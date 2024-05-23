В течение дня на Сумщине зафиксировали 108 взрывов: враг атаковал 8 громад области
Российские захватчики в течение дня 23 мая совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего было зафиксировано 108 взрывов.
Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение дня враг из различного вооружения обстрелял 8 громад в Сумской области.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
Великописаревская громада: здесь враг бил из минометов и артиллерии, а также выпустил НАР (неуправляемую авиационную ракету) с вертолета и сбросил ВОГ с БПЛА;
Юнаковская громада: оккупанты вели обстрелы из минометов и артиллерии, а также совершили атаку с FPV-дрона;
Краснопольская громада: здесь враг вел артобстрел и сбросил на территорию громады 19 мин;
Белопольская громада: были зафиксированы артобстрелы, а также враг сбросил боеприпасы ВОГ с БПЛА;
Эсманьская громада: здесь враг вел минометный обстрел и атаковал FPV-дроном;
По Дружбовской громаде рашисты ударили из РСЗО "Град";
Хотинская громада: враг совершил атаку с помощью FPV-дрона;
Середино-Будская громада: здесь был зафиксирован вражеский минометный обстрел.
Ситуация на Сумщине
Из-за усиления вражеских обстрелов власти Сумщины объявили об обязательной эвакуации двух городов на границе с Россией - Ворожба и Белополье.
Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум.
Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко отметил, что сейчас наступления российских войск на Сумы и область не зафиксировано. Однако враг ежедневно обстреливает приграничье Сумщины. Ранее глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что российские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Сумщины вдоль всей границы с интенсивностью 200-400 взрывов в сутки.
23 мая начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что сейчас российские захватчики не имеют достаточно сил для проведения наступательных действий на Сумщине.
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