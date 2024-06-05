Комісія з етики США перевіряє конгресвумен-українку Спартц через скарги про "токсичність" та "жорстоке поводження", - Politico
Комітет з етики Палати представників Конгресу США провів попередні розслідування щодо поводження з підлеглими конгресвумен Вікторії Спартц, яка виступала проти надання фінансової допомоги Україні, у відповідь на численні скарги. Звинувачення включають "жорстоке поводження", "загальну токсичність" і "лють".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Видання посилається на людей, які працювали зі Спартц.
Які звинувачення підлеглих?
Як зазначається, помічники, які відмовилися називати себе через страх помсти з боку Спартц, скаржаться, зокрема, на скорочення зарплати та заборону спілкуватися із журналістами.
Також кілька людей пішли з команди конгресвумен після досить короткого терміну роботи на політикиню.
Приводом для розслідування стали численні скарги про нібито "зловживання", "загальну токсичність" і "лють" республіканки від штату Індіана. Про це розповіли нинішній помічник і колишній її помічник, вони подали скарги й з ними зв'язалися слідчі.
Співрозмовники заявили, що "бурхлива поведінка" Спартц триває і донині. За останні кілька тижнів вона урізала зарплату деяким співробітникам на десятки тисяч доларів, це сталося на тлі її постійних скарг на роботу.
У квітні Спартц розіслала співробітникам записку, в якій заборонила їм розмовляти з репортерами Politico, які намагалися отримати інформацію про її офіс.
"Якщо ви відчуваєте, що хочете мене очорнити, я не проти… але, будь ласка, не використовуйте вигадані домисли, які можуть наразити чиєсь життя на небезпеку… це неетично і не буде вам гарною службою в майбутньому", - написала тоді вона.
Деякі працівники політикині подали у відставку
У вівторок, 4 червня, керівник штабу Спартц Патрік Словінскі подав у відставку після менш ніж місяця перебування на посаді, повідомила особа, знайома з цим питанням. Він відмовився від коментарів. Її директор з комунікацій Майкл Стівенс також подав у відставку.
На запитання про етичне розслідування Спартц відповіла: "Невпевнена, про що ви говорите".
Радник кампанії Ден Гейзелвуд згодом відповів, що співробітники Комітету з етики не зв’язувалися зі Спартц.
"Конгресвумен уже давно критикує те, що надто багато хто у Вашингтоні прагне влади, зарплати й привілеїв, а потім розвертається і нічого не робить. Коли систему притягують до відповідальності, ми отримуємо анонімні чутки й перебільшені історії", - зазначив він виданню.
"Найгірший бос в усьому Конгресі"
За словами колишнього співробітника Спартц, наприкінці минулого місяця один зі слідчих повідомив, що помічники комісії все ще збирають матеріали, чекаючи дозволу від керівництва комітету почати офіційне розслідування.
На праймеріз, що відбулися минулого місяця, Спартц перемогла вісьмох конкурентів, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який витратив на кампанію майже втричі більше коштів, ніж вона.
Гудріч розкритикував ставлення Спартц до своїх підлеглих під час праймеріз, назвавши її "найгіршим босом в усьому Конгресі", згідно зі звітом Politico за 2022 рік.
"Маніакальна поведінка. Вона кричить і лається, називаючи їх дебілами та ідіотами", - стверджувала реклама Гудріча.
Спартц лає та вимовляє слово на букву F
У статті йдеться, що, судячи з інтерв'ю зі співробітниками, Спартц уникала їхнього звільнення і натомість "знущалася з них, поки вони не йшли".
"Зазвичай вона дзвонить комусь, лає їх, вимовляє слово на букву "F" мільйон разів, називає їх дебілами, поганими відсталими дітьми, будь-що. Це щотижнева справа. Це не рідкість. Усі мої спілкування з нею були сповнені цілковитої та тотальної люті", - каже нинішній співробітник.
Як додає Politico, два терміни перебування Спартц у Конгресі були відзначені високою плинністю кадрів, гострою критикою президента України Володимира Зеленського і, зрештою, її відмовою від підтримки допомоги Україні, країни, де вона народилася.
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А ще краще - своя шиза.
В свій час вона критикувала головного канцеляриста ОПи Єрмака. То виходить, що то була така собі гра, чи дійсно вона завжди працювала проти України?
Думати що вона український політик - це по-дитячому
А щодо походження, так воно грає проти, бо вона отримувала багато закидів від американців що вона не представляє своїх виборців. І тут залишалось тільки доказати що вона саме американський політик. Що вона і зробила
Чому ж про своє походження не забувають ті ж політики - евреї наприклад , і працюючи на Америку не забувають про Ізраїль .?
21-річна уроженка селища Носівка на Чернігівщині Вікторія Кульгейко познайомилася з майбутнім чоловіком Джейсоном Спартцем у вагоні-ресторані потяга по дорозі у москву в 1999 році. Після цього переїхала до чоловіка у США у 2000-му році і там зробила карколомну кар'єру у штаті Індіана, ставши конгресвумен від цього штату.
Із самого початку великої війни України з пітьмою під приводом необхідності здійснення контролю щодо американської допомоги Україні, фактично провадила дії із гальмування та зупинення такої допомоги, в т.ч. військової.
Далеко не всьо...
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Єщьо одна Victoria (пабєда)! Маладца, ценю Вікторія.
Втім, і Спартц схоже курва ще та. Недаремно з нею не дуже хочуть мати справу і інші конгресмени.
Щодо ненадання фінансової , - в тому може вона і права, бо ті гроші розходяться по чорним дирам в Україні і пересічному українцю з того ніц немає.
Не ї...ть.
Інша справа, коли буде доведено, що саме на "fuk" їх вона обзиває...