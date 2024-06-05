Комиссия по вопросам этики США проверяет конгрессвумен-украинку Спартц из-за жалоб о "токсичности" и "жестоком обращении", - Politico
Комитет по вопросам этики Палаты представителей Конгресса США провел предварительные расследования относительно обращения с подчиненными конгрессвумен Виктории Спартц, которая выступала против предоставления финансовой помощи Украине, в ответ на многочисленные жалобы. Обвинения включают "жестокое обращение", "общую токсичность" и "ярость".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Издание ссылается на людей, работавших со Спартц.
Какие обвинения подчиненных?
Как отмечается, помощники, отказавшиеся называть себя из-за страха мести со стороны Спартц, жалуются, в частности, на сокращение зарплаты и запрет общаться с журналистами.
Также несколько человек ушли из команды конгрессвумен после достаточно короткого срока работы в политикуме.
Поводом для расследования стали многочисленные жалобы о якобы "злоупотреблениях", "общей токсичности" и "ярости" республиканки от штата Индиана. Об этом рассказали нынешний помощник и бывший ее помощник, они подали жалобы, и с ними связались следователи.
Собеседники заявили, что "бурное поведение" Спартц продолжается и по сей день. За последние несколько недель она урезала зарплату некоторым сотрудникам на десятки тысяч долларов, это произошло на фоне ее постоянных жалоб на работу.
В апреле Спартц разослала сотрудникам записку, в которой запретила им разговаривать с репортерами Politico, пытавшихся получить информацию о ее офисе.
"Если вы чувствуете, что хотите меня очернить, я не против... но, пожалуйста, не используйте вымышленные домыслы, которые могут подвергнуть чью-то жизнь опасности... это неэтично и не будет вам хорошей службой в будущем", - написала тогда она.
Некоторые работники политика подали в отставку
Во вторник, 4 июня, руководитель штаба Спартц Патрик Словински подал в отставку после менее чем месяца пребывания в должности, сообщило лицо, знакомое с этим вопросом. Он отказался от комментариев. Ее директор по коммуникациям Майкл Стивенс также подал в отставку.
На вопрос об этическом расследовании Спартц ответила: "Не уверена, о чем вы говорите".
Советник кампании Дэн Гейзелвуд впоследствии ответил, что сотрудники Комитета по вопросам этики не связывались со Спартц.
"Конгрессвумен уже давно критикует то, что слишком многие в Вашингтоне стремятся к власти, зарплате и привилегиям, а потом разворачиваются и ничего не делают. Когда систему привлекают к ответственности, мы получаем анонимные слухи и преувеличенные истории", - отметил он изданию.
"Худший босс во всем Конгрессе"
По словам бывшего сотрудника Спартц, в конце прошлого месяца один из следователей сообщил, что помощники комиссии все еще собирают материалы, ожидая разрешения от руководства комитета начать официальное расследование.
На праймериз, состоявшихся в прошлом месяце, Спартц победила восьмерых конкурентов, включая представителя штата Чака Гудрича, который потратил на кампанию почти втрое больше средств, чем она.
Гудрич раскритиковал отношение Спартц к своим подчиненным во время праймериз, назвав ее "худшим боссом во всем Конгрессе", согласно отчету Politico за 2022 год.
"Маниакальное поведение. Она кричит и ругается, называя их дебилами и идиотами", - утверждала реклама Гудрича.
Спартц ругается и произносит слово на букву F
В статье говорится, что, судя по интервью с сотрудниками, Спартц избегала их увольнения и вместо этого "издевалась над ними, пока они не уходили".
"Обычно она звонит кому-то, ругает их, произносит слово на букву "F" миллион раз, называет их дебилами, плохими отсталыми детьми, что угодно. Это еженедельное дело. Это не редкость. Все мои общения с ней были полны полной и тотальной ярости", - говорит нынешний сотрудник.
Как добавляет Politico, два срока пребывания Спартц в Конгрессе были отмечены высокой текучестью кадров, острой критикой президента Украины Владимира Зеленского и, наконец, ее отказом от поддержки помощи Украине, страны, где она родилась.
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А ще краще - своя шиза.
В свій час вона критикувала головного канцеляриста ОПи Єрмака. То виходить, що то була така собі гра, чи дійсно вона завжди працювала проти України?
Думати що вона український політик - це по-дитячому
А щодо походження, так воно грає проти, бо вона отримувала багато закидів від американців що вона не представляє своїх виборців. І тут залишалось тільки доказати що вона саме американський політик. Що вона і зробила
Чому ж про своє походження не забувають ті ж політики - евреї наприклад , і працюючи на Америку не забувають про Ізраїль .?
21-річна уроженка селища Носівка на Чернігівщині Вікторія Кульгейко познайомилася з майбутнім чоловіком Джейсоном Спартцем у вагоні-ресторані потяга по дорозі у москву в 1999 році. Після цього переїхала до чоловіка у США у 2000-му році і там зробила карколомну кар'єру у штаті Індіана, ставши конгресвумен від цього штату.
Із самого початку великої війни України з пітьмою під приводом необхідності здійснення контролю щодо американської допомоги Україні, фактично провадила дії із гальмування та зупинення такої допомоги, в т.ч. військової.
Далеко не всьо...
.
Єщьо одна Victoria (пабєда)! Маладца, ценю Вікторія.
Втім, і Спартц схоже курва ще та. Недаремно з нею не дуже хочуть мати справу і інші конгресмени.
Щодо ненадання фінансової , - в тому може вона і права, бо ті гроші розходяться по чорним дирам в Україні і пересічному українцю з того ніц немає.
Не ї...ть.
Інша справа, коли буде доведено, що саме на "fuk" їх вона обзиває...