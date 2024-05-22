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Новини Війна
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Всі 10 боєзіткнень на Харківському напрямку відбулися у районі села Липці. Одне з них ще триває, - Генштаб

Вечірнє зведення Генштабу 22 травня

Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту – загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку. Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку всі 10 боєзіткнень відбулися у районі села Липці. Одне - ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцентрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку наразі тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.

На Лиманському напрямку за сьогодні відбито шість атак ворога біля Торського і Невського. Російські загарбники скинули чотири КАБи – по одній авіабомбі в райони Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Іванівки.

Читайте: Окупанти не припиняють спроб просунутись у бік Липців. Ворог отримав відсіч у районах Невського і Торського, - Генштаб

Бойові дії на Сході

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.

На Сіверському напрямку зараз наші воїни відбивають три атаки неподалік сіл Білогорівка та Виїмка. Ворог скинув три КАБи біля Сіверська і Григорівки. Сьогодні на напрямку відбулося вже три авіаудари, із застосуванням НАРів та авіабомб.

На Краматорському напрямку відбито 5 атак загарбників. Ще три боєзіткнення продовжуються у районах Іванівського і Андріївки. Ситуація контрольована. Майже двома десятками некерованих авіаракет ворог вдарив неподалік Дружби, Північного і Диліївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти двічі невдало атакували в районі Липців на Харківщині. Втрат позицій не допущено, - Генштаб

На Покровському напрямку тривають 11 боєзіткнень, а ще 10 ворожих атак вже відбито. Російські терористи завдали авіаударів по районах Калинового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Все інше – без змін.

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Зараз тривають бої неподалік Георгіївки.

Ситуація на Півдня

На Придніпровському напрямку ворог сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра. Втрати окупантів уточнюються.

На решті напрямків – без особливих змін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 496370 осіб (+1300 за добу), 7 611 танків, 12 820 артсистем, 14 721 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+3
Може брешуть як про Кринки? Хоча і у зведенні Генштабу про Кліщіївку тепер ні слова. І відбивають атаки неподалік Білогорівки.
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22.05.2024 21:09
+1
Кацапи святкують взяття Білогорівки та Кліщіївки.
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22.05.2024 20:19
+1
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.05.2024 20:21
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Кацапи святкують взяття Білогорівки та Кліщіївки.
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22.05.2024 20:19 Відповісти
Таки взяли?
На мапі не показує.
Хоча моше тільки завтра нарисуватись...

Боже, що ж це таке???
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22.05.2024 20:40 Відповісти
Може брешуть як про Кринки? Хоча і у зведенні Генштабу про Кліщіївку тепер ні слова. І відбивають атаки неподалік Білогорівки.
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22.05.2024 21:09 Відповісти
Какие Крынки ребятки? Уже по Харькову кабы молотят. И не только сегодня, и раньше чуть.
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22.05.2024 21:24 Відповісти
До чого тут Харків, ріпоїд?
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22.05.2024 21:40 Відповісти
В каком смысле ,,до чого,,---вареник пустопорожний? Я ведь живу здесь! Вали бурштын мыть, пока менты от призыва смотались!
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23.05.2024 19:52 Відповісти
Яке відношення Кринки Херсонської області мають до Харкова, лаптєног?
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23.05.2024 21:25 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.05.2024 20:21 Відповісти
нєнє.
простійте під дощем десять хвилин.
поцілуйте собаку три рази.
погладьте кота один раз.
подивіться на захід чотири рази.
а вже потім вштиняйте в боженьку.
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22.05.2024 21:59 Відповісти
чесно!
мені цікаво, що є боєзіткнення, з точки зору генштаба?
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22.05.2024 21:56 Відповісти
 
 