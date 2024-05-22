Все 10 боестолкновений на Харьковском направлении произошли в районе села Липцы. Одно из них продолжается, - Генштаб
Враг продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта - общее количество наступательных и штурмовых действий сегодня уже возросло до 105.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Отмечается, что больше всего боестолкновений в настоящее время произошло на Купянском направлении. Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении все 10 боестолкновений произошли в районе села Липцы. Одно - еще продолжается. Все сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал в районах Волчанска и села Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируемая.
На Купянском направлении сейчас продолжаются бои в районах Синьковки, Берестово, Дружелюбовки и Грековки.
На Лиманском направлении за сегодня отражены шесть атак врага возле Торского и Невского. Российские захватчики сбросили четыре КАБа - по одной авиабомбе в районы Серебрянского лесничества, Тернов, Ямполовки и Ивановки.
Боевые действия на востоке
На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируемая. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в район Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу возле Шумов.
На Северском направлении сейчас наши воины отражают три атаки неподалеку от сел Белогоровка и Выемка. Враг сбросил три КАБа у Северска и Григорьевки. Сегодня на направлении произошло уже три авиаудара, с применением НАРов и авиабомб.
На Краматорском направлении отражены 5 атак захватчиков. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Ивановского и Андреевки. Ситуация контролируемая. Почти двумя десятками неуправляемых авиаракет враг ударил неподалеку Дружбы, Северного и Дилиевки.
На Покровском направлении продолжаются 11 боестолкновений, а еще 10 вражеских атак уже отражены. Российские террористы нанесли авиаудары по районам Калинового, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Все остальное - без изменений.
На Кураховском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Сейчас продолжаются бои неподалеку Георгиевки.
Ситуация на юге
На Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра. Потери оккупантов уточняются.
На остальных направлениях - без особых изменений.
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На мапі не показує.
Хоча моше тільки завтра нарисуватись...
Боже, що ж це таке???
простійте під дощем десять хвилин.
поцілуйте собаку три рази.
погладьте кота один раз.
подивіться на захід чотири рази.
а вже потім вштиняйте в боженьку.
мені цікаво, що є боєзіткнення, з точки зору генштаба?