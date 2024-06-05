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Комиссия по вопросам этики США проверяет конгрессвумен-украинку Спартц из-за жалоб о "токсичности" и "жестоком обращении", - Politico

Комісія з етики перевіряє конгресвумен з України Вікторію Спартц

Комитет по вопросам этики Палаты представителей Конгресса США провел предварительные расследования относительно обращения с подчиненными конгрессвумен Виктории Спартц, которая выступала против предоставления финансовой помощи Украине, в ответ на многочисленные жалобы. Обвинения включают "жестокое обращение", "общую токсичность" и "ярость".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Издание ссылается на людей, работавших со Спартц.

Какие обвинения подчиненных?

Как отмечается, помощники, отказавшиеся называть себя из-за страха мести со стороны Спартц, жалуются, в частности, на сокращение зарплаты и запрет общаться с журналистами.

Также несколько человек ушли из команды конгрессвумен после достаточно короткого срока работы в политикуме.

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Поводом для расследования стали многочисленные жалобы о якобы "злоупотреблениях", "общей токсичности" и "ярости" республиканки от штата Индиана. Об этом рассказали нынешний помощник и бывший ее помощник, они подали жалобы, и с ними связались следователи.

Собеседники заявили, что "бурное поведение" Спартц продолжается и по сей день. За последние несколько недель она урезала зарплату некоторым сотрудникам на десятки тысяч долларов, это произошло на фоне ее постоянных жалоб на работу.

В апреле Спартц разослала сотрудникам записку, в которой запретила им разговаривать с репортерами Politico, пытавшихся получить информацию о ее офисе.

Также читайте: Конгрессвумен Спартц обнародовала поправки к пакету Джонсона: призывает убрать часть помощи Украине

"Если вы чувствуете, что хотите меня очернить, я не против... но, пожалуйста, не используйте вымышленные домыслы, которые могут подвергнуть чью-то жизнь опасности... это неэтично и не будет вам хорошей службой в будущем", - написала тогда она.

Некоторые работники политика подали в отставку

Во вторник, 4 июня, руководитель штаба Спартц Патрик Словински подал в отставку после менее чем месяца пребывания в должности, сообщило лицо, знакомое с этим вопросом. Он отказался от комментариев. Ее директор по коммуникациям Майкл Стивенс также подал в отставку.

На вопрос об этическом расследовании Спартц ответила: "Не уверена, о чем вы говорите".

Советник кампании Дэн Гейзелвуд впоследствии ответил, что сотрудники Комитета по вопросам этики не связывались со Спартц.

"Конгрессвумен уже давно критикует то, что слишком многие в Вашингтоне стремятся к власти, зарплате и привилегиям, а потом разворачиваются и ничего не делают. Когда систему привлекают к ответственности, мы получаем анонимные слухи и преувеличенные истории", - отметил он изданию.

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"Худший босс во всем Конгрессе"

По словам бывшего сотрудника Спартц, в конце прошлого месяца один из следователей сообщил, что помощники комиссии все еще собирают материалы, ожидая разрешения от руководства комитета начать официальное расследование.

На праймериз, состоявшихся в прошлом месяце, Спартц победила восьмерых конкурентов, включая представителя штата Чака Гудрича, который потратил на кампанию почти втрое больше средств, чем она.

Гудрич раскритиковал отношение Спартц к своим подчиненным во время праймериз, назвав ее "худшим боссом во всем Конгрессе", согласно отчету Politico за 2022 год.

"Маниакальное поведение. Она кричит и ругается, называя их дебилами и идиотами", - утверждала реклама Гудрича.

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Спартц ругается и произносит слово на букву F

В статье говорится, что, судя по интервью с сотрудниками, Спартц избегала их увольнения и вместо этого "издевалась над ними, пока они не уходили".

"Обычно она звонит кому-то, ругает их, произносит слово на букву "F" миллион раз, называет их дебилами, плохими отсталыми детьми, что угодно. Это еженедельное дело. Это не редкость. Все мои общения с ней были полны полной и тотальной ярости", - говорит нынешний сотрудник.

Как добавляет Politico, два срока пребывания Спартц в Конгрессе были отмечены высокой текучестью кадров, острой критикой президента Украины Владимира Зеленского и, наконец, ее отказом от поддержки помощи Украине, страны, где она родилась.

