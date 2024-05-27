27 мая отключения света будут действовать с 06:00 до 00:00, - "Укрэнерго"
27 мая графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать с 6 утра до полуночи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что график отключений будет применен для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.
Однако при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.
Почему отключают свет
Как сообщалось, с конца марта Россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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так це ж весь день...
а зелені так хотіли будувати ракети і захищяти Батьківщіну...
там теж всі немиті-ліняли вонючіше будуть після пінг понгу
чи салфетками обтеруться?
Шо блд??? А держава піднімає ціни бо часний( не плутати з чесним) підприємець рінах поніс якісь збитки. Ну це просто пздець. І так цікаво цілий тиждень відключали , а коли бився усік у футболці " битва за світло ДТЕК" то в той день навіть на пару хвилин не виключили електроенергію. Розумію, зараз з'являються бла-бла- блуни і почнуть розказувати " ви нєчєго нє панімаєте, нужна дєлать па 6 грівєнь і тагда будєт свєт". А те що хз куди поділися десятки мільярдів гвн на захист ТЕС та ГЕС і кудись поділись сотні мільйонів доларів допомоги і обладнання на сотні мільйонів - то це нікого не хвилює.
а в другому ні за кого?
я вас бачив перебачив... 🤣
як ні? - не помічаю...
шо знову не так, курносий?
Обидва варіанти показують , що ти звичайне балабольне бздло.
та і ***** ти навіть твоїй мамі....
і я біг як тей олень....