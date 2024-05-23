С начала минувших суток на фронте произошло 121 боевое столкновение. Больше всего вражеских атак отбито на Покровском направлении, - Генштаб

Наши войска продолжают жестко противодействовать попыткам российских оккупантов продвинуться в глубину территории Украины, делают все возможное для отражения их нападения на наше государство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что сегодня враг концентрировал свои усилия в Харьковской области, а также на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении отражено 8 атак противника в районах сел Липцы и Старица. Продолжаются боевые действия на направлении Плетеневка - Волчанск. Ситуация контролируется Силами обороны, наши защитники дают достойный отпор.

С начала минувших суток на Харьковском направлении противник потерял 87 военнослужащих и 21 единицу военной техники, в частности - полностью уничтожены две артсистемы.

На Купянском направлении силы обороны отбили 22 атаки захватчиков. Еще продолжаются четыре боевых столкновения в районах Берестового и Макеевки. Ситуация контролируемая.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении за минувшие сутки отражено шесть атак оккупантов. Враг успеха не имел.

На Сиверском направлении продолжаются две атаки противника в районе Выемки. Ситуация контролируется. За минувшие сутки еще восемь попыток противника продвинуться в направлениях Белогоровки и Верхнекамьянского успеха не имели.

На Краматорском направлении количество боестолкновений возросло до 10. Силы обороны удержали позиции. За сегодня оккупанты потеряли на направлении 58 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк Т-90, две БМД и четыре единицы БМП-3. Еще две таких бронированных машины пехоты повреждены.

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На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытался вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной - еще продолжается девять боевых столкновений. По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении продолжаются боевые действия в районе Георгиевки. Всего с начала суток враг 18 раз атаковал наши подразделения в районах Новомихайловки, Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.

На остальных направлениях ситуация - без особых изменений.

Обстрелы украинских позиций

С начала минувших суток произошло 121 боевое столкновение, противник нанес четыре ракетных удара пятью ракетами, 37 авиаударов с применением 47 КАБов и 376 ударов дронами-камикадзе, совершил 3280 обстрелов позиций наших войск с применением различных видов вооружения.

Удары по врагу

Подразделения авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли огневое поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум станциям управления БПЛА, одному средству РЭБ, двум пушкам и ЗРК С-400. Информация о результатах поражения уточняется.

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