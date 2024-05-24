Около миллиона военнообязанных украинцев обновили свои данные именно через "Резерв+", - Минобороны
Именно через мобильное приложение "Резерв+", разработанное Министерством обороны, граждане Украины желают актуализировать свои военно-учетные данные.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает Цензор.НЕТ.
"Есть три возможности обновить свои данные - это ТЦК, ЦНАП и "Резерв+". Напомню, что в мае этого года мобилизация не начиналась, она продолжается, ведь продолжается агрессия РФ. То есть нужно подкрепление на линии боевого соприкосновения. Нужны люди, которые будут сдерживать врага. Сейчас приложение "Резерв+" стало наиболее популярным", - пояснил Лазуткин.
По его словам, около миллиона человек обновили свои данные именно через "Резерв+".
"Около 11 тыс. украинцев сделали это за пределами нашей страны в Польше, Германии, Чехии и Канаде. Также около 120 тыс. военнообязанных женщин уточнили свои данные через приложение "Резерв+". 145 тыс. людей, которые забронированы или имеют отсрочку, также выполнили норму закона. Очевидно, именно через приложение "Резерв+" украинцы имеют желание обновлять свои данные", - отметил Лазуткин.
Представитель Минобороны добавил, что в первые дни работы "Резерв+" имел некоторые сбои из-за перегрузки серверов, но сейчас все работает.
Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступил в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника.
17 мая Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов для обновления учетных данных.
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У мене й усіх кого знаю обновило дані без проблем. Тільки не в перший день і не через ПУМБ. Ну й ВОС там пише зазвичай лише одну, першу - бо у брата замість командира гармати стоїть зв'язковий.
Цей мільйон ні про що...
Це зареєструються всі інваліди, чоловіки з бронью, з відсрочкою, люди з трьома дітьми і більше, ті хто доглядає за інвалідами батьками або дітьми, ітд.
Решта 7-8 млн. чоловіків призовного віку без броні, навіть не думають реєструватися, навіть під страхом штрафів або ув'язнення.
Це факт.
Эта программа работает про принципу "Каа"...
"Вы меня слышите, бандерлоги...?"
"Подойдите ближе..., ближеее..., ближеее..."
Для того что бы в итоге всех сожрать...
Вот "1 миллион" "банлерлогов" уже набралось...
Эта власть уже переплюнул Януковича. Такой ганьбы ещё небыло.
При этом коррупционеры спокойно сидят на своих местах и продолжают воровать.
А штих-код цей додаток генерує?
А як вийшло, що на переробку шкільної програми витратили 3,5млн і планують збільшити витрати при розширенні можливостей?
Чому на кордоні оновлення через цей додаток не дає права перетину кордону?
Чи є підставою інформація в цьому додатку про оновлення для відмови від паперової повістки на звірку даних до ТЦК? Це якось урегульовано?
Мені-то все одно: я торік оновив дані, а цього року телефонували з ТЦК (значить дані мої є в системі), але якась така невизначеність мене трохи нервує...
На кордоні не працює, бо цей додаток виключно створений для оновлення даних, а на кордоні треба документ. А не підтвердження оновлення.
А паперових повісток для звірки даних після 16.07 вже не буде. Будуть тільки на влк.
Зареєструйся і чекай на
електронну повісткувідправку у москалі. Якщо ти у розшукувтік з панщини - негайно звернися до свого ТЦКпоміщика
Эта программа работает про принципу "Каа"...
"Вы меня слышите, бандерлоги...?"
"Подойдите ближе..., ближеее..., ближеее..."
Для того что бы в итоге всех сожрать...
Вот "1 миллион" "банлерлогов" уже набралось...