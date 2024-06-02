Екстрені відключення скасовано, - ДТЕК (оновлено)

Екстрені відключення скасовано. Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина повертаються до стабілізаційних графіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Нагадується також, що графіки сьогодні діють з 18:00 до 24:00.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки", - інформують у ДТЕК.

Згодом в "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення скасовано, а графіки стабілізаційних відключень будуть діяти по всій Україні з 18.00 до 24.00.

Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла. Згодом генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко проінформував, що екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. Графіки не діють.

Своєю чергою, "Укренерго" інформувало, що аварійні відключення діють з 9.00 упродовж доби по всій Україні, крім 3 регіонів.