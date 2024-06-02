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энергетика (2466) ДТЭК (501) отключение света (397)

Экстренные отключения отменены, - ДТЭК (обновлено)

ДТЕК скасував екстрені відключення

Экстренные отключения отменены. Киев, Киевская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области возвращаются к стабилизационным графикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Напоминается также, что графики сегодня действуют с 18:00 до 24:00.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки", - информируют в ДТЭК.

Впоследствии в "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения отменены, а графики стабилизационных отключений будут действовать по всей Украине с 18:00 до 24:00.

укренерго стабілізаційні відключення

Ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве и 4 регионах применяются экстренные отключения света. Впоследствии генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко проинформировал, что экстренные отключения света применяются по всей стране. Графики не действуют.

В свою очередь, "Укрэнерго" информировало, что аварийные отключения действуют с 9.00 в течение суток по всей Украине, кроме 3 регионов.
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Топ комментарии
+14
Скажу більше оті 73%+ припизжених не відчувають ніякої вини за повномаштабну війну і за той *******,що творе тупе ЗЕ під керівництвом Єрмака!!!
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02.06.2024 12:47
+13
Виявляється, це нас ДТЕК відключає. А я чогось думав, що Укренерго. Якщо ахметовські ТЕС зруйновані, то яке відношення до відключення має ДТЕК?
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02.06.2024 12:07
+13
Він покупає з атомки і перепродує,звичайний бізнес,таке можливе дякуючи конвертам,які ідуть зепідорам
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02.06.2024 12:10
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Виявляється, це нас ДТЕК відключає. А я чогось думав, що Укренерго. Якщо ахметовські ТЕС зруйновані, то яке відношення до відключення має ДТЕК?
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02.06.2024 12:07 Ответить
Він покупає з атомки і перепродує,звичайний бізнес,таке можливе дякуючи конвертам,які ідуть зепідорам
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02.06.2024 12:10 Ответить
Ну, заради справедливості, ця схемка діяла і до боневтіка.
Атомну і гідро скуповував за копійки, а на енергоринок, з обов'язковим викупом, зі своїх СЕС та ВЕС по зеленому тарифу.
Та і коломойський там також мутив.
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02.06.2024 12:23 Ответить
Якби ви спромоглися прочитати не тільки заголовок, то побачили
б що первинну інформацію у подібних випадках дає Укренерго.
Але ні - спочатку ми пишемо коменти.
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02.06.2024 12:24 Ответить
подолякоскот глибше лижи дупу дєрьмєтову як робить zебломарафон
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02.06.2024 13:21 Ответить
Укренерго тільки тим і займається що надає "інформацію," Що Єрмак та Ахматка скажуть, Укренерго перескаже для таких лохів як ти
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02.06.2024 14:54 Ответить
Донбасская Топливно-Энергетическая Компания (ДТЭК -саме так , російською !!!) Що належить Ахметову , за різноманітними схемами отримала у власність майже 100% розподільчих електричних мереж , тобто саме вона є кінцевим продавцем-постачальником електроенергії людям і бізнесу по регульованим державою цінам.
ДТЕК включає-відключає за наказом операторів Укренерго , які в режимі реального часу контролюють відповідність кількості виробленої електроенергії кількості , що потребують споживачі тут і зараз. Тож можна відключати екстренно , можна і за графіком , не допускаючи аварій.
Укренерго знає прогоноз вироблення і попереджає.
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02.06.2024 15:01 Ответить
Слава ДТЕК !!!За таке навіть на підвищення тарифу можно закрити очі,і навіть покуй,що все лягло на плечі атомки.
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02.06.2024 12:08 Ответить
Це попівдня відключають щоб не кизділи , що підняли тариф. А так пару днів пограються і почнуть казати люди , що бум з ним , аби було те світло
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02.06.2024 12:10 Ответить
На плечи народа этолегло
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02.06.2024 12:11 Ответить
Самі вибрали,я в шоці в 2019р був,я знав,що моя припизжена,але ж не на стільки і таких виявилось 73%+
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02.06.2024 12:16 Ответить
Ну вистарчить вже згадувати минулі вибори і називати абсолютну більшість виборців "припизженими".Бо ви прекрасно розумієте,що ніколи б не було отих 73 відсотків якби в другий тур не проліз той,чиї гроші ви до цього часу відробляєте...
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02.06.2024 12:32 Ответить
Скажу більше оті 73%+ припизжених не відчувають ніякої вини за повномаштабну війну і за той *******,що творе тупе ЗЕ під керівництвом Єрмака!!!
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02.06.2024 12:47 Ответить
добре ти не при...ний, а звичайний клінічний ідіот, що пишається тим, що таких мутантів аж 73% від вавививерженців.
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02.06.2024 13:53 Ответить
Тарифи підняли до такого рівня що сам не будеш включати світло .
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02.06.2024 12:16 Ответить
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02.06.2024 14:11 Ответить
Браво ! Україна переможе !!!😍
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02.06.2024 12:16 Ответить
А що трапилося? Нашим західним партнерам сьогодні не потрібна е/е?
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02.06.2024 12:19 Ответить
Або ми зничтожимо ДТЕК, або ДТЕК зничтожить Україну! Навіщо ж тепер щось відключати, бабло пішло, електорат стрижеться. Життя Ахметова наладилось.
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02.06.2024 12:24 Ответить
зничтожимо
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02.06.2024 13:59 Ответить
Мабуть рейтинг лідора знову хитається, ось і попустили трішки
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02.06.2024 12:29 Ответить
Да не морочьте вы голову с этими тарифами. Все равно ещё год/два и электричество станет для народа в диковинку по пару часов в день как в Судане или Йемене. Страна к этому уже идёт. Введите абонплату на электросети Как в водоканале. И будет ля-ля . Электрики нет а деньги капают. Как вам идея?Ото мудрый нарид порадуется ))
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02.06.2024 12:34 Ответить
Після комбінованого повітряного удару в ніч на 31.05.2024 по всій ворожій системі логістики і енергопостачання Криму зазнали суттєвих ушкоджень не лише пороми та термінал світлих нафтопродуктів "Порт-Кавказ", а й основна підстанція "енергомосту Кавказ-Крим" на Тамані, через яку здійснюється електропостачання Криму.
Втім, блекауту в Криму не сталось. А чому?
Відомо, що зебіли напередодні провели "підключення" окупованої ЗАЕС до енергосистеми України, чим вони і https://t.me/energoatom_ua/17934 похвалились . Тож тепер, як вбачається, за рахунок цього джерела в Крим безперебійно йде електропостачання за рахунок українських споживачів.
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02.06.2024 12:41 Ответить
Це вам не зерно тиздить...
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02.06.2024 14:09 Ответить
..та вже якось майже пох..
покращення життя в епоху Зєлі Підєрмачної вже примусили "мінімального пенсіонера" з наступного тижня вимикати холодильник - за новими зєлєнськими тарифами платити з "мінімалки" ~300Грн за місяць тільки лише за холодильник - це вже розкіш (правда коти потерпатимуть без обрізків курятини, хоча вони й невинуваті, бо не голосували за Найвеличнівшивого)...
а "телелайномарафон" (усе, що за участі тупорилого-закомплексованого нарциса Зєлєнскага) не дивлюся з 2019го року, так шо на тєліку економлю давно вже - "спасіба" Вєрховнаму Зєлєнскаму..
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02.06.2024 12:43 Ответить
от СБУ прилетела похоже пис дюлина
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02.06.2024 12:48 Ответить
Наївний чи що? Відключали умисно для підняття тарифу... фсбу в долі
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02.06.2024 13:24 Ответить
"а графіки стабілізаційних відключень будуть діяти по всій Україні з 18.00 до 24.00 "

