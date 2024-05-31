Оккупанты активизировались на Харьковском направлении. С начала суток на фронте произошло 42 боевых столкновения, - Генштаб
Общее количество боевых столкновений увеличилось до 42. С начала суток самая большая активность противника наблюдается на Покровском направлении. Украинские воины жестко отвечают на штурмовые действия российских оккупантов, последовательно уничтожают врага и его технику.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 13:30 по ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Украины
Под огнем вражеской артиллерии с территории Российской Федерации находились приграничные населенные пункты Басовка Сумской и Клюсы Черниговской областей.
Боевые действия на Харьковщине
Несколько активизировались захватчики на Харьковском направлении. В настоящее время зафиксировано два боевых столкновения. Из района Белгорода вражеские войска били двумя управляемыми авиабомбами по Старице и шестью по Волчанску. Атака оккупантов на Старицу отбита. Вблизи Волчанска еще продолжается бой.
На Купянском направлении отражены четыре штурмовых действия противника неподалеку Синьковки, Берестового и Макеевки. Еще две атаки продолжаются возле Петропавловки и Новоегоровки.
Ситуация на Донбассе
На Лиманском направлении российские захватчики пытались улучшить положение неподалеку Дибровы. Силы обороны помешали этому. Вражеская атака отбита. Ситуация контролируется. В то же время российские войска нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Северску (с применением одной КАБ), Дробышево (с применением двух КАБ) и Новоегоровке (с применением тоже двух КАБ).
На Северском направлении количество боевых столкновений увеличилось до пяти. Враг продолжает атаковать в районах Белогоровки, Выемки и Раздоловки. Успеха не имеет.
На Покровском направлении российские оккупанты совершили 16 атак на позиции наших войск. Семь атак оккупантов отражены в районах Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлово. Еще девять продолжаются вблизи Новоалександровки, Сокола, Прогресса и Невельского.
Три раза с начала суток россияне прибегали к штурмовым действиям на Кураховском направлении. Одну атаку наши защитники успешно отбили. В направлении Красногоровки еще продолжаются бои.
Ситуация на юге
На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, оккупанты дважды атаковали в районе Крынок. Успеха не имели.
Как отметили в Генштабе, на остальных направлениях обстановка не претерпела особых изменений.
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