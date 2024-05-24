Близько мільйона військовозобов’язаних українців оновили свої дані саме через "Резерв+", - Міноборони
Саме через мобільний додаток "Резерв+", розроблений Міністерством оборони, громадяни України бажають актуалізувати свої військово-облікові дані.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері телеканалу "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є три можливості оновити свої дані - це ТЦК, ЦНАП та "Резерв+". Нагадаю, що в травні цього року мобілізація не починалася, вона продовжується, адже продовжується агресія РФ. Тобто потрібно підкріплення на лінії бойового зіткнення. Потрібні люди, які будуть стримувати ворога. Наразі застосунок "Резерв+" став найбільш популярним", - пояснив Лазуткін.
За його словами, близько мільйона людей оновили свої дані саме через "Резерв+".
"Близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни в Польщі, Німеччини, Чехії та Канаді. Також близько 120 тис. військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані через застосунок "Резерв+". 145 тис. людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону. Вочевидь, саме через застосунок "Резерв+" українці мають бажання оновлювати свої дані", - зазначив Лазуткін.
Речник Міноборони додав, що в перші дні роботи "Резерв+" мав деякі збої через перевантаження серверів, але зараз все працює.
Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набрав чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.
17 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів для оновлення облікових даних.
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У мене й усіх кого знаю обновило дані без проблем. Тільки не в перший день і не через ПУМБ. Ну й ВОС там пише зазвичай лише одну, першу - бо у брата замість командира гармати стоїть зв'язковий.
Цей мільйон ні про що...
Це зареєструються всі інваліди, чоловіки з бронью, з відсрочкою, люди з трьома дітьми і більше, ті хто доглядає за інвалідами батьками або дітьми, ітд.
Решта 7-8 млн. чоловіків призовного віку без броні, навіть не думають реєструватися, навіть під страхом штрафів або ув'язнення.
Це факт.
Эта программа работает про принципу "Каа"...
"Вы меня слышите, бандерлоги...?"
"Подойдите ближе..., ближеее..., ближеее..."
Для того что бы в итоге всех сожрать...
Вот "1 миллион" "банлерлогов" уже набралось...
Эта власть уже переплюнул Януковича. Такой ганьбы ещё небыло.
При этом коррупционеры спокойно сидят на своих местах и продолжают воровать.
А штих-код цей додаток генерує?
А як вийшло, що на переробку шкільної програми витратили 3,5млн і планують збільшити витрати при розширенні можливостей?
Чому на кордоні оновлення через цей додаток не дає права перетину кордону?
Чи є підставою інформація в цьому додатку про оновлення для відмови від паперової повістки на звірку даних до ТЦК? Це якось урегульовано?
Мені-то все одно: я торік оновив дані, а цього року телефонували з ТЦК (значить дані мої є в системі), але якась така невизначеність мене трохи нервує...
На кордоні не працює, бо цей додаток виключно створений для оновлення даних, а на кордоні треба документ. А не підтвердження оновлення.
А паперових повісток для звірки даних після 16.07 вже не буде. Будуть тільки на влк.
Зареєструйся і чекай на
електронну повісткувідправку у москалі. Якщо ти у розшукувтік з панщини - негайно звернися до свого ТЦКпоміщика
Эта программа работает про принципу "Каа"...
"Вы меня слышите, бандерлоги...?"
"Подойдите ближе..., ближеее..., ближеее..."
Для того что бы в итоге всех сожрать...
Вот "1 миллион" "банлерлогов" уже набралось...