Оце мені сподобався учора це "графік", коли нас відключили о 18:10, а включили о 23:40. А о 3:10 знову відключили.
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02.06.2024 13:04 Ответить
І тут питання - хіба мінімально необхідна кільність електрики в Україні не виробляється АЄС? А якщо так - то нахіба відключати електрику вночі - хіба у цей час не мінімальний рівень споживання?
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02.06.2024 13:05 Ответить
Тарифи підвищено. Стрижка лохів продовжується.
Нащо тепер відключати ? - навпаки - нехай лохи тепер побільше палять за новими тарифами.

Піпл хавае зелене лайно великими ложками....
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02.06.2024 13:08 Ответить
закриті кордони, умисні відключення світла... Люди ви хоч розумієте що ми в дупі більше ніж росіяни і таке ж саме стадо
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02.06.2024 13:22 Ответить
Тобто в військовий стан лише люди зобов'язані вмирати?? олігархи обмежень в доходах терпіти не будуть...
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02.06.2024 13:25 Ответить
тут я бачу якийсь пшик пшикнув і таким смердючим, мабуть гімно їв, та і розуму нема: таке дурне морозить....
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02.06.2024 13:49 Ответить
Більшість обладнання пошкоджено, тому відключення і необхідне підвищення для ремонту обладнання....
Тариф підвищено - ой, та не так вже все і пошкоджено, тому можна і без відключень....
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02.06.2024 13:56 Ответить
Бляха-муха, яку ж інфраструктуру побудував клятий совок, що вона вже 35 років це витримує...
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02.06.2024 14:25 Ответить
Скасовано ??? А шо ж то було сьогодні об 11:25 в Черкасській обл???
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02.06.2024 14:03 Ответить
В найближчі терміни рижому Магомету не повезе.
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02.06.2024 15:26 Ответить
пф.....................от типа новость.обрадовали.........еслиб ослиное укрэнерго завило что зарплаты членам правления и им же подобным ************ понизили-2 ляма в месяц..........****** просто....а так вечером новую хрень напишут что вводим экстренные отключения................................................
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02.06.2024 15:26 Ответить
підвищення тарифів для народу України - "зелена міна уповільненої дії,рашистського виробництва " ,яка має знищувати Україну із середини...
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02.06.2024 17:41 Ответить
 
 