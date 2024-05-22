Все 10 боестолкновений на Харьковском направлении произошли в районе села Липцы. Одно из них продолжается, - Генштаб

Враг продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта - общее количество наступательных и штурмовых действий сегодня уже возросло до 105.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что больше всего боестолкновений в настоящее время произошло на Купянском направлении. Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении все 10 боестолкновений произошли в районе села Липцы. Одно - еще продолжается. Все сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал в районах Волчанска и села Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении сейчас продолжаются бои в районах Синьковки, Берестово, Дружелюбовки и Грековки.

На Лиманском направлении за сегодня отражены шесть атак врага возле Торского и Невского. Российские захватчики сбросили четыре КАБа - по одной авиабомбе в районы Серебрянского лесничества, Тернов, Ямполовки и Ивановки.

Читайте также: Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в сторону Липцев. Враг получил отпор в районах Невского и Торского, - Генштаб

Боевые действия на востоке

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируемая. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в район Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу возле Шумов.

На Северском направлении сейчас наши воины отражают три атаки неподалеку от сел Белогоровка и Выемка. Враг сбросил три КАБа у Северска и Григорьевки. Сегодня на направлении произошло уже три авиаудара, с применением НАРов и авиабомб.

На Краматорском направлении отражены 5 атак захватчиков. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Ивановского и Андреевки. Ситуация контролируемая. Почти двумя десятками неуправляемых авиаракет враг ударил неподалеку Дружбы, Северного и Дилиевки.

Читайте также: Оккупанты дважды неудачно атаковали в районе Липцев на Харьковщине. Потери позиций не допущены, - Генштаб

На Покровском направлении продолжаются 11 боестолкновений, а еще 10 вражеских атак уже отражены. Российские террористы нанесли авиаудары по районам Калинового, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Все остальное - без изменений.

На Кураховском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Сейчас продолжаются бои неподалеку Георгиевки.

Ситуация на юге

На Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра. Потери оккупантов уточняются.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 496 370 человек (+1300 за сутки), 7 611 танков, 12 820 артсистем, 14 721 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА