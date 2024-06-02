Екстрені відключення скасовано, - ДТЕК (оновлено)
Екстрені відключення скасовано. Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина повертаються до стабілізаційних графіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Нагадується також, що графіки сьогодні діють з 18:00 до 24:00.
"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки", - інформують у ДТЕК.
Згодом в "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення скасовано, а графіки стабілізаційних відключень будуть діяти по всій Україні з 18.00 до 24.00.
Раніше у ДТЕК повідомили, що у Києві та 4 регіонах застосовуються екстрені відключення світла. Згодом генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко проінформував, що екстрені відключення світла застосовуються по всій країні. Графіки не діють.
Своєю чергою, "Укренерго" інформувало, що аварійні відключення діють з 9.00 упродовж доби по всій Україні, крім 3 регіонів.
Будь ласка, зачекайте...
Атомну і гідро скуповував за копійки, а на енергоринок, з обов'язковим викупом, зі своїх СЕС та ВЕС по зеленому тарифу.
Та і коломойський там також мутив.
б що первинну інформацію у подібних випадках дає Укренерго.
Але ні - спочатку ми пишемо коменти.
ДТЕК включає-відключає за наказом операторів Укренерго , які в режимі реального часу контролюють відповідність кількості виробленої електроенергії кількості , що потребують споживачі тут і зараз. Тож можна відключати екстренно , можна і за графіком , не допускаючи аварій.
Укренерго знає прогоноз вироблення і попереджає.
Втім, блекауту в Криму не сталось. А чому?
Відомо, що зебіли напередодні провели "підключення" окупованої ЗАЕС до енергосистеми України, чим вони і https://t.me/energoatom_ua/17934 похвалились . Тож тепер, як вбачається, за рахунок цього джерела в Крим безперебійно йде електропостачання за рахунок українських споживачів.
покращення життя в епоху Зєлі Підєрмачної вже примусили "мінімального пенсіонера" з наступного тижня вимикати холодильник - за новими зєлєнськими тарифами платити з "мінімалки" ~300Грн за місяць тільки лише за холодильник - це вже розкіш (правда коти потерпатимуть без обрізків курятини, хоча вони й невинуваті, бо не голосували за Найвеличнівшивого)...
а "телелайномарафон" (усе, що за участі тупорилого-закомплексованого нарциса Зєлєнскага) не дивлюся з 2019го року, так шо на тєліку економлю давно вже - "спасіба" Вєрховнаму Зєлєнскаму..
Оце мені сподобався учора це "графік", коли нас відключили о 18:10, а включили о 23:40. А о 3:10 знову відключили.
Нащо тепер відключати ? - навпаки - нехай лохи тепер побільше палять за новими тарифами.
Піпл хавае зелене лайно великими ложками....
Тариф підвищено - ой, та не так вже все і пошкоджено, тому можна і без відключень....