Также читайте: Конгрессвумен Спартц: Ермак распространяет в СМИ пропаганду относительно моего голосования против законопроекта о $12 млрд для Украины. Советую не вмешиваться в партийную политику США

Автор: 

расследование (3041) США (26652) этика (27) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+11
В кожному парламенті своя безугла?
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05.06.2024 09:31
+10
Іще одна латентна прихильниця ***** і пітьми (звісно, що не "за так") українського походження.
В свій час вона критикувала головного канцеляриста ОПи Єрмака. То виходить, що то була така собі гра, чи дійсно вона завжди працювала проти України?
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05.06.2024 09:35
+9
Отже така приказка - з ким поведешся , від того й наберешся , існує не дарма .
.
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05.06.2024 09:54
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Правила форума Совет форумчан
В кожному парламенті своя безугла?
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05.06.2024 09:31 Ответить
Це робота дєрьмака, бо не дає йому спокійно красти. Довгі в нього руки
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05.06.2024 10:06 Ответить
Або навпаки - своя спартц.
А ще краще - своя шиза.
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05.06.2024 11:07 Ответить
Американську безмозглу зауть Greene.
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05.06.2024 13:23 Ответить
А що за слово на букву "ф"?- франчайзинг?
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05.06.2024 09:33 Ответить
Фея.
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05.06.2024 09:53 Ответить
Фреднлі.
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05.06.2024 09:59 Ответить
Файн.
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05.06.2024 10:01 Ответить
fuk
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05.06.2024 20:20 Ответить
Іще одна латентна прихильниця ***** і пітьми (звісно, що не "за так") українського походження.
В свій час вона критикувала головного канцеляриста ОПи Єрмака. То виходить, що то була така собі гра, чи дійсно вона завжди працювала проти України?
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05.06.2024 09:35 Ответить
Це американький політик, а не український.
Думати що вона український політик - це по-дитячому

А щодо походження, так воно грає проти, бо вона отримувала багато закидів від американців що вона не представляє своїх виборців. І тут залишалось тільки доказати що вона саме американський політик. Що вона і зробила
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05.06.2024 09:52 Ответить
Політик то американський , але ж українського походження . ! В Україні живуть і страждають від війни її родичі , знайомі , невже про це можна забути ??
Чому ж про своє походження не забувають ті ж політики - евреї наприклад , і працюючи на Америку не забувають про Ізраїль .?
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05.06.2024 10:13 Ответить
Угу. Авдеж...
21-річна уроженка селища Носівка на Чернігівщині Вікторія Кульгейко познайомилася з майбутнім чоловіком Джейсоном Спартцем у вагоні-ресторані потяга по дорозі у москву в 1999 році. Після цього переїхала до чоловіка у США у 2000-му році і там зробила карколомну кар'єру у штаті Індіана, ставши конгресвумен від цього штату.
Із самого початку великої війни України з пітьмою під приводом необхідності здійснення контролю щодо американської допомоги Україні, фактично провадила дії із гальмування та зупинення такої допомоги, в т.ч. військової.
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05.06.2024 10:23 Ответить
Нагадує історію дружини власника зернотрейдера лґДрейфуса Маргарити, та теж просто російська дівчина познайомилась з майбутнім чоловіком під час подорожі, правда цього разу на літаку. Злі язики кажуть, дівчина була завербована російськими спецслужбами, які практикували класти у ліжка сильних світу цього своїх протеже. Тим більше, що виїхати закордон у часи союзу було досить складно
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05.06.2024 11:05 Ответить
Соррі, дружини власника зернотрейдерної компанії Луї Дрейфус - Маргарити Дрейфус. Ще одна історія ******** попелюшки з радянським корінням.
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05.06.2024 14:06 Ответить
Вона виступає проти фінансової допомоги зеленій владі,але підтримує військову допомогу Україні,адже краще за етнічних американців знає що не можна давати кошти зеленим.Цікаво чому припинились польоти з Борисполя?Вилетіло кілька бортів,а на інші грошей мабуть ще не назбирали.
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05.06.2024 10:05 Ответить
Чому тоді вона проголосувала проти військової допомоги?
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05.06.2024 13:25 Ответить
Не було можливості проголосувати окремо за фінансову та військову допомогу.Фактично бюджет України поповнюєтья американськими платниками податків,а що відбувається з цими коштами в Києві не є секретом.За 50км від білоруського кордону будують міст за 5 млрд. гривень(для кого???),а біля Миколаєва окружну дорогу за 12 млрд. гривень.Мене дивує чому американська влада виділяє гроші злодюжкам, усвідомлюючи що більша частина коштів буде розрабована.Виключно військова допомога для ЗСУ!
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06.06.2024 09:56 Ответить
я розумію що Україна опинилася заручницею жменьки шахраїв які розводять бзделоха але якщо допомоги не буде високий ризик зникнення України з карти світу. та посилення позицій осі зла на чолі з Китаєм.усунення бзделоха від влади потрібно відкласти на більш спокійний період.коли США допомагали Південному Вьетнаму або Афганістану ніхто не переймався високим рівнем коррупції в цих країнах.
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06.06.2024 11:05 Ответить
Частково погоджуюсь з вами,але не бачу сенсу надавти фінансову допомогу зеленим,може тоді вони трохи менше б крали,а для того щоб Україна не знкла з карти світу потрібна зброя,але США не надто поспішають її передавати,з кількох тисяч застарілих для ******** війни танків нам передали 30 штук,з хаймарсами така ж історія.
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06.06.2024 15:14 Ответить
Зробити ту чмоню почесної громадянкою Вовчанска , та депортуйте👩‍🦽🤮
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05.06.2024 09:36 Ответить
Бабі дах знесло.
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05.06.2024 09:36 Ответить
Напевно вона всьо.В Америці закон працює, на відміну від нас
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05.06.2024 09:37 Ответить
На праймеріз, що відбулися минулого місяця, Спартц вісьмох конкурентів, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який витратив на кампанію майже втричі більше коштів, ніж вона...

