Близько мільйона військовозобов’язаних українців оновили свої дані саме через "Резерв+", - Міноборони

Саме через мобільний додаток "Резерв+", розроблений Міністерством оборони, громадяни України бажають актуалізувати свої військово-облікові дані.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері телеканалу "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є три можливості оновити свої дані - це ТЦК, ЦНАП та "Резерв+". Нагадаю, що в травні цього року мобілізація не починалася, вона продовжується, адже продовжується агресія РФ. Тобто потрібно підкріплення на лінії бойового зіткнення. Потрібні люди, які будуть стримувати ворога. Наразі застосунок "Резерв+" став найбільш популярним", - пояснив Лазуткін.

За його словами, близько мільйона людей оновили свої дані саме через "Резерв+".

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"Близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни в Польщі, Німеччини, Чехії та Канаді. Також близько 120 тис. військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані через застосунок "Резерв+". 145 тис. людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону. Вочевидь, саме через застосунок "Резерв+" українці мають бажання оновлювати свої дані", - зазначив Лазуткін.

Речник Міноборони додав, що в перші дні роботи "Резерв+" мав деякі збої через перевантаження серверів, але зараз все працює.

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Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набрав чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

17 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів для оновлення облікових даних.