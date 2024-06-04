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Міноборони (7021) Рекрутинг (107)

Понад 6600 людей вже звернулися до рекрутингових центрів, - Міноборони

Понад 6600 людей вже звернулися до рекрутингових центрів,

Нині в Україні наразі функціонує вже 22 рекрутингові центри. До них уже звернулося понад 6600 осіб, приблизно 150 осіб уже є військовослужбовцями.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це під час презентації у Києві проєкту "Техно рекрутинг", який стосується спеціалізованої технічної дорекрутингової підготовки громадян, заявив уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

"У нас уже створена мережа з 22 (рекрутингових.- Ред.) центрів по всій країні, і вона зараз активно розвивається та розростається", - зазначив Бежевець.

Як він додав, ця мережа вже показує гарні результати.

"На сьогодні вже понад 6600 людей звернулося (до цих центрів - ред.), приблизно для 1,5 тисячі підбираються вакансії, (вони - ред.) сконтактовані з військовими частинами, навчальними центрами. І приблизно 150 осіб уже є військовослужбовцями", - поінформував представник Міноборони.

Рекрутингові центри в Україні

Від лютого 2024 року в Україні вже відкрили 22 рекрутингові центри.

За інформацією міністра оборони Рустема Умєрова, серед професій, які мають найбільший попит у рекрутингових центрах, - водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони.

Повідомлялося, що Сухопутні війська створять рекрутинговий центр, у якому першочергово комплектуватимуть підрозділи безпілотних систем.

28 травня в Ужгороді відкрився перший рекрутинговий центр Національної гвардії України. Тут можна влаштуватися на вакантні посади в частині Нацгвардії, що дислокується в регіоні.

На центральному залізничному вокзалі Києва відкрили інформаційний пункт рекрутингу.

Нагадаємо, в Міноборони повідомляли, що в застосунку "Резерв+" незабаром з’явиться можливість онлайн-рекрутингу.

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Топ коментарі
+3
Вірно. Коли зі штатів плануєш повертатися?
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04.06.2024 19:16
+3
Достаточно не сойтись с командиром в вопросах богословия )
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04.06.2024 19:49
+2
Невже до вас так і не дійшло?
Уся країна мрії зеленського і є один великий бусік незламності!
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04.06.2024 19:01
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То бусіки незламності відміняються?
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04.06.2024 18:56 Відповісти
Невже до вас так і не дійшло?
Уся країна мрії зеленського і є один великий бусік незламності!
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04.06.2024 19:01 Відповісти
Сарказм пане, сарказм.
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04.06.2024 19:10 Відповісти
Має бути все - і бусіки, і рекрутінг. У кожного інструмента - своя клієнтура. Фацетів з бусіків - н апередок після 60 днів тренувань. А хлопців з рекрутінгу - на границю з Лукою. От мій брат підписався під рекрутінг і вже у Житомирі. Слава Україні!
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04.06.2024 19:01 Відповісти
Тепер зрозуміло звідки стільки незламності у оборонців Тиси.
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04.06.2024 19:14 Відповісти
то тимчасово, щось накосячить і вперед в Часів Яр
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04.06.2024 19:24 Відповісти
Достаточно не сойтись с командиром в вопросах богословия )
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04.06.2024 19:49 Відповісти
І матеріальних взаєморозрахунків.)
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04.06.2024 19:53 Відповісти
будет игра в плохого и хорошего полицейского)
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04.06.2024 20:00 Відповісти
Накінець починає пробуджуватися патріотична свідомість українців. Тепер черга хронічних ухилянтів. Пора вилазити із під спідниць.
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04.06.2024 19:13 Відповісти
Вірно. Коли зі штатів плануєш повертатися?
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04.06.2024 19:16 Відповісти
Все верно. Осталось дождаться, когда в учебных центрах перестанут подтираться "відношеннями".
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04.06.2024 19:47 Відповісти
 
 