Далеко не всьо...
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05.06.2024 09:41 Ответить
Видно,що чокнута. Як видно і по Мар'янці.
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05.06.2024 09:39 Ответить
Українське лоббі на яке ми заслужили
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05.06.2024 09:40 Ответить
Хто тобі сказав, що вона твоє лоббі?
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05.06.2024 09:59 Ответить
Ну може він особисто плате Вікторії Спартц і тому має вважати її своїм лобистом)
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05.06.2024 10:14 Ответить
Ліл
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05.06.2024 11:13 Ответить
Отже така приказка - з ким поведешся , від того й наберешся , існує не дарма .
.
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05.06.2024 09:54 Ответить
Соратниці по клімаксу.
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05.06.2024 09:58 Ответить

Єщьо одна Victoria (пабєда)! Маладца, ценю Вікторія.
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05.06.2024 09:55 Ответить
Спартц не розуміє, що найбільше найдошкульнішої інформації надають ті, хто пішов.
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05.06.2024 09:56 Ответить
ПМС
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05.06.2024 09:57 Ответить
Ця конгресвумен абсолютно права
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05.06.2024 10:01 Ответить
пардоньте в чому саме вона права? в тому, що в неї немає ділової етики? чи в тому, шо вона не здатна вибрати собі помічників? чи в тому, що поводиться, як бидло?
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05.06.2024 11:08 Ответить
Бидло це ти, кацапсіна. ПШНХЙ, безіменний дебіл під хорватським проксі.
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05.06.2024 11:19 Ответить
уті-путі, пупсік, пригорає дупка? на, тримай

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05.06.2024 11:41 Ответить
В тому що кар'єрні вашингтонські "робітники" - пихаті і ліниві ідіоти.
Втім, і Спартц схоже курва ще та. Недаремно з нею не дуже хочуть мати справу і інші конгресмени.
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05.06.2024 13:28 Ответить
я ж не проти, шо вони такі. але ти ж проводиш співбесіди перед тим, як винаймати людину? значить твоя здатність підбирати персонал - так собі. і, вочевидь, це далеко не єдина слабка сторона цієї конгресвуменши.
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05.06.2024 13:31 Ответить
Якщо всі апліканти з однакового тіста тут проводь інтервью, не проводь інтервью. Публіка в DC та NoVa каруселить між інституціями, але основна навичка які вони культивують з юних років - вміння швидко пірнати під стіл і не дихати поки бос не пройде мимо. Причому я не в переносному, а буквальному сенсі.
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05.06.2024 20:41 Ответить
Їхня Фаріон, Безугла... Кожний може продовжити список...
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05.06.2024 10:01 Ответить
Не конгресвумен , а кацапвумен . Вона така ж українська , як азаров або табачник з шарієм та арєстовічєм .
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05.06.2024 10:05 Ответить
Саме вона лобіювала надання військової допомоги Україні. Лобіювала дуже потужно!
Щодо ненадання фінансової , - в тому може вона і права, бо ті гроші розходяться по чорним дирам в Україні і пересічному українцю з того ніц немає.
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05.06.2024 10:16 Ответить
так же ж лобіювала ту допомогу, шо аж на 9 місяців, разом зі совїми мага-вилупками, її зупинила. ну просто їсти не могла, так лобіювала.
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05.06.2024 11:10 Ответить
Він правий. Спартц виступає ЗА військову допомогу Україні, а ось твого боса Єрмака хоче посадити в в язницю.
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05.06.2024 11:18 Ответить
Конгресвумен заборонила своїм хомʼякам спілкуватись із кореспондентом із Політіко, що дуже розумно, так вони надрукували відверту фуйню про те, що Спартц виступає за «заборону воєнної допомоги Україні». Що являється відвертою брехнею. А може і надрукували таке, а це вже вигадки єрмаківський хомʼяків на Цензорі). Судячи із кодли на гілці із тупими кометами я правий. Конгресвумен Спртц НЕ виступає проти воєнної допомоги для України, вона виступає проти грошової допомоги українським чиновникам-корупціонерам.
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05.06.2024 11:16 Ответить
З такими бабами ларчик завше відчиняється дуже просто:
Не ї...ть.
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05.06.2024 11:25 Ответить
шалава
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05.06.2024 13:08 Ответить
Держись Виктория, после победы Трампа будешь приезжать в Украину и учить разуму большую часть украинцев, что сейчас молятся на маразматика Байдена
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05.06.2024 18:59 Ответить
якщо тільки її поводження з співробітниками полягає лише в "скороченні зарплати та забороні спілкуватися із журналістами" - то хіба що на її "fuk" солі насипати.
Інша справа, коли буде доведено, що саме на "fuk" їх вона обзиває...
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05.06.2024 20:24 Ответить
 
 