Кто говорит и действует как Путин - не хочет мира, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, и подчеркнула важность поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Тот, кто говорит и действует как Путин, не хочет мира, но будет двигаться дальше. И поэтому так важно, чтобы мы постоянно поддерживали Украину и укрепляли свою обороноспособность. Потому что если мы должны сохранить мир на нашем континенте, мы должны инвестировать в оборону", - сказала она.

Фон дер Ляйен напомнила о постоянных гибридных атаках Путина - от газового шантажа и до недавних провокаций - похищения световых буев на границе с Эстонией, использования мигрантов, попыток разделить европейские общества и посеять антиевропейские настроения с помощью социальных сетей.

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"Мы поняли, что должны поддерживать Украину столько времени и так последовательно, сколько ей нужно, чтобы защитить себя. Но мы также должны совершенствовать нашу собственную обороноспособность, а это означает - больше инвестировать в оборону, инвестировать лучше и вместе, - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов остановить войну против Украины и начать переговоры о прекращении огня.