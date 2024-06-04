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Новости
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Более 6600 человек уже обратились в рекрутинговые центры, - Минобороны

Понад 6600 людей вже звернулися до рекрутингових центрів,

Сейчас в Украине сейчас функционирует уже 22 рекрутинговых центра. В них уже обратилось более 6600 человек, примерно 150 человек уже являются военнослужащими.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время презентации в Киеве проекта "Техно рекрутинг", который касается специализированной технической дорекрутинговой подготовки граждан, заявил уполномоченный представитель Минобороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

"У нас уже создана сеть из 22 (рекрутинговых.- Ред.) центров по всей стране, и она сейчас активно развивается и разрастается", - отметил Бежевец.

Как он добавил, эта сеть уже показывает хорошие результаты.

"На сегодня уже более 6600 человек обратилось (в эти центры - ред.), примерно для 1,5 тысячи подбираются вакансии, (они - ред.) сконтактированы с воинскими частями, учебными центрами. И примерно 150 человек уже являются военнослужащими", - проинформировал представитель Минобороны.

Рекрутинговые центры в Украине

С февраля 2024 года в Украине уже открыли 22 рекрутинговых центра.

По информации министра обороны Рустема Умерова, среди профессий, которые пользуются наибольшим спросом в рекрутинговых центрах, - водители, механики, люди, которые хотят использовать дроны.

Сообщалось, что Сухопутные войска создадут рекрутинговый центр, в котором в первую очередь будут комплектовать подразделения беспилотных систем.

28 мая в Ужгороде открылся первый рекрутинговый центр Национальной гвардии Украины. Здесь можно устроиться на вакантные должности в части Нацгвардии, дислоцирующейся в регионе.

На центральном железнодорожном вокзале Киева открыли информационный пункт рекрутинга.

Напомним, в Минобороны сообщали, что в приложении "Резерв+" вскоре появится возможность онлайн-рекрутинга.

Минобороны (9329) рекрутинг (133)


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Топ комментарии
+3
Вірно. Коли зі штатів плануєш повертатися?
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04.06.2024 19:16
+3
Достаточно не сойтись с командиром в вопросах богословия )
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04.06.2024 19:49
+2
Невже до вас так і не дійшло?
Уся країна мрії зеленського і є один великий бусік незламності!
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04.06.2024 19:01
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То бусіки незламності відміняються?
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04.06.2024 18:56 Ответить
Невже до вас так і не дійшло?
Уся країна мрії зеленського і є один великий бусік незламності!
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04.06.2024 19:01 Ответить
Сарказм пане, сарказм.
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04.06.2024 19:10 Ответить
Має бути все - і бусіки, і рекрутінг. У кожного інструмента - своя клієнтура. Фацетів з бусіків - н апередок після 60 днів тренувань. А хлопців з рекрутінгу - на границю з Лукою. От мій брат підписався під рекрутінг і вже у Житомирі. Слава Україні!
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04.06.2024 19:01 Ответить
Тепер зрозуміло звідки стільки незламності у оборонців Тиси.
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04.06.2024 19:14 Ответить
то тимчасово, щось накосячить і вперед в Часів Яр
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04.06.2024 19:24 Ответить
Достаточно не сойтись с командиром в вопросах богословия )
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04.06.2024 19:49 Ответить
І матеріальних взаєморозрахунків.)
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04.06.2024 19:53 Ответить
будет игра в плохого и хорошего полицейского)
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04.06.2024 20:00 Ответить
Накінець починає пробуджуватися патріотична свідомість українців. Тепер черга хронічних ухилянтів. Пора вилазити із під спідниць.
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04.06.2024 19:13 Ответить
Вірно. Коли зі штатів плануєш повертатися?
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04.06.2024 19:16 Ответить
Все верно. Осталось дождаться, когда в учебных центрах перестанут подтираться "відношеннями".
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04.06.2024 19:47 Ответить
 
 