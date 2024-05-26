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Новини
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Хто говорить і діє як Путін - не хоче миру, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, і наголосила на важливості підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Той, хто говорить і діє як Путін, не хоче миру, але буде рухатися далі. І тому так важливо, щоб ми постійно підтримували Україну та зміцнювали власну обороноздатність, адже якщо ми маємо зберегти мир на нашому континенті, то ми маємо інвестувати в оборону", – сказала вона.

Фон дер Ляєн нагадала про постійні гібридні атаки Путіна - від газового шантажу і до нещодавніх провокацій – викрадення світлових буїв на кордоні з Естонією, використання мігрантів, спроби розділити європейські суспільства та посіяти антиєвропейські настрої за допомогою соціальних мереж.

Також читайте: Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ: Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами

"Ми зрозуміли, що маємо підтримувати Україну стільки часу й так послідовно, скільки їй потрібно, щоб захистити себе, але ми також маємо вдосконалювати нашу власну обороноздатність, а це означає більше інвестувати в оборону, інвестувати краще разом, - наголосила фон дер Ляєн.

Також читайте: Глава МЗС Чехії Ліпавський про нібито прагнення Путіним миру: Не купуйтеся на кремлівські казки

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зупинити війну проти України та розпочати переговори про припинення вогню.

Автор: 

путін володимир (23787) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+4
Borislav Bereza
@UkrBereza
·
4 год
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що у Путіна могли бути домовленості з країнами Заходу, тому він наважився напасти на Україну. Зеленський фактично звинуватив Захід у змові з РФ? Для чого робити такі заяви? Він адекватний?
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26.05.2024 18:40
+3
Китай СІ, цьому підтвердження …

‎‎

‎26.‎05.‎2024

З липня 2023 року по квітень 2024 року один за одним померли 42 генерали\адмірали ЗС КНР. Серед них: генерал-майор Лі Сюн з Комуністичної партії Китаю , генерал-лейтенант Хань Децай , колишній заступник командувача ВПС Нанкінського військового регіону , генерал -лейтенант Сун Веньхан , колишній заступник командувача військовим округом Гуанчжоу, жінка-контр-адмірал Хуо Лін , колишній політичний комісар ВМС Вей Цзіньшань і колишній заступник політичного комісара Другої артилерійської групи Ши Кесінь та ін. У більшості офіційних повідомлень з приводу їх смерті, опублікованих офіційно, було зазначено, що причиною смерті було неефективне лікування.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Співпадіння … чи вони, отого чаю попили…, традиційно … без вірьовки …
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26.05.2024 18:55
+3
Слухати кремлівського злочинця і відвертого брехуна ,
взагалі неможна , бо він хворий і кривавий вбивця 😡
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26.05.2024 19:37
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Пуйло розуміє,що його чекає!
Тому він війну не припинить,бо буде йому ,або держак в дупу,або Гаага!
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26.05.2024 18:19 Відповісти
Ми зрозуміли, що маємо підтримувати Україну стільки часу й так послідовно, скільки їй потрібно, щоб захистити себе, Джерело:

А скільки часу нам потрібно, щоб постійно захищатись від цього психа? 10 років уже минуло, ще рік, два, п'ять...А чи вистачить у нас людей для такого захисту? Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але ви тримаєтеся.
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26.05.2024 18:38 Відповісти
Borislav Bereza
@UkrBereza
·
4 год
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що у Путіна могли бути домовленості з країнами Заходу, тому він наважився напасти на Україну. Зеленський фактично звинуватив Захід у змові з РФ? Для чого робити такі заяви? Він адекватний?
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26.05.2024 18:40 Відповісти
Так керівництво США відмовилося брати участь у саміті миру.
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26.05.2024 18:45 Відповісти
А зеленський надумав годувати Африку.
Мабуть тому що ці дві затєї проваляться.
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26.05.2024 18:49 Відповісти
Один керівник США наказав нам Крим не чіпати і ми підкорилися. Інший, теж демократ, порядок так і не навів, незважаючи на те, скільки наших на нього молилися. Може це і на краще?
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26.05.2024 18:58 Відповісти
А було тодіі чим той Крим чіпати? Якби тоді рипнулися, у рашки був би привід захопити весь півдневий схід де бажаючих цього було більш ніж достатньо!
І захід би обмежився занепокоєннями, дивлячись як радісно зустрічають кацапів на кацапТБ.
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26.05.2024 21:39 Відповісти
Депортуйте спершу усіх підарів до паРаші,потім поговоримо.Бо вони дуже гарно себе почувають у Європі.Слова ваші нічого не значать.
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26.05.2024 18:42 Відповісти
Китай СІ, цьому підтвердження …

‎‎

‎26.‎05.‎2024

З липня 2023 року по квітень 2024 року один за одним померли 42 генерали\адмірали ЗС КНР. Серед них: генерал-майор Лі Сюн з Комуністичної партії Китаю , генерал-лейтенант Хань Децай , колишній заступник командувача ВПС Нанкінського військового регіону , генерал -лейтенант Сун Веньхан , колишній заступник командувача військовим округом Гуанчжоу, жінка-контр-адмірал Хуо Лін , колишній політичний комісар ВМС Вей Цзіньшань і колишній заступник політичного комісара Другої артилерійської групи Ши Кесінь та ін. У більшості офіційних повідомлень з приводу їх смерті, опублікованих офіційно, було зазначено, що причиною смерті було неефективне лікування.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Співпадіння … чи вони, отого чаю попили…, традиційно … без вірьовки …
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26.05.2024 18:55 Відповісти
Я гадаю що в китайців більше досвіду по відправці чиновників в потойбічний світ ніж у рашки...враховуючи терміни існування китайської держави
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26.05.2024 19:40 Відповісти
Цікаво а китайців є обряд ритуального самогубства для чиновників і військових чи ні
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26.05.2024 20:36 Відповісти
Шольц проти застосування німецької зброї для ударів по Росії - ось німецький підкуйловник і членосос куйла всія 3,14дерації є одним із таких негідників..
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26.05.2024 19:19 Відповісти
Слухати кремлівського злочинця і відвертого брехуна ,
взагалі неможна , бо він хворий і кривавий вбивця 😡
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26.05.2024 19:37 Відповісти
Ухты как простенько сказала! Подерживать Украину, а свою обороноспособность укреплять. Только вот от Украины зависит---успеете ли вы её укрепить!
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26.05.2024 20:22 Відповісти
Кто как путлер тот *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.05.2024 20:50 Відповісти
"Хто говорить і діє як Путін - не хоче миру" - ця фраза увійде в історію так само, як і "Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані"
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26.05.2024 21:04 Відповісти
 
 