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Около миллиона военнообязанных украинцев обновили свои данные именно через "Резерв+", - Минобороны

Оновлення даних через Резерв+

Именно через мобильное приложение "Резерв+", разработанное Министерством обороны, граждане Украины желают актуализировать свои военно-учетные данные.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть три возможности обновить свои данные - это ТЦК, ЦНАП и "Резерв+". Напомню, что в мае этого года мобилизация не начиналась, она продолжается, ведь продолжается агрессия РФ. То есть нужно подкрепление на линии боевого соприкосновения. Нужны люди, которые будут сдерживать врага. Сейчас приложение "Резерв+" стало наиболее популярным", - пояснил Лазуткин.

По его словам, около миллиона человек обновили свои данные именно через "Резерв+".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 120 тыс. военнообязанных женщин обновили данные в приложении "Резерв+", - Минобороны

"Около 11 тыс. украинцев сделали это за пределами нашей страны в Польше, Германии, Чехии и Канаде. Также около 120 тыс. военнообязанных женщин уточнили свои данные через приложение "Резерв+". 145 тыс. людей, которые забронированы или имеют отсрочку, также выполнили норму закона. Очевидно, именно через приложение "Резерв+" украинцы имеют желание обновлять свои данные", - отметил Лазуткин.

Представитель Минобороны добавил, что в первые дни работы "Резерв+" имел некоторые сбои из-за перегрузки серверов, но сейчас все работает.

Читайте также: В Минобороны ответили на наиболее распространенные вопросы о работе приложения "Резерв+". ИНФОГРАФИКА

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступил в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника.

17 мая Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов для обновления учетных данных.

Автор: 

Минобороны (9306) военнослужащие (6119) приложение (170)


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Топ комментарии
+24
Головне своєчасно схаменутися і десь на 10 мільйонах загальмувати, а то як до 40 лямів дійдете невдобно буде))
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24.05.2024 11:28
+14
Скачиваний 500000+ а обновили данные миллион
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24.05.2024 11:30
+10
То просто бусик швидкого реагування так довго їде, як постукають у двері все загрузиться.
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24.05.2024 11:30
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Правила форума Совет форумчан
3 дня данные не может подтянуть. Кто-то сталкивался с такой ситуацией?

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24.05.2024 11:27 Ответить
То просто бусик швидкого реагування так довго їде, як постукають у двері все загрузиться.
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24.05.2024 11:30 Ответить
Розробник один й той самий, що Дії. В мене так дитину не бачить..й шукає безкінечно. По дії - інструкція - їхати до ЦНАП..Вас до військомату пошле мабудь..
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24.05.2024 11:32 Ответить
Вам там не треба було реєструватися. Або ще дитина, або що
У мене й усіх кого знаю обновило дані без проблем. Тільки не в перший день і не через ПУМБ. Ну й ВОС там пише зазвичай лише одну, першу - бо у брата замість командира гармати стоїть зв'язковий.
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24.05.2024 13:25 Ответить
ага) дытына, 5 лет на Цензоре топить за Барыгу Мародьора)))
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24.05.2024 15:52 Ответить
Головне своєчасно схаменутися і десь на 10 мільйонах загальмувати, а то як до 40 лямів дійдете невдобно буде))
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24.05.2024 11:28 Ответить
жжошь пекельний сотона
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24.05.2024 11:49 Ответить
Це буде свідчити за те що орки переходять і воюють вже на нашому боці в кращих умовах.
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24.05.2024 16:23 Ответить
Ого, скільки заброньованих.
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24.05.2024 11:29 Ответить
Скачиваний 500000+ а обновили данные миллион
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24.05.2024 11:30 Ответить
Ну якщо у одного з вас андроїд, а у іншого яблофон, то якраз мільйон.
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24.05.2024 11:38 Ответить
так воно ж повинно показувати скачування з серверу і не важливо, на яку ОС, хочь на Nokia mobile чи Siemens Symbian OS
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24.05.2024 11:51 Ответить
Я гуманітарій, не можу знати таких тонкощів, але я ні в якому разі не хотів сказати, що влада не бреше.
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24.05.2024 11:57 Ответить
ну мы же не в США живем. айфоны у нас редкость. + к этому далеко не все кто скачали приложение смогли им воспользоваться. а некоторые просто из интереса, и ни каких данных там не обновляли.
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24.05.2024 15:52 Ответить
Треба просто сплюсувати в Google Play 500 тис.+ та в App Store мабуть теж багато.
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24.05.2024 16:11 Ответить
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24.05.2024 11:34 Ответить
З відсрочкою, та броньованих близько двох мільйонів.
Цей мільйон ні про що...
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24.05.2024 11:34 Ответить
Я теж казав тут, ще 18 травня, що дійде до 2 млн. і застопориться.
Це зареєструються всі інваліди, чоловіки з бронью, з відсрочкою, люди з трьома дітьми і більше, ті хто доглядає за інвалідами батьками або дітьми, ітд.
Решта 7-8 млн. чоловіків призовного віку без броні, навіть не думають реєструватися, навіть під страхом штрафів або ув'язнення.
Це факт.
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24.05.2024 11:47 Ответить
Вот ИХ и начнут выдергивать, раз до других не дотянулись...
Эта программа работает про принципу "Каа"...
"Вы меня слышите, бандерлоги...?"
"Подойдите ближе..., ближеее..., ближеее..."

