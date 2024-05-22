Окупанти двічі невдало атакували в районі Липців на Харківщині. Втрат позицій не допущено, - Генштаб

Українські воїни рішуче тримають позиції, подекуди контратакують та нищать загарбників. Від початку доби, 22 травня, на фронті відбулося 46 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, окупанти здійснили три авіаудари із застосуванням п’яти КАБів, 583 обстріли позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 58 дронів-камікадзе.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку від початку доби вже відбулося дві невдалі спроби загарбників атакувати район села Липці. Втрат позицій не допущено.

За уточненими даними, за минулу добу ворог втратив на Харківському напрямку понад 220 осіб, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки, із них знищено танк, броньовану машину, чотири гармати і міномети, дев’ять БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки противника.

На Куп’янському напрямку зараз триває п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація контрольована. Ворог зазнає втрат. Так, зокрема, неподалік Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку на цей час відбито спробу загарбників просунутись уперед біля села Невське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки ворога в районі Виїмки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Три атаки вже відбито - знищено танк та дві БМД окупантів. А три боєзіткнення ще тривають – але під час штурму в районі Іванівського вже знищено чотири російських бойових машини десанту. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку, у порівнянні з минулою добою, інтенсивність наступальних дій ворога дещо знизилась. Зараз тривають три атаки загарбників з району Очеретиного.

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Вчорашні 37 атак окупантам дорого обійшлися. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог на Покровському напрямку втратив понад 320 осіб, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки: знищено три гармати, чотири автомобілі, п’ять БпЛА, пошкоджено танк, п’ять броньованих машин та два автомобілі противника.

На Курахівському напрямку відбито три ворожих атаки в районах Красногорівки та Новомихайлівки. Триває бій в районі Костянтинівського. Ситуація під контролем Сил оборони.

Обстановка на Півдні

Від початку доби на Времівському напрямку наші воїни відбили два штурми, в районах Урожайного і Старомайорського. Втрат наших позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників на плацдармі на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Читайте: Найгарячішим залишається Покровський напрямок, також ворог значно активізувався на Харківщині, - Генштаб ЗСУ

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

21 травня Генштаб повідомляв, що Сили оборони відбиваюли атаку ворога у напрямку Липців. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено. За даними ОСУВ "Хортиця" на 21 травня, ситуацію у Вовчанську вдалося стабілізувати, проте вона залишається складною.