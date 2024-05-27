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27 мая отключения света будут действовать с 06:00 до 00:00, - "Укрэнерго"

Графік відключень на 27 травня

27 мая графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать с 6 утра до полуночи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что график отключений будет применен для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

Однако при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Также читайте: Летом возрастет риск более частого применения графиков отключений, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

Почему отключают свет

Как сообщалось, с конца марта Россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.

Автор: 

энергетика (2558) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Топ комментарии
+6
сукі партнери зі своїм Порохом - заaсфальтували все вщент,
а зелені так хотіли будувати ракети і захищяти Батьківщіну...
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27.05.2024 01:55
+4
Один день не вистачає потужностей , на другий вже вистачає. І відключають не по факту, що ось зараз не вистачає взяли і відключили, а наперед кажуть коли будуть відключати а коли ні.
Шо блд??? А держава піднімає ціни бо часний( не плутати з чесним) підприємець рінах поніс якісь збитки. Ну це просто пздець. І так цікаво цілий тиждень відключали , а коли бився усік у футболці " битва за світло ДТЕК" то в той день навіть на пару хвилин не виключили електроенергію. Розумію, зараз з'являються бла-бла- блуни і почнуть розказувати " ви нєчєго нє панімаєте, нужна дєлать па 6 грівєнь і тагда будєт свєт". А те що хз куди поділися десятки мільярдів гвн на захист ТЕС та ГЕС і кудись поділись сотні мільйонів доларів допомоги і обладнання на сотні мільйонів - то це нікого не хвилює.
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27.05.2024 02:34
+4
Свет почасово, а мозги правительства совсем не включаются. Отключение нам досталось в наследство от СССР. И с этим наследством наша власть расставаться не хочет. Сейчас можно все списать на войну, а до войны почему дефицит был? Да потому что у власти одни дармоеды.
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27.05.2024 05:08
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Правила форума Совет форумчан
з шести ранку до 00:00 того ж дня?
так це ж весь день...
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27.05.2024 01:34 Ответить
по по чергах.їх є шість і ще в кожної черги є підчерга,зазвичай по 4 год. на добу вимикають,2 год. зранку і 2 год. ввечері. інколи 6 год.
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27.05.2024 01:51 Ответить
сукі партнери зі своїм Порохом - заaсфальтували все вщент,
а зелені так хотіли будувати ракети і захищяти Батьківщіну...
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27.05.2024 01:55 Ответить
Інколи 7 годин підряд...( Київ)
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27.05.2024 05:09 Ответить
а кончя Заспа?
там теж всі немиті-ліняли вонючіше будуть після пінг понгу
чи салфетками обтеруться?
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27.05.2024 01:39 Ответить
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде."
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27.05.2024 11:13 Ответить
Дійсно, що не такі страшні кацапські воші, як свої гниди. Після перемоги керівництво Укренерго відповість за всю шкоду, яку робило України.
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27.05.2024 01:59 Ответить
Надо начинать с верхов. Рыба начинает гнить с головы.
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27.05.2024 05:04 Ответить
весело з вами, зелені покидькі...
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27.05.2024 02:27 Ответить
Один день не вистачає потужностей , на другий вже вистачає. І відключають не по факту, що ось зараз не вистачає взяли і відключили, а наперед кажуть коли будуть відключати а коли ні.
Шо блд??? А держава піднімає ціни бо часний( не плутати з чесним) підприємець рінах поніс якісь збитки. Ну це просто пздець. І так цікаво цілий тиждень відключали , а коли бився усік у футболці " битва за світло ДТЕК" то в той день навіть на пару хвилин не виключили електроенергію. Розумію, зараз з'являються бла-бла- блуни і почнуть розказувати " ви нєчєго нє панімаєте, нужна дєлать па 6 грівєнь і тагда будєт свєт". А те що хз куди поділися десятки мільярдів гвн на захист ТЕС та ГЕС і кудись поділись сотні мільйонів доларів допомоги і обладнання на сотні мільйонів - то це нікого не хвилює.
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27.05.2024 02:34 Ответить
вас там, зелених їбанатів, 3м діменшaнам прінтером друкують
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27.05.2024 04:03 Ответить
Ти шо бл під наркотою , що ти за хню пишеш? Чи арізонських сушених кізяків переїв? Візьми себе в руки ахмєтовске мудило , і ще раз прочитай , що я написав.
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27.05.2024 04:11 Ответить
дай вгадаю в першому турі голосував за Кошyлінського,
а в другому ні за кого?
я вас бачив перебачив... 🤣
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27.05.2024 04:16 Ответить
а хто тобі сказав що мені треба тебе читати?
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27.05.2024 04:17 Ответить
пропускаю твої дописи як недолугого ідіота...
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27.05.2024 04:19 Ответить
як персонально мені? - відповідаю, от як зараз.
як ні? - не помічаю...
шо знову не так, курносий?
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27.05.2024 04:26 Ответить
Ти звичайний шматок лайна, якщо ти живеш в США то якого буя сунеш свій пздак в життя українців, а якщо ти в Україні - то що, якого буя під впн сидиш постійно? Боїшся, що не так вже й важко вирахувати де ти ховаєшся і пздиш, і тебе просто живцем прикопають за твій пздьож?
Обидва варіанти показують , що ти звичайне балабольне бздло.
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27.05.2024 05:12 Ответить
підписуй кацапський контракт - завтра ти по чястям ,
та і ***** ти навіть твоїй мамі....
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27.05.2024 05:16 Ответить
мчюся тобі казати...
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27.05.2024 05:27 Ответить
а може як завжди - каскою об асфальт?
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27.05.2024 05:29 Ответить
ти ж мій товсторожий кормілець...
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27.05.2024 05:32 Ответить
шахтійор - уголь треба? 🤣
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27.05.2024 05:35 Ответить
буба - бох!
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27.05.2024 04:01 Ответить
Свет почасово, а мозги правительства совсем не включаются. Отключение нам досталось в наследство от СССР. И с этим наследством наша власть расставаться не хочет. Сейчас можно все списать на войну, а до войны почему дефицит был? Да потому что у власти одни дармоеды.
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27.05.2024 05:08 Ответить
кацапня - пощяди не буде, або здаєтесь, або стріляємо-ріжемо...
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27.05.2024 05:09 Ответить
так. є влучання по енергооб'єктах. Протек скільки зруйновано житла, промислових та інших об'єктів. Один блазень нещодавно пояснював застосування графікив ніби дощами в Одесі. Тобто дощ це привід вимикати світло? Що буде в осені?
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27.05.2024 05:13 Ответить
Є у мене палка, хоч і нейздіснена мрія: щоб жоден з тих, що нагорі, не зміг втекти.
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27.05.2024 05:44 Ответить
картінку якусь давай...
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27.05.2024 05:57 Ответить
нічоґо в тебе нема...
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27.05.2024 06:34 Ответить
мамка в вікно гукала - не хочеш Діда Панаса? - більше не пізву...
і я біг як тей олень....
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27.05.2024 05:47 Ответить
Отака *****, малята.
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27.05.2024 08:58 Ответить
З 6:00 до 0:00 неможливо. З 0:00 до 6:00 можливо. Або з 6:00 до 24:00.
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27.05.2024 10:54 Ответить
 
 