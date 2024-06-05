Комиссия по вопросам этики США проверяет конгрессвумен-украинку Спартц из-за жалоб о "токсичности" и "жестоком обращении", - Politico

Комитет по вопросам этики Палаты представителей Конгресса США провел предварительные расследования относительно обращения с подчиненными конгрессвумен Виктории Спартц, которая выступала против предоставления финансовой помощи Украине, в ответ на многочисленные жалобы. Обвинения включают "жестокое обращение", "общую токсичность" и "ярость".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Издание ссылается на людей, работавших со Спартц.

Какие обвинения подчиненных?

Как отмечается, помощники, отказавшиеся называть себя из-за страха мести со стороны Спартц, жалуются, в частности, на сокращение зарплаты и запрет общаться с журналистами.

Также несколько человек ушли из команды конгрессвумен после достаточно короткого срока работы в политикуме.

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Поводом для расследования стали многочисленные жалобы о якобы "злоупотреблениях", "общей токсичности" и "ярости" республиканки от штата Индиана. Об этом рассказали нынешний помощник и бывший ее помощник, они подали жалобы, и с ними связались следователи.

Собеседники заявили, что "бурное поведение" Спартц продолжается и по сей день. За последние несколько недель она урезала зарплату некоторым сотрудникам на десятки тысяч долларов, это произошло на фоне ее постоянных жалоб на работу.

В апреле Спартц разослала сотрудникам записку, в которой запретила им разговаривать с репортерами Politico, пытавшихся получить информацию о ее офисе.

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"Если вы чувствуете, что хотите меня очернить, я не против... но, пожалуйста, не используйте вымышленные домыслы, которые могут подвергнуть чью-то жизнь опасности... это неэтично и не будет вам хорошей службой в будущем", - написала тогда она.

Некоторые работники политика подали в отставку

Во вторник, 4 июня, руководитель штаба Спартц Патрик Словински подал в отставку после менее чем месяца пребывания в должности, сообщило лицо, знакомое с этим вопросом. Он отказался от комментариев. Ее директор по коммуникациям Майкл Стивенс также подал в отставку.

На вопрос об этическом расследовании Спартц ответила: "Не уверена, о чем вы говорите".

Советник кампании Дэн Гейзелвуд впоследствии ответил, что сотрудники Комитета по вопросам этики не связывались со Спартц.

"Конгрессвумен уже давно критикует то, что слишком многие в Вашингтоне стремятся к власти, зарплате и привилегиям, а потом разворачиваются и ничего не делают. Когда систему привлекают к ответственности, мы получаем анонимные слухи и преувеличенные истории", - отметил он изданию.

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"Худший босс во всем Конгрессе"

По словам бывшего сотрудника Спартц, в конце прошлого месяца один из следователей сообщил, что помощники комиссии все еще собирают материалы, ожидая разрешения от руководства комитета начать официальное расследование.

На праймериз, состоявшихся в прошлом месяце, Спартц победила восьмерых конкурентов, включая представителя штата Чака Гудрича, который потратил на кампанию почти втрое больше средств, чем она.

Гудрич раскритиковал отношение Спартц к своим подчиненным во время праймериз, назвав ее "худшим боссом во всем Конгрессе", согласно отчету Politico за 2022 год.

"Маниакальное поведение. Она кричит и ругается, называя их дебилами и идиотами", - утверждала реклама Гудрича.

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Спартц ругается и произносит слово на букву F

В статье говорится, что, судя по интервью с сотрудниками, Спартц избегала их увольнения и вместо этого "издевалась над ними, пока они не уходили".

"Обычно она звонит кому-то, ругает их, произносит слово на букву "F" миллион раз, называет их дебилами, плохими отсталыми детьми, что угодно. Это еженедельное дело. Это не редкость. Все мои общения с ней были полны полной и тотальной ярости", - говорит нынешний сотрудник.

Как добавляет Politico, два срока пребывания Спартц в Конгрессе были отмечены высокой текучестью кадров, острой критикой президента Украины Владимира Зеленского и, наконец, ее отказом от поддержки помощи Украине, страны, где она родилась.

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