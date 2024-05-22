Оккупанты дважды неудачно атаковали в районе Липцев на Харьковщине. Потери позиций не допущены, - Генштаб

Украинские воины решительно держат позиции, иногда контратакуют и уничтожают захватчиков. С начала суток, 22 мая, на фронте произошло 46 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, оккупанты совершили три авиаудара с применением пяти КАБов, 583 обстрела позиций наших войск. Также российские террористы задействовали для ударов 58 дронов-камикадзе.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток уже состоялось две неудачные попытки захватчиков атаковать район села Липцы. Потерь позиций не допущено.

По уточненным данным, за минувшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 220 человек, а также 32 единицы вооружения и военной техники, из них уничтожены танк, бронированная машина, четыре пушки и минометы, девять БПЛА и шесть единиц автомобильной техники противника.

На Купянском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Невское и Макеевка. Ситуация контролируемая. Враг несет потери. Так, в частности, неподалеку от Берестово уничтожена боевая машина пехоты и три бронетранспортера оккупантов.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении в настоящее время отбита попытка захватчиков продвинуться вперед возле села Невское.

На Сиверском направлении украинские воины отражают две атаки врага в районе Выемки. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже шесть раз начинал попытки улучшить свое тактическое положение. Атакует из Бахмута, в направлениях Часов Яр, Ивановское и Клещиевка. Три атаки уже отбиты - уничтожены танк и две БМД оккупантов. А три боестолкновения еще продолжаются - но во время штурма в районе Ивановского уже уничтожено четыре российские боевые машины десанта. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении, по сравнению с прошлыми сутками, интенсивность наступательных действий врага несколько снизилась. Сейчас продолжаются три атаки захватчиков из района Очеретино.

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Вчерашние 37 атак оккупантам дорого обошлись. По уточненной информации, за минувшие сутки враг на Покровском направлении потерял более 320 человек, а также 20 единиц вооружения и военной техники: уничтожено три пушки, четыре автомобиля, пять БПЛА, повреждены танк, пять бронированных машин и два автомобиля противника.

На Кураховском направлении отбито три вражеские атаки в районах Красногоровки и Новомихайловки. Продолжается бой в районе Константиновского. Ситуация под контролем Сил обороны.

Обстановка на Юге

С начала суток на Времевском направлении наши воины отбили два штурма, в районах Урожайного и Старомайорского. Потерь наших позиций не допущено.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал украинских защитников на плацдарме на левом берегу реки Днепр. Успеха не имел.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

21 мая Генштаб сообщал, что Силы обороны отбивали атаку врага в направлении Липцев. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено. По данным ОСГВ "Хортиця" на 21 мая, ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать, но она остается сложной.