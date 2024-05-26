Хто говорить і діє як Путін - не хоче миру, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, і наголосила на важливості підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Той, хто говорить і діє як Путін, не хоче миру, але буде рухатися далі. І тому так важливо, щоб ми постійно підтримували Україну та зміцнювали власну обороноздатність, адже якщо ми маємо зберегти мир на нашому континенті, то ми маємо інвестувати в оборону", – сказала вона.

Фон дер Ляєн нагадала про постійні гібридні атаки Путіна - від газового шантажу і до нещодавніх провокацій – викрадення світлових буїв на кордоні з Естонією, використання мігрантів, спроби розділити європейські суспільства та посіяти антиєвропейські настрої за допомогою соціальних мереж.

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"Ми зрозуміли, що маємо підтримувати Україну стільки часу й так послідовно, скільки їй потрібно, щоб захистити себе, але ми також маємо вдосконалювати нашу власну обороноздатність, а це означає більше інвестувати в оборону, інвестувати краще разом, - наголосила фон дер Ляєн.

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Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зупинити війну проти України та розпочати переговори про припинення вогню.