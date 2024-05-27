27 травня відключення світла діятимуть з 06:00 до 00:00, - "Укренерго"
27 травня графіки погодинних відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів діятимуть з 6 ранку до опівночі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що графік відключень буде застосовано для промислових та побутових споживачів по всій Україні.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.
Однак при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.
Чому відключають світло
Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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так це ж весь день...
а зелені так хотіли будувати ракети і захищяти Батьківщіну...
там теж всі немиті-ліняли вонючіше будуть після пінг понгу
чи салфетками обтеруться?
Шо блд??? А держава піднімає ціни бо часний( не плутати з чесним) підприємець рінах поніс якісь збитки. Ну це просто пздець. І так цікаво цілий тиждень відключали , а коли бився усік у футболці " битва за світло ДТЕК" то в той день навіть на пару хвилин не виключили електроенергію. Розумію, зараз з'являються бла-бла- блуни і почнуть розказувати " ви нєчєго нє панімаєте, нужна дєлать па 6 грівєнь і тагда будєт свєт". А те що хз куди поділися десятки мільярдів гвн на захист ТЕС та ГЕС і кудись поділись сотні мільйонів доларів допомоги і обладнання на сотні мільйонів - то це нікого не хвилює.
а в другому ні за кого?
я вас бачив перебачив... 🤣
як ні? - не помічаю...
шо знову не так, курносий?
Обидва варіанти показують , що ти звичайне балабольне бздло.
та і ***** ти навіть твоїй мамі....
і я біг як тей олень....