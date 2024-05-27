27 травня відключення світла діятимуть з 06:00 до 00:00, - "Укренерго"

27 травня графіки погодинних відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів діятимуть з 6 ранку до опівночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що графік відключень буде застосовано для промислових та побутових споживачів по всій Україні.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Однак при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

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Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.