Экстренные отключения отменены, - ДТЭК (обновлено)
Экстренные отключения отменены. Киев, Киевская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области возвращаются к стабилизационным графикам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Напоминается также, что графики сегодня действуют с 18:00 до 24:00.
"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки", - информируют в ДТЭК.
Впоследствии в "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения отменены, а графики стабилизационных отключений будут действовать по всей Украине с 18:00 до 24:00.
Ранее в ДТЭК сообщили, что в Киеве и 4 регионах применяются экстренные отключения света. Впоследствии генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко проинформировал, что экстренные отключения света применяются по всей стране. Графики не действуют.
В свою очередь, "Укрэнерго" информировало, что аварийные отключения действуют с 9.00 в течение суток по всей Украине, кроме 3 регионов.
Пожалуйста, подождите...
Атомну і гідро скуповував за копійки, а на енергоринок, з обов'язковим викупом, зі своїх СЕС та ВЕС по зеленому тарифу.
Та і коломойський там також мутив.
б що первинну інформацію у подібних випадках дає Укренерго.
Але ні - спочатку ми пишемо коменти.
ДТЕК включає-відключає за наказом операторів Укренерго , які в режимі реального часу контролюють відповідність кількості виробленої електроенергії кількості , що потребують споживачі тут і зараз. Тож можна відключати екстренно , можна і за графіком , не допускаючи аварій.
Укренерго знає прогоноз вироблення і попереджає.
Втім, блекауту в Криму не сталось. А чому?
Відомо, що зебіли напередодні провели "підключення" окупованої ЗАЕС до енергосистеми України, чим вони і https://t.me/energoatom_ua/17934 похвалились . Тож тепер, як вбачається, за рахунок цього джерела в Крим безперебійно йде електропостачання за рахунок українських споживачів.
покращення життя в епоху Зєлі Підєрмачної вже примусили "мінімального пенсіонера" з наступного тижня вимикати холодильник - за новими зєлєнськими тарифами платити з "мінімалки" ~300Грн за місяць тільки лише за холодильник - це вже розкіш (правда коти потерпатимуть без обрізків курятини, хоча вони й невинуваті, бо не голосували за Найвеличнівшивого)...
а "телелайномарафон" (усе, що за участі тупорилого-закомплексованого нарциса Зєлєнскага) не дивлюся з 2019го року, так шо на тєліку економлю давно вже - "спасіба" Вєрховнаму Зєлєнскаму..
Оце мені сподобався учора це "графік", коли нас відключили о 18:10, а включили о 23:40. А о 3:10 знову відключили.
Нащо тепер відключати ? - навпаки - нехай лохи тепер побільше палять за новими тарифами.
Піпл хавае зелене лайно великими ложками....
Тариф підвищено - ой, та не так вже все і пошкоджено, тому можна і без відключень....