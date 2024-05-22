Доба на Харківщині: Рашисти атакували КАБами, поранено двох жінок

Протягом доби російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли 22 травня

Близько 1:10 рашисти обстріляли Дружелюбівку в Ізюмському районі. Внаслідок удару горів будинок. Пошкоджено господарчі споруди.

О 8:00 рашисти вдарили по Чугуєву. Пошкоджено будівлю дитсадка, внаслідок чого постраждала 21-річна жінка.

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Обстріли 21 травня

О 10:00 росіяни обстріляли Липці. Внаслідок артобстрілу було влучання у двір, пошкоджено дві господарчі споруди та будинок.

О 13:30 рашисти вдарили 4 КАБами смт Золочів. Зруйновано дитячий садочок та місцевий ринок. Попередньо пошкоджено школу, магазини, ресторан, 5 двоповерхових багатоквартирних та приватні будинки.

О 14:30 під ударом опинився смт Білий Колодязь Чугуївського району. Пошкоджено робочу будівлю підприємства.

О 18:30 росіяни обстріляли Гоптівку. Внаслідок артобстрілу дістала поранення жінка.

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"На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка - Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (рф). Ще дві атаки з Бугруватки тривають.



На Купʼянському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового наші захисники відбили дві штурмові дії противника. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки", - йдеться в повідомленні.

Всього евакуювали 10875 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

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