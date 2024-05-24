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Близько мільйона військовозобов’язаних українців оновили свої дані саме через "Резерв+", - Міноборони

Оновлення даних через Резерв+

Саме через мобільний додаток "Резерв+", розроблений Міністерством оборони, громадяни України бажають актуалізувати свої військово-облікові дані.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в етері телеканалу "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є три можливості оновити свої дані - це ТЦК, ЦНАП та "Резерв+". Нагадаю, що в травні цього року мобілізація не починалася, вона продовжується, адже продовжується агресія РФ. Тобто потрібно підкріплення на лінії бойового зіткнення. Потрібні люди, які будуть стримувати ворога. Наразі застосунок "Резерв+" став найбільш популярним", - пояснив Лазуткін.

За його словами, близько мільйона людей оновили свої дані саме через "Резерв+".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 120 тис. військовозобов’язаних жінок оновили дані в додатку "Резерв+", - Міноборони

"Близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни в Польщі, Німеччини, Чехії та Канаді. Також близько 120 тис. військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані через застосунок "Резерв+". 145 тис. людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону. Вочевидь, саме через застосунок "Резерв+" українці мають бажання оновлювати свої дані", - зазначив Лазуткін.

Речник Міноборони додав, що в перші дні роботи "Резерв+" мав деякі збої через перевантаження серверів, але зараз все працює.

Читайте також: У Міноборони відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку "Резерв+". ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набрав чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

17 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів для оновлення облікових даних.

Автор: 

Міноборони (7335) військовослужбовці (4728) додаток (474)


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Топ коментарі
+24
Головне своєчасно схаменутися і десь на 10 мільйонах загальмувати, а то як до 40 лямів дійдете невдобно буде))
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24.05.2024 11:28
+14
Скачиваний 500000+ а обновили данные миллион
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24.05.2024 11:30
+10
То просто бусик швидкого реагування так довго їде, як постукають у двері все загрузиться.
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24.05.2024 11:30
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3 дня данные не может подтянуть. Кто-то сталкивался с такой ситуацией?

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24.05.2024 11:27 Відповісти
То просто бусик швидкого реагування так довго їде, як постукають у двері все загрузиться.
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24.05.2024 11:30 Відповісти
Розробник один й той самий, що Дії. В мене так дитину не бачить..й шукає безкінечно. По дії - інструкція - їхати до ЦНАП..Вас до військомату пошле мабудь..
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24.05.2024 11:32 Відповісти
Вам там не треба було реєструватися. Або ще дитина, або що
У мене й усіх кого знаю обновило дані без проблем. Тільки не в перший день і не через ПУМБ. Ну й ВОС там пише зазвичай лише одну, першу - бо у брата замість командира гармати стоїть зв'язковий.
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24.05.2024 13:25 Відповісти
ага) дытына, 5 лет на Цензоре топить за Барыгу Мародьора)))
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24.05.2024 15:52 Відповісти
Головне своєчасно схаменутися і десь на 10 мільйонах загальмувати, а то як до 40 лямів дійдете невдобно буде))
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24.05.2024 11:28 Відповісти
жжошь пекельний сотона
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24.05.2024 11:49 Відповісти
Це буде свідчити за те що орки переходять і воюють вже на нашому боці в кращих умовах.
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24.05.2024 16:23 Відповісти
Ого, скільки заброньованих.
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24.05.2024 11:29 Відповісти
Скачиваний 500000+ а обновили данные миллион
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24.05.2024 11:30 Відповісти
Ну якщо у одного з вас андроїд, а у іншого яблофон, то якраз мільйон.
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24.05.2024 11:38 Відповісти
так воно ж повинно показувати скачування з серверу і не важливо, на яку ОС, хочь на Nokia mobile чи Siemens Symbian OS
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24.05.2024 11:51 Відповісти
Я гуманітарій, не можу знати таких тонкощів, але я ні в якому разі не хотів сказати, що влада не бреше.
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24.05.2024 11:57 Відповісти
ну мы же не в США живем. айфоны у нас редкость. + к этому далеко не все кто скачали приложение смогли им воспользоваться. а некоторые просто из интереса, и ни каких данных там не обновляли.
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24.05.2024 15:52 Відповісти
Треба просто сплюсувати в Google Play 500 тис.+ та в App Store мабуть теж багато.
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24.05.2024 16:11 Відповісти
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24.05.2024 11:34 Відповісти
З відсрочкою, та броньованих близько двох мільйонів.
Цей мільйон ні про що...
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24.05.2024 11:34 Відповісти
Я теж казав тут, ще 18 травня, що дійде до 2 млн. і застопориться.
Це зареєструються всі інваліди, чоловіки з бронью, з відсрочкою, люди з трьома дітьми і більше, ті хто доглядає за інвалідами батьками або дітьми, ітд.
Решта 7-8 млн. чоловіків призовного віку без броні, навіть не думають реєструватися, навіть під страхом штрафів або ув'язнення.
Це факт.
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24.05.2024 11:47 Відповісти
Вот ИХ и начнут выдергивать, раз до других не дотянулись...
Эта программа работает про принципу "Каа"...
"Вы меня слышите, бандерлоги...?"
"Подойдите ближе..., ближеее..., ближеее..."