Для того что бы в итоге всех сожрать...

Вот "1 миллион" "банлерлогов" уже набралось...
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24.05.2024 13:20 Ответить
А ще ж діючі військовослужбовці теж туди заходять, думаю їх теж врахували
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24.05.2024 11:52 Ответить
Схоже, літні, діти та пенсіонери теж вже оновили
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24.05.2024 11:38 Ответить
Їм не треба, вони свої вже відвоювали!😛
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24.05.2024 12:22 Ответить
А почему они не информируют о том что людей ловят на улице и в наручниках (в наручниках, Карл!) доставляют.
Эта власть уже переплюнул Януковича. Такой ганьбы ещё небыло.
При этом коррупционеры спокойно сидят на своих местах и продолжают воровать.
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24.05.2024 11:41 Ответить
Ловят всяких питарков, так треба.
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24.05.2024 12:56 Ответить
У мене є кілька питань:
А штих-код цей додаток генерує?
А як вийшло, що на переробку шкільної програми витратили 3,5млн і планують збільшити витрати при розширенні можливостей?
Чому на кордоні оновлення через цей додаток не дає права перетину кордону?
Чи є підставою інформація в цьому додатку про оновлення для відмови від паперової повістки на звірку даних до ТЦК? Це якось урегульовано?

Мені-то все одно: я торік оновив дані, а цього року телефонували з ТЦК (значить дані мої є в системі), але якась така невизначеність мене трохи нервує...
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24.05.2024 11:48 Ответить
З 18.06 має генерувати.
На кордоні не працює, бо цей додаток виключно створений для оновлення даних, а на кордоні треба документ. А не підтвердження оновлення.
А паперових повісток для звірки даних після 16.07 вже не буде. Будуть тільки на влк.
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24.05.2024 12:12 Ответить
Дякую за інформацію 👍
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24.05.2024 12:56 Ответить
не бери трубу с левых номеров, если точно знаешь что номер апасный), скинь сюда https://www.telefonnyjdovidnyk.com.ua/nomer/380443003123
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24.05.2024 12:24 Ответить
Я не тікаю від ТЦК, тому відповідаю і на не знайомий номер. Просто паперова повістка може зламати плани, які узгоджені з багатьма людьми і вони на мене розраховують. Тим більше, що дані в ТЦК я збираюсь оновити ще раз найближчими тижнями.
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24.05.2024 13:00 Ответить
Слухай, кацапе, "как паґодка то в масквє"?))) Таварісч майор нє научіл пользаватся украінскім перєводчіком?)))
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24.05.2024 14:41 Ответить
Кріпак+
Зареєструйся і чекай на електронну повістку відправку у москалі. Якщо ти у розшуку втік з панщини - негайно звернися до свого ТЦК поміщика
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24.05.2024 11:51 Ответить
Є козаки і кріпаки. Ти в нас явно не козак. Тому, так, ви - кріпаки. Сприйми без іронії, як факт.
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24.05.2024 14:43 Ответить
Ой ***..., а уклоністи з зрадойопами стогнуть і завивають, і все ім не те і не так...
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24.05.2024 12:55 Ответить
Вот ИХ и начнут выдергивать, раз до других не дотянулись...

Эта программа работает про принципу "Каа"...

"Вы меня слышите, бандерлоги...?"

"Подойдите ближе..., ближеее..., ближеее..."

Для того что бы в итоге всех сожрать...

Вот "1 миллион" "банлерлогов" уже набралось...
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24.05.2024 13:21 Ответить
 
 