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енергетика (2483) ДТЕК (1947) відключення світла (1021)

Екстрені відключення скасовано, - ДТЕК (оновлено)

ДТЕК скасував екстрені відключення

Екстрені відключення скасовано. Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина повертаються до стабілізаційних графіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Нагадується також, що графіки сьогодні діють з 18:00 до 24:00.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки", - інформують у ДТЕК.

Згодом в "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення скасовано, а графіки стабілізаційних відключень будуть діяти по всій Україні з 18.00 до 24.00.

укренерго стабілізаційні відключення

Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла. Згодом генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко проінформував, що екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. Графіки не діють.

Своєю чергою, "Укренерго" інформувало, що аварійні відключення діють з 9.00 упродовж доби по всій Україні, крім 3 регіонів.

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Топ коментарі
+14
Скажу більше оті 73%+ припизжених не відчувають ніякої вини за повномаштабну війну і за той *******,що творе тупе ЗЕ під керівництвом Єрмака!!!
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02.06.2024 12:47
+13
Виявляється, це нас ДТЕК відключає. А я чогось думав, що Укренерго. Якщо ахметовські ТЕС зруйновані, то яке відношення до відключення має ДТЕК?
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02.06.2024 12:07
+13
Він покупає з атомки і перепродує,звичайний бізнес,таке можливе дякуючи конвертам,які ідуть зепідорам
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02.06.2024 12:10
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Виявляється, це нас ДТЕК відключає. А я чогось думав, що Укренерго. Якщо ахметовські ТЕС зруйновані, то яке відношення до відключення має ДТЕК?
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02.06.2024 12:07 Відповісти
Він покупає з атомки і перепродує,звичайний бізнес,таке можливе дякуючи конвертам,які ідуть зепідорам
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02.06.2024 12:10 Відповісти
Ну, заради справедливості, ця схемка діяла і до боневтіка.
Атомну і гідро скуповував за копійки, а на енергоринок, з обов'язковим викупом, зі своїх СЕС та ВЕС по зеленому тарифу.
Та і коломойський там також мутив.
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02.06.2024 12:23 Відповісти
Якби ви спромоглися прочитати не тільки заголовок, то побачили
б що первинну інформацію у подібних випадках дає Укренерго.
Але ні - спочатку ми пишемо коменти.
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02.06.2024 12:24 Відповісти
подолякоскот глибше лижи дупу дєрьмєтову як робить zебломарафон
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02.06.2024 13:21 Відповісти
Укренерго тільки тим і займається що надає "інформацію," Що Єрмак та Ахматка скажуть, Укренерго перескаже для таких лохів як ти
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02.06.2024 14:54 Відповісти
Донбасская Топливно-Энергетическая Компания (ДТЭК -саме так , російською !!!) Що належить Ахметову , за різноманітними схемами отримала у власність майже 100% розподільчих електричних мереж , тобто саме вона є кінцевим продавцем-постачальником електроенергії людям і бізнесу по регульованим державою цінам.
ДТЕК включає-відключає за наказом операторів Укренерго , які в режимі реального часу контролюють відповідність кількості виробленої електроенергії кількості , що потребують споживачі тут і зараз. Тож можна відключати екстренно , можна і за графіком , не допускаючи аварій.
Укренерго знає прогоноз вироблення і попереджає.
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02.06.2024 15:01 Відповісти
Слава ДТЕК !!!За таке навіть на підвищення тарифу можно закрити очі,і навіть покуй,що все лягло на плечі атомки.
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02.06.2024 12:08 Відповісти
Це попівдня відключають щоб не кизділи , що підняли тариф. А так пару днів пограються і почнуть казати люди , що бум з ним , аби було те світло
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02.06.2024 12:10 Відповісти
На плечи народа этолегло
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02.06.2024 12:11 Відповісти
Самі вибрали,я в шоці в 2019р був,я знав,що моя припизжена,але ж не на стільки і таких виявилось 73%+
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02.06.2024 12:16 Відповісти
Ну вистарчить вже згадувати минулі вибори і називати абсолютну більшість виборців "припизженими".Бо ви прекрасно розумієте,що ніколи б не було отих 73 відсотків якби в другий тур не проліз той,чиї гроші ви до цього часу відробляєте...
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02.06.2024 12:32 Відповісти
Скажу більше оті 73%+ припизжених не відчувають ніякої вини за повномаштабну війну і за той *******,що творе тупе ЗЕ під керівництвом Єрмака!!!
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02.06.2024 12:47 Відповісти
добре ти не при...ний, а звичайний клінічний ідіот, що пишається тим, що таких мутантів аж 73% від вавививерженців.
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02.06.2024 13:53 Відповісти
Тарифи підняли до такого рівня що сам не будеш включати світло .
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02.06.2024 12:16 Відповісти
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02.06.2024 14:11 Відповісти
Браво ! Україна переможе !!!😍
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02.06.2024 12:16 Відповісти
А що трапилося? Нашим західним партнерам сьогодні не потрібна е/е?
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02.06.2024 12:19 Відповісти
Або ми зничтожимо ДТЕК, або ДТЕК зничтожить Україну! Навіщо ж тепер щось відключати, бабло пішло, електорат стрижеться. Життя Ахметова наладилось.
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02.06.2024 12:24 Відповісти
зничтожимо
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02.06.2024 13:59 Відповісти
Мабуть рейтинг лідора знову хитається, ось і попустили трішки
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02.06.2024 12:29 Відповісти
Да не морочьте вы голову с этими тарифами. Все равно ещё год/два и электричество станет для народа в диковинку по пару часов в день как в Судане или Йемене. Страна к этому уже идёт. Введите абонплату на электросети Как в водоканале. И будет ля-ля . Электрики нет а деньги капают. Как вам идея?Ото мудрый нарид порадуется ))
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02.06.2024 12:34 Відповісти
Після комбінованого повітряного удару в ніч на 31.05.2024 по всій ворожій системі логістики і енергопостачання Криму зазнали суттєвих ушкоджень не лише пороми та термінал світлих нафтопродуктів "Порт-Кавказ", а й основна підстанція "енергомосту Кавказ-Крим" на Тамані, через яку здійснюється електропостачання Криму.
Втім, блекауту в Криму не сталось. А чому?
Відомо, що зебіли напередодні провели "підключення" окупованої ЗАЕС до енергосистеми України, чим вони і https://t.me/energoatom_ua/17934 похвалились . Тож тепер, як вбачається, за рахунок цього джерела в Крим безперебійно йде електропостачання за рахунок українських споживачів.
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02.06.2024 12:41 Відповісти
Це вам не зерно тиздить...
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02.06.2024 14:09 Відповісти
..та вже якось майже пох..
покращення життя в епоху Зєлі Підєрмачної вже примусили "мінімального пенсіонера" з наступного тижня вимикати холодильник - за новими зєлєнськими тарифами платити з "мінімалки" ~300Грн за місяць тільки лише за холодильник - це вже розкіш (правда коти потерпатимуть без обрізків курятини, хоча вони й невинуваті, бо не голосували за Найвеличнівшивого)...
а "телелайномарафон" (усе, що за участі тупорилого-закомплексованого нарциса Зєлєнскага) не дивлюся з 2019го року, так шо на тєліку економлю давно вже - "спасіба" Вєрховнаму Зєлєнскаму..
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02.06.2024 12:43 Відповісти
от СБУ прилетела похоже пис дюлина
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02.06.2024 12:48 Відповісти
Наївний чи що? Відключали умисно для підняття тарифу... фсбу в долі
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02.06.2024 13:24 Відповісти
"а графіки стабілізаційних відключень будуть діяти по всій Україні з 18.00 до 24.00 "

