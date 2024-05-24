Около миллиона военнообязанных украинцев обновили свои данные именно через "Резерв+", - Минобороны

Именно через мобильное приложение "Резерв+", разработанное Министерством обороны, граждане Украины желают актуализировать свои военно-учетные данные.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть три возможности обновить свои данные - это ТЦК, ЦНАП и "Резерв+". Напомню, что в мае этого года мобилизация не начиналась, она продолжается, ведь продолжается агрессия РФ. То есть нужно подкрепление на линии боевого соприкосновения. Нужны люди, которые будут сдерживать врага. Сейчас приложение "Резерв+" стало наиболее популярным", - пояснил Лазуткин.

По его словам, около миллиона человек обновили свои данные именно через "Резерв+".

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"Около 11 тыс. украинцев сделали это за пределами нашей страны в Польше, Германии, Чехии и Канаде. Также около 120 тыс. военнообязанных женщин уточнили свои данные через приложение "Резерв+". 145 тыс. людей, которые забронированы или имеют отсрочку, также выполнили норму закона. Очевидно, именно через приложение "Резерв+" украинцы имеют желание обновлять свои данные", - отметил Лазуткин.

Представитель Минобороны добавил, что в первые дни работы "Резерв+" имел некоторые сбои из-за перегрузки серверов, но сейчас все работает.

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Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступил в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника.

17 мая Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов для обновления учетных данных.