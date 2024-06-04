Более 6600 человек уже обратились в рекрутинговые центры, - Минобороны

Сейчас в Украине сейчас функционирует уже 22 рекрутинговых центра. В них уже обратилось более 6600 человек, примерно 150 человек уже являются военнослужащими.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время презентации в Киеве проекта "Техно рекрутинг", который касается специализированной технической дорекрутинговой подготовки граждан, заявил уполномоченный представитель Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

"У нас уже создана сеть из 22 (рекрутинговых.- Ред.) центров по всей стране, и она сейчас активно развивается и разрастается", - отметил Бежевец.

Как он добавил, эта сеть уже показывает хорошие результаты.

"На сегодня уже более 6600 человек обратилось (в эти центры - ред.), примерно для 1,5 тысячи подбираются вакансии, (они - ред.) сконтактированы с воинскими частями, учебными центрами. И примерно 150 человек уже являются военнослужащими", - проинформировал представитель Минобороны.

Рекрутинговые центры в Украине

С февраля 2024 года в Украине уже открыли 22 рекрутинговых центра.

По информации министра обороны Рустема Умерова, среди профессий, которые пользуются наибольшим спросом в рекрутинговых центрах, - водители, механики, люди, которые хотят использовать дроны.

Сообщалось, что Сухопутные войска создадут рекрутинговый центр, в котором в первую очередь будут комплектовать подразделения беспилотных систем.

28 мая в Ужгороде открылся первый рекрутинговый центр Национальной гвардии Украины. Здесь можно устроиться на вакантные должности в части Нацгвардии, дислоцирующейся в регионе.

На центральном железнодорожном вокзале Киева открыли информационный пункт рекрутинга.

Напомним, в Минобороны сообщали, что в приложении "Резерв+" вскоре появится возможность онлайн-рекрутинга.