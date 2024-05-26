Кто говорит и действует как Путин - не хочет мира, - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, и подчеркнула важность поддержки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Тот, кто говорит и действует как Путин, не хочет мира, но будет двигаться дальше. И поэтому так важно, чтобы мы постоянно поддерживали Украину и укрепляли свою обороноспособность. Потому что если мы должны сохранить мир на нашем континенте, мы должны инвестировать в оборону", - сказала она.
Фон дер Ляйен напомнила о постоянных гибридных атаках Путина - от газового шантажа и до недавних провокаций - похищения световых буев на границе с Эстонией, использования мигрантов, попыток разделить европейские общества и посеять антиевропейские настроения с помощью социальных сетей.
"Мы поняли, что должны поддерживать Украину столько времени и так последовательно, сколько ей нужно, чтобы защитить себя. Но мы также должны совершенствовать нашу собственную обороноспособность, а это означает - больше инвестировать в оборону, инвестировать лучше и вместе, - подчеркнула фон дер Ляйен.
Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов остановить войну против Украины и начать переговоры о прекращении огня.
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Тому він війну не припинить,бо буде йому ,або держак в дупу,або Гаага!
А скільки часу нам потрібно, щоб постійно захищатись від цього психа? 10 років уже минуло, ще рік, два, п'ять...А чи вистачить у нас людей для такого захисту? Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але ви тримаєтеся.
@UkrBereza
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4 год
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що у Путіна могли бути домовленості з країнами Заходу, тому він наважився напасти на Україну. Зеленський фактично звинуватив Захід у змові з РФ? Для чого робити такі заяви? Він адекватний?
Мабуть тому що ці дві затєї проваляться.
І захід би обмежився занепокоєннями, дивлячись як радісно зустрічають кацапів на кацапТБ.
26.05.2024
З липня 2023 року по квітень 2024 року один за одним померли 42 генерали\адмірали ЗС КНР. Серед них: генерал-майор Лі Сюн з Комуністичної партії Китаю , генерал-лейтенант Хань Децай , колишній заступник командувача ВПС Нанкінського військового регіону , генерал -лейтенант Сун Веньхан , колишній заступник командувача військовим округом Гуанчжоу, жінка-контр-адмірал Хуо Лін , колишній політичний комісар ВМС Вей Цзіньшань і колишній заступник політичного комісара Другої артилерійської групи Ши Кесінь та ін. У більшості офіційних повідомлень з приводу їх смерті, опублікованих офіційно, було зазначено, що причиною смерті було неефективне лікування.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Співпадіння … чи вони, отого чаю попили…, традиційно … без вірьовки …
взагалі неможна , бо він хворий і кривавий вбивця 😡