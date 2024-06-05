Комісія з етики США перевіряє конгресвумен-українку Спартц через скарги про "токсичність" та "жорстоке поводження", - Politico

Комітет з етики Палати представників Конгресу США провів попередні розслідування щодо поводження з підлеглими конгресвумен Вікторії Спартц, яка виступала проти надання фінансової допомоги Україні, у відповідь на численні скарги. Звинувачення включають "жорстоке поводження", "загальну токсичність" і "лють".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Видання посилається на людей, які працювали зі Спартц.

Які звинувачення підлеглих?

Як зазначається, помічники, які відмовилися називати себе через страх помсти з боку Спартц, скаржаться, зокрема, на скорочення зарплати та заборону спілкуватися із журналістами.

Також кілька людей пішли з команди конгресвумен після досить короткого терміну роботи на політикиню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресвумен-українка Спартц виграла праймеріз. Імовірно, вона збереже своє місце в Конгресі

Приводом для розслідування стали численні скарги про нібито "зловживання", "загальну токсичність" і "лють" республіканки від штату Індіана. Про це розповіли нинішній помічник і колишній її помічник, вони подали скарги й з ними зв'язалися слідчі.

Співрозмовники заявили, що "бурхлива поведінка" Спартц триває і донині. За останні кілька тижнів вона урізала зарплату деяким співробітникам на десятки тисяч доларів, це сталося на тлі її постійних скарг на роботу.

У квітні Спартц розіслала співробітникам записку, в якій заборонила їм розмовляти з репортерами Politico, які намагалися отримати інформацію про її офіс.

Читайте також: Конгресвумен Спартц оприлюднила правки до пакету Джонсона: закликає прибрати частину допомоги Україні

"Якщо ви відчуваєте, що хочете мене очорнити, я не проти… але, будь ласка, не використовуйте вигадані домисли, які можуть наразити чиєсь життя на небезпеку… це неетично і не буде вам гарною службою в майбутньому", - написала тоді вона.

Деякі працівники політикині подали у відставку

У вівторок, 4 червня, керівник штабу Спартц Патрік Словінскі подав у відставку після менш ніж місяця перебування на посаді, повідомила особа, знайома з цим питанням. Він відмовився від коментарів. Її директор з комунікацій Майкл Стівенс також подав у відставку.

На запитання про етичне розслідування Спартц відповіла: "Невпевнена, про що ви говорите".

Радник кампанії Ден Гейзелвуд згодом відповів, що співробітники Комітету з етики не зв’язувалися зі Спартц.

"Конгресвумен уже давно критикує те, що надто багато хто у Вашингтоні прагне влади, зарплати й привілеїв, а потім розвертається і нічого не робить. Коли систему притягують до відповідальності, ми отримуємо анонімні чутки й перебільшені історії", - зазначив він виданню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спартц виступає проти фінансування Києва та зупинятиме допомогу Україні

"Найгірший бос в усьому Конгресі"

За словами колишнього співробітника Спартц, наприкінці минулого місяця один зі слідчих повідомив, що помічники комісії все ще збирають матеріали, чекаючи дозволу від керівництва комітету почати офіційне розслідування.

На праймеріз, що відбулися минулого місяця, Спартц перемогла вісьмох конкурентів, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який витратив на кампанію майже втричі більше коштів, ніж вона.

Гудріч розкритикував ставлення Спартц до своїх підлеглих під час праймеріз, назвавши її "найгіршим босом в усьому Конгресі", згідно зі звітом Politico за 2022 рік.

"Маніакальна поведінка. Вона кричить і лається, називаючи їх дебілами та ідіотами", - стверджувала реклама Гудріча.

Також читайте: Конгресвумен Спартц не голосуватиме за законопроєкт з допомогою Україні, - The Wall Street Journal

Спартц лає та вимовляє слово на букву F

У статті йдеться, що, судячи з інтерв'ю зі співробітниками, Спартц уникала їхнього звільнення і натомість "знущалася з них, поки вони не йшли".

"Зазвичай вона дзвонить комусь, лає їх, вимовляє слово на букву "F" мільйон разів, називає їх дебілами, поганими відсталими дітьми, будь-що. Це щотижнева справа. Це не рідкість. Усі мої спілкування з нею були сповнені цілковитої та тотальної люті", - каже нинішній співробітник.

Як додає Politico, два терміни перебування Спартц у Конгресі були відзначені високою плинністю кадрів, гострою критикою президента України Володимира Зеленського і, зрештою, її відмовою від підтримки допомоги Україні, країни, де вона народилася.

Також читайте: Конгресвумен Спартц: Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо мого голосування проти законопроєкту про $12 млрд для України. Раджу не втручатися в партійну політику США