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Новости
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Кто говорит и действует как Путин - не хочет мира, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, и подчеркнула важность поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Тот, кто говорит и действует как Путин, не хочет мира, но будет двигаться дальше. И поэтому так важно, чтобы мы постоянно поддерживали Украину и укрепляли свою обороноспособность. Потому что если мы должны сохранить мир на нашем континенте, мы должны инвестировать в оборону", - сказала она.

Фон дер Ляйен напомнила о постоянных гибридных атаках Путина - от газового шантажа и до недавних провокаций - похищения световых буев на границе с Эстонией, использования мигрантов, попыток разделить европейские общества и посеять антиевропейские настроения с помощью социальных сетей.

Также читайте: Ультраправые друзья Путина хотят разрушить Европу, - фон дер Ляйен

"Мы поняли, что должны поддерживать Украину столько времени и так последовательно, сколько ей нужно, чтобы защитить себя. Но мы также должны совершенствовать нашу собственную обороноспособность, а это означает - больше инвестировать в оборону, инвестировать лучше и вместе, - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также читайте: Глава МИД Чехии Липавский о якобы стремлении Путиным к миру: Не покупайтесь на кремлевские сказки

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов остановить войну против Украины и начать переговоры о прекращении огня.

Автор: 

путин владимир (31237) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+4
Borislav Bereza
@UkrBereza
·
4 год
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що у Путіна могли бути домовленості з країнами Заходу, тому він наважився напасти на Україну. Зеленський фактично звинуватив Захід у змові з РФ? Для чого робити такі заяви? Він адекватний?
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26.05.2024 18:40
+3
Китай СІ, цьому підтвердження …

‎‎

‎26.‎05.‎2024

З липня 2023 року по квітень 2024 року один за одним померли 42 генерали\адмірали ЗС КНР. Серед них: генерал-майор Лі Сюн з Комуністичної партії Китаю , генерал-лейтенант Хань Децай , колишній заступник командувача ВПС Нанкінського військового регіону , генерал -лейтенант Сун Веньхан , колишній заступник командувача військовим округом Гуанчжоу, жінка-контр-адмірал Хуо Лін , колишній політичний комісар ВМС Вей Цзіньшань і колишній заступник політичного комісара Другої артилерійської групи Ши Кесінь та ін. У більшості офіційних повідомлень з приводу їх смерті, опублікованих офіційно, було зазначено, що причиною смерті було неефективне лікування.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Співпадіння … чи вони, отого чаю попили…, традиційно … без вірьовки …
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26.05.2024 18:55
+3
Слухати кремлівського злочинця і відвертого брехуна ,
взагалі неможна , бо він хворий і кривавий вбивця 😡
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26.05.2024 19:37
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Пуйло розуміє,що його чекає!
Тому він війну не припинить,бо буде йому ,або держак в дупу,або Гаага!
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26.05.2024 18:19 Ответить
Ми зрозуміли, що маємо підтримувати Україну стільки часу й так послідовно, скільки їй потрібно, щоб захистити себе, Джерело:

А скільки часу нам потрібно, щоб постійно захищатись від цього психа? 10 років уже минуло, ще рік, два, п'ять...А чи вистачить у нас людей для такого захисту? Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але ви тримаєтеся.
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26.05.2024 18:38 Ответить
Borislav Bereza
@UkrBereza
·
4 год
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що у Путіна могли бути домовленості з країнами Заходу, тому він наважився напасти на Україну. Зеленський фактично звинуватив Захід у змові з РФ? Для чого робити такі заяви? Він адекватний?
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26.05.2024 18:40 Ответить
Так керівництво США відмовилося брати участь у саміті миру.
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26.05.2024 18:45 Ответить
А зеленський надумав годувати Африку.
Мабуть тому що ці дві затєї проваляться.
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26.05.2024 18:49 Ответить
Один керівник США наказав нам Крим не чіпати і ми підкорилися. Інший, теж демократ, порядок так і не навів, незважаючи на те, скільки наших на нього молилися. Може це і на краще?
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26.05.2024 18:58 Ответить
А було тодіі чим той Крим чіпати? Якби тоді рипнулися, у рашки був би привід захопити весь півдневий схід де бажаючих цього було більш ніж достатньо!
І захід би обмежився занепокоєннями, дивлячись як радісно зустрічають кацапів на кацапТБ.
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26.05.2024 21:39 Ответить
Депортуйте спершу усіх підарів до паРаші,потім поговоримо.Бо вони дуже гарно себе почувають у Європі.Слова ваші нічого не значать.
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26.05.2024 18:42 Ответить
Китай СІ, цьому підтвердження …

‎‎

‎26.‎05.‎2024

З липня 2023 року по квітень 2024 року один за одним померли 42 генерали\адмірали ЗС КНР. Серед них: генерал-майор Лі Сюн з Комуністичної партії Китаю , генерал-лейтенант Хань Децай , колишній заступник командувача ВПС Нанкінського військового регіону , генерал -лейтенант Сун Веньхан , колишній заступник командувача військовим округом Гуанчжоу, жінка-контр-адмірал Хуо Лін , колишній політичний комісар ВМС Вей Цзіньшань і колишній заступник політичного комісара Другої артилерійської групи Ши Кесінь та ін. У більшості офіційних повідомлень з приводу їх смерті, опублікованих офіційно, було зазначено, що причиною смерті було неефективне лікування.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Співпадіння … чи вони, отого чаю попили…, традиційно … без вірьовки …
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26.05.2024 18:55 Ответить
Я гадаю що в китайців більше досвіду по відправці чиновників в потойбічний світ ніж у рашки...враховуючи терміни існування китайської держави
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26.05.2024 19:40 Ответить
Цікаво а китайців є обряд ритуального самогубства для чиновників і військових чи ні
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26.05.2024 20:36 Ответить
Шольц проти застосування німецької зброї для ударів по Росії - ось німецький підкуйловник і членосос куйла всія 3,14дерації є одним із таких негідників..
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26.05.2024 19:19 Ответить
Слухати кремлівського злочинця і відвертого брехуна ,
взагалі неможна , бо він хворий і кривавий вбивця 😡
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26.05.2024 19:37 Ответить
Ухты как простенько сказала! Подерживать Украину, а свою обороноспособность укреплять. Только вот от Украины зависит---успеете ли вы её укрепить!
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26.05.2024 20:22 Ответить
Кто как путлер тот *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.05.2024 20:50 Ответить
"Хто говорить і діє як Путін - не хоче миру" - ця фраза увійде в історію так само, як і "Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані"
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26.05.2024 21:04 Ответить
 
 