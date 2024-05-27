27 мая отключения света будут действовать с 06:00 до 00:00, - "Укрэнерго"

27 мая графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать с 6 утра до полуночи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что график отключений будет применен для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

Однако при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

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Почему отключают свет

Как сообщалось, с конца марта Россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.