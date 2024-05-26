Хто говорить і діє як Путін - не хоче миру, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, і наголосила на важливості підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Той, хто говорить і діє як Путін, не хоче миру, але буде рухатися далі. І тому так важливо, щоб ми постійно підтримували Україну та зміцнювали власну обороноздатність, адже якщо ми маємо зберегти мир на нашому континенті, то ми маємо інвестувати в оборону", – сказала вона.
Фон дер Ляєн нагадала про постійні гібридні атаки Путіна - від газового шантажу і до нещодавніх провокацій – викрадення світлових буїв на кордоні з Естонією, використання мігрантів, спроби розділити європейські суспільства та посіяти антиєвропейські настрої за допомогою соціальних мереж.
"Ми зрозуміли, що маємо підтримувати Україну стільки часу й так послідовно, скільки їй потрібно, щоб захистити себе, але ми також маємо вдосконалювати нашу власну обороноздатність, а це означає більше інвестувати в оборону, інвестувати краще разом, - наголосила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зупинити війну проти України та розпочати переговори про припинення вогню.
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Тому він війну не припинить,бо буде йому ,або держак в дупу,або Гаага!
А скільки часу нам потрібно, щоб постійно захищатись від цього психа? 10 років уже минуло, ще рік, два, п'ять...А чи вистачить у нас людей для такого захисту? Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але ви тримаєтеся.
@UkrBereza
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4 год
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю заявив, що у Путіна могли бути домовленості з країнами Заходу, тому він наважився напасти на Україну. Зеленський фактично звинуватив Захід у змові з РФ? Для чого робити такі заяви? Він адекватний?
Мабуть тому що ці дві затєї проваляться.
І захід би обмежився занепокоєннями, дивлячись як радісно зустрічають кацапів на кацапТБ.
26.05.2024
З липня 2023 року по квітень 2024 року один за одним померли 42 генерали\адмірали ЗС КНР. Серед них: генерал-майор Лі Сюн з Комуністичної партії Китаю , генерал-лейтенант Хань Децай , колишній заступник командувача ВПС Нанкінського військового регіону , генерал -лейтенант Сун Веньхан , колишній заступник командувача військовим округом Гуанчжоу, жінка-контр-адмірал Хуо Лін , колишній політичний комісар ВМС Вей Цзіньшань і колишній заступник політичного комісара Другої артилерійської групи Ши Кесінь та ін. У більшості офіційних повідомлень з приводу їх смерті, опублікованих офіційно, було зазначено, що причиною смерті було неефективне лікування.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Співпадіння … чи вони, отого чаю попили…, традиційно … без вірьовки …
взагалі неможна , бо він хворий і кривавий вбивця 😡