Сутки на Харьковщине: Рашисты атаковали КАБами, ранены две женщины

В течение суток российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы 22 мая

Около 1:10 рашисты обстреляли Дружелюбовку в Изюмском район. В результате удара горел дом. Повреждены хозяйственные постройки.

В 8:00 рашисты ударили по Чугуеву. Повреждено здание детсада, в результате чего пострадала 21-летняя женщина.

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Обстрелы 21 мая

В 10:00 россияне обстреляли Липцы. В результате артобстрела было попадание во двор, повреждены две хозяйственные постройки и дом.

В 13:30 рашисты ударили 4 КАБами пгт Золочев. Разрушен детский сад и местный рынок. Предварительно повреждены школа, магазины, ресторан, 5 двухэтажных многоквартирных и частные дома.

В 14:30 под ударом оказался пгт Белый Колодец Чугуевского района. Повреждено рабочее здание предприятия.

В 18:30 россияне обстреляли Гоптовку. В результате артобстрела получила ранения женщина.

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"На Харьковском направлении российские захватчики 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Украинские воины отбили шесть попыток противника продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, а также штурм в направлении Плетеневка - Волчанск. Напряженной остается ситуация в районе Старицы, где отбита одна атака с направления Новой Таволжанки (рф). Еще две атаки с Бугруватки продолжаются.



На Купянском направлении количество атак врага возросло до 12. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Новоегоровка. На направлении Берестового наши защитники отбили два штурмовых действия противника. Ситуация контролируемая, проводятся меры по стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

Всего эвакуировали 10875 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

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