участь у саміті миру" - може колись на нобелівку по миротворству, так плюсик не зайвий. Така халява - то чому би й не покататись?
показати весь коментар
21.05.2024 17:50 Відповісти
мамка категорично проти - не вівішуй Український прапор - ці зелені ***** не наші ...
не за залених прапор - за Україну!
жінка емоційна...
показати весь коментар
21.05.2024 17:02 Відповісти
буба захистник!
показати весь коментар
21.05.2024 17:41 Відповісти
слугі - ви такі ******* панів ...
показати весь коментар
21.05.2024 17:50 Відповісти
а може путін введи?
там без слів ти і родина в канаву...
показати весь коментар
21.05.2024 17:56 Відповісти
 
 