Впродовж дня на Сумщині зафіксували 108 вибухів: ворог атакував 8 громад області

Російські загарбники впродовж дня 23 травня здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього було зафіксовано 108 вибухів.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж дня ворог із різного озброєння обстріляв 8 громад на Сумщині.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Великописарівська громада: тут ворог бив з мінометів та артилерії, а також випустив НАР (некеровану авіаційну ракету) з гелікоптера та скинув ВОГ з БПЛА;

Юнаківська громада: окупанти вели обстріли з мінометів та артилерії, а також здійснили атаку з FPV-дрона;

Краснопільська громада: тут ворог вів артобстріл та скинув на територію громади 19 мін;

Білопільська громада: було зафіксовано артиобстріли, а також ворог скинув боєприпаси ВОГ з БПЛА;

Есманьська громада: тут ворог вів мінометний обстріл та атакував FPV-дроном;

По Дружбівській громаді рашисти вдарив з РСЗВ "Град";

Хотінська громада: ворог здійснив атаку за допомогою FPV-дрона;

Середино-Будська громада: тут було зафіксовано ворожий мінометний обстріл.

Ситуація на Сумщині

Через посилення ворожих обстрілів влада Сумщини оголосила про обов’язкову евакуацію двох міст на прикордонні з Росією – Ворожба і Білопілля.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум.

Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко зазначив, що наразі наступу російських військ на Суми та область не зафіксовано. Однак ворог щодня обстрілює прикордоння Сумщини. Раніше очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Сумщини вздовж усього кордону з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу.

23 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що наразі російські загарбники не мають достатньо сил для проведення наступальних дій на Сумщині.