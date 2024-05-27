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27 травня відключення світла діятимуть з 06:00 до 00:00, - "Укренерго"

Графік відключень на 27 травня

27 травня графіки погодинних відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів діятимуть з 6 ранку до опівночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що графік відключень буде застосовано для промислових та побутових споживачів по всій Україні.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Однак при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Читайте: Влітку зросте ризик частішого застосування графіків відключень, - директор НЕК "Укренерго" Кудрицький

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

енергетика (2591) Укренерго (2691) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+6
сукі партнери зі своїм Порохом - заaсфальтували все вщент,
а зелені так хотіли будувати ракети і захищяти Батьківщіну...
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27.05.2024 01:55
+4
Один день не вистачає потужностей , на другий вже вистачає. І відключають не по факту, що ось зараз не вистачає взяли і відключили, а наперед кажуть коли будуть відключати а коли ні.
Шо блд??? А держава піднімає ціни бо часний( не плутати з чесним) підприємець рінах поніс якісь збитки. Ну це просто пздець. І так цікаво цілий тиждень відключали , а коли бився усік у футболці " битва за світло ДТЕК" то в той день навіть на пару хвилин не виключили електроенергію. Розумію, зараз з'являються бла-бла- блуни і почнуть розказувати " ви нєчєго нє панімаєте, нужна дєлать па 6 грівєнь і тагда будєт свєт". А те що хз куди поділися десятки мільярдів гвн на захист ТЕС та ГЕС і кудись поділись сотні мільйонів доларів допомоги і обладнання на сотні мільйонів - то це нікого не хвилює.
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27.05.2024 02:34
+4
Свет почасово, а мозги правительства совсем не включаются. Отключение нам досталось в наследство от СССР. И с этим наследством наша власть расставаться не хочет. Сейчас можно все списать на войну, а до войны почему дефицит был? Да потому что у власти одни дармоеды.
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27.05.2024 05:08
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з шести ранку до 00:00 того ж дня?
так це ж весь день...
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27.05.2024 01:34 Відповісти
по по чергах.їх є шість і ще в кожної черги є підчерга,зазвичай по 4 год. на добу вимикають,2 год. зранку і 2 год. ввечері. інколи 6 год.
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27.05.2024 01:51 Відповісти
сукі партнери зі своїм Порохом - заaсфальтували все вщент,
а зелені так хотіли будувати ракети і захищяти Батьківщіну...
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27.05.2024 01:55 Відповісти
Інколи 7 годин підряд...( Київ)
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27.05.2024 05:09 Відповісти
а кончя Заспа?
там теж всі немиті-ліняли вонючіше будуть після пінг понгу
чи салфетками обтеруться?
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27.05.2024 01:39 Відповісти
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде."
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27.05.2024 11:13 Відповісти
Дійсно, що не такі страшні кацапські воші, як свої гниди. Після перемоги керівництво Укренерго відповість за всю шкоду, яку робило України.
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27.05.2024 01:59 Відповісти
Надо начинать с верхов. Рыба начинает гнить с головы.
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27.05.2024 05:04 Відповісти
весело з вами, зелені покидькі...
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27.05.2024 02:27 Відповісти
Один день не вистачає потужностей , на другий вже вистачає. І відключають не по факту, що ось зараз не вистачає взяли і відключили, а наперед кажуть коли будуть відключати а коли ні.
Шо блд??? А держава піднімає ціни бо часний( не плутати з чесним) підприємець рінах поніс якісь збитки. Ну це просто пздець. І так цікаво цілий тиждень відключали , а коли бився усік у футболці " битва за світло ДТЕК" то в той день навіть на пару хвилин не виключили електроенергію. Розумію, зараз з'являються бла-бла- блуни і почнуть розказувати " ви нєчєго нє панімаєте, нужна дєлать па 6 грівєнь і тагда будєт свєт". А те що хз куди поділися десятки мільярдів гвн на захист ТЕС та ГЕС і кудись поділись сотні мільйонів доларів допомоги і обладнання на сотні мільйонів - то це нікого не хвилює.
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27.05.2024 02:34 Відповісти
вас там, зелених їбанатів, 3м діменшaнам прінтером друкують
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27.05.2024 04:03 Відповісти
Ти шо бл під наркотою , що ти за хню пишеш? Чи арізонських сушених кізяків переїв? Візьми себе в руки ахмєтовске мудило , і ще раз прочитай , що я написав.
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27.05.2024 04:11 Відповісти
дай вгадаю в першому турі голосував за Кошyлінського,
а в другому ні за кого?
я вас бачив перебачив... 🤣
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27.05.2024 04:16 Відповісти
а хто тобі сказав що мені треба тебе читати?
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27.05.2024 04:17 Відповісти
пропускаю твої дописи як недолугого ідіота...
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27.05.2024 04:19 Відповісти
як персонально мені? - відповідаю, от як зараз.
як ні? - не помічаю...
шо знову не так, курносий?
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27.05.2024 04:26 Відповісти
Ти звичайний шматок лайна, якщо ти живеш в США то якого буя сунеш свій пздак в життя українців, а якщо ти в Україні - то що, якого буя під впн сидиш постійно? Боїшся, що не так вже й важко вирахувати де ти ховаєшся і пздиш, і тебе просто живцем прикопають за твій пздьож?
Обидва варіанти показують , що ти звичайне балабольне бздло.
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27.05.2024 05:12 Відповісти
підписуй кацапський контракт - завтра ти по чястям ,
та і ***** ти навіть твоїй мамі....
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27.05.2024 05:16 Відповісти
мчюся тобі казати...
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27.05.2024 05:27 Відповісти
а може як завжди - каскою об асфальт?
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27.05.2024 05:29 Відповісти
ти ж мій товсторожий кормілець...
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27.05.2024 05:32 Відповісти
шахтійор - уголь треба? 🤣
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27.05.2024 05:35 Відповісти
буба - бох!
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27.05.2024 04:01 Відповісти
Свет почасово, а мозги правительства совсем не включаются. Отключение нам досталось в наследство от СССР. И с этим наследством наша власть расставаться не хочет. Сейчас можно все списать на войну, а до войны почему дефицит был? Да потому что у власти одни дармоеды.
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27.05.2024 05:08 Відповісти
кацапня - пощяди не буде, або здаєтесь, або стріляємо-ріжемо...
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27.05.2024 05:09 Відповісти
так. є влучання по енергооб'єктах. Протек скільки зруйновано житла, промислових та інших об'єктів. Один блазень нещодавно пояснював застосування графікив ніби дощами в Одесі. Тобто дощ це привід вимикати світло? Що буде в осені?
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27.05.2024 05:13 Відповісти
Є у мене палка, хоч і нейздіснена мрія: щоб жоден з тих, що нагорі, не зміг втекти.
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27.05.2024 05:44 Відповісти
картінку якусь давай...
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27.05.2024 05:57 Відповісти
нічоґо в тебе нема...
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27.05.2024 06:34 Відповісти
мамка в вікно гукала - не хочеш Діда Панаса? - більше не пізву...
і я біг як тей олень....
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27.05.2024 05:47 Відповісти
Отака *****, малята.
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27.05.2024 08:58 Відповісти
З 6:00 до 0:00 неможливо. З 0:00 до 6:00 можливо. Або з 6:00 до 24:00.
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27.05.2024 10:54 Відповісти
 
 