Оце мені сподобався учора це "графік", коли нас відключили о 18:10, а включили о 23:40. А о 3:10 знову відключили.
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02.06.2024 13:04 Відповісти
І тут питання - хіба мінімально необхідна кільність електрики в Україні не виробляється АЄС? А якщо так - то нахіба відключати електрику вночі - хіба у цей час не мінімальний рівень споживання?
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02.06.2024 13:05 Відповісти
Тарифи підвищено. Стрижка лохів продовжується.
Нащо тепер відключати ? - навпаки - нехай лохи тепер побільше палять за новими тарифами.

Піпл хавае зелене лайно великими ложками....
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02.06.2024 13:08 Відповісти
закриті кордони, умисні відключення світла... Люди ви хоч розумієте що ми в дупі більше ніж росіяни і таке ж саме стадо
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02.06.2024 13:22 Відповісти
Тобто в військовий стан лише люди зобов'язані вмирати?? олігархи обмежень в доходах терпіти не будуть...
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02.06.2024 13:25 Відповісти
тут я бачу якийсь пшик пшикнув і таким смердючим, мабуть гімно їв, та і розуму нема: таке дурне морозить....
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02.06.2024 13:49 Відповісти
Більшість обладнання пошкоджено, тому відключення і необхідне підвищення для ремонту обладнання....
Тариф підвищено - ой, та не так вже все і пошкоджено, тому можна і без відключень....
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02.06.2024 13:56 Відповісти
Бляха-муха, яку ж інфраструктуру побудував клятий совок, що вона вже 35 років це витримує...
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02.06.2024 14:25 Відповісти
Скасовано ??? А шо ж то було сьогодні об 11:25 в Черкасській обл???
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02.06.2024 14:03 Відповісти
В найближчі терміни рижому Магомету не повезе.
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02.06.2024 15:26 Відповісти
пф.....................от типа новость.обрадовали.........еслиб ослиное укрэнерго завило что зарплаты членам правления и им же подобным ************ понизили-2 ляма в месяц..........****** просто....а так вечером новую хрень напишут что вводим экстренные отключения................................................
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02.06.2024 15:26 Відповісти
підвищення тарифів для народу України - "зелена міна уповільненої дії,рашистського виробництва " ,яка має знищувати Україну із середини...
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02.06.2024 17:41 Відповісти
 
 