Для того что бы в итоге всех сожрать...

Вот "1 миллион" "банлерлогов" уже набралось...
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24.05.2024 13:20 Відповісти
А ще ж діючі військовослужбовці теж туди заходять, думаю їх теж врахували
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24.05.2024 11:52 Відповісти
Схоже, літні, діти та пенсіонери теж вже оновили
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24.05.2024 11:38 Відповісти
Їм не треба, вони свої вже відвоювали!😛
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24.05.2024 12:22 Відповісти
А почему они не информируют о том что людей ловят на улице и в наручниках (в наручниках, Карл!) доставляют.
Эта власть уже переплюнул Януковича. Такой ганьбы ещё небыло.
При этом коррупционеры спокойно сидят на своих местах и продолжают воровать.
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24.05.2024 11:41 Відповісти
Ловят всяких питарков, так треба.
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24.05.2024 12:56 Відповісти
У мене є кілька питань:
А штих-код цей додаток генерує?
А як вийшло, що на переробку шкільної програми витратили 3,5млн і планують збільшити витрати при розширенні можливостей?
Чому на кордоні оновлення через цей додаток не дає права перетину кордону?
Чи є підставою інформація в цьому додатку про оновлення для відмови від паперової повістки на звірку даних до ТЦК? Це якось урегульовано?

Мені-то все одно: я торік оновив дані, а цього року телефонували з ТЦК (значить дані мої є в системі), але якась така невизначеність мене трохи нервує...
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24.05.2024 11:48 Відповісти
З 18.06 має генерувати.
На кордоні не працює, бо цей додаток виключно створений для оновлення даних, а на кордоні треба документ. А не підтвердження оновлення.
А паперових повісток для звірки даних після 16.07 вже не буде. Будуть тільки на влк.
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24.05.2024 12:12 Відповісти
Дякую за інформацію 👍
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24.05.2024 12:56 Відповісти
не бери трубу с левых номеров, если точно знаешь что номер апасный), скинь сюда https://www.telefonnyjdovidnyk.com.ua/nomer/380443003123
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24.05.2024 12:24 Відповісти
Я не тікаю від ТЦК, тому відповідаю і на не знайомий номер. Просто паперова повістка може зламати плани, які узгоджені з багатьма людьми і вони на мене розраховують. Тим більше, що дані в ТЦК я збираюсь оновити ще раз найближчими тижнями.
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24.05.2024 13:00 Відповісти
Слухай, кацапе, "как паґодка то в масквє"?))) Таварісч майор нє научіл пользаватся украінскім перєводчіком?)))
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24.05.2024 14:41 Відповісти
Кріпак+
Зареєструйся і чекай на електронну повістку відправку у москалі. Якщо ти у розшуку втік з панщини - негайно звернися до свого ТЦК поміщика
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24.05.2024 11:51 Відповісти
Є козаки і кріпаки. Ти в нас явно не козак. Тому, так, ви - кріпаки. Сприйми без іронії, як факт.
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24.05.2024 14:43 Відповісти
Ой ***..., а уклоністи з зрадойопами стогнуть і завивають, і все ім не те і не так...
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24.05.2024 12:55 Відповісти
Вот ИХ и начнут выдергивать, раз до других не дотянулись...

Эта программа работает про принципу "Каа"...

"Вы меня слышите, бандерлоги...?"

"Подойдите ближе..., ближеее..., ближеее..."

Для того что бы в итоге всех сожрать...

Вот "1 миллион" "банлерлогов" уже набралось...
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24.05.2024 13:21 Відповісти
 
 