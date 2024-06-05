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Комісія з етики США перевіряє конгресвумен-українку Спартц через скарги про "токсичність" та "жорстоке поводження", - Politico

Комісія з етики перевіряє конгресвумен з України Вікторію Спартц

Комітет з етики Палати представників Конгресу США провів попередні розслідування щодо поводження з підлеглими конгресвумен Вікторії Спартц, яка виступала проти надання фінансової допомоги Україні, у відповідь на численні скарги. Звинувачення включають "жорстоке поводження", "загальну токсичність" і "лють".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Видання посилається на людей, які працювали зі Спартц.

Які звинувачення підлеглих?

Як зазначається, помічники, які відмовилися називати себе через страх помсти з боку Спартц, скаржаться, зокрема, на скорочення зарплати та заборону спілкуватися із журналістами.

Також кілька людей пішли з команди конгресвумен після досить короткого терміну роботи на політикиню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресвумен-українка Спартц виграла праймеріз. Імовірно, вона збереже своє місце в Конгресі

Приводом для розслідування стали численні скарги про нібито "зловживання", "загальну токсичність" і "лють" республіканки від штату Індіана. Про це розповіли нинішній помічник і колишній її помічник, вони подали скарги й з ними зв'язалися слідчі.

Співрозмовники заявили, що "бурхлива поведінка" Спартц триває і донині. За останні кілька тижнів вона урізала зарплату деяким співробітникам на десятки тисяч доларів, це сталося на тлі її постійних скарг на роботу.

У квітні Спартц розіслала співробітникам записку, в якій заборонила їм розмовляти з репортерами Politico, які намагалися отримати інформацію про її офіс.

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"Якщо ви відчуваєте, що хочете мене очорнити, я не проти… але, будь ласка, не використовуйте вигадані домисли, які можуть наразити чиєсь життя на небезпеку… це неетично і не буде вам гарною службою в майбутньому", - написала тоді вона.

Деякі працівники політикині подали у відставку

У вівторок, 4 червня, керівник штабу Спартц Патрік Словінскі подав у відставку після менш ніж місяця перебування на посаді, повідомила особа, знайома з цим питанням. Він відмовився від коментарів. Її директор з комунікацій Майкл Стівенс також подав у відставку.

На запитання про етичне розслідування Спартц відповіла: "Невпевнена, про що ви говорите".

Радник кампанії Ден Гейзелвуд згодом відповів, що співробітники Комітету з етики не зв’язувалися зі Спартц.

"Конгресвумен уже давно критикує те, що надто багато хто у Вашингтоні прагне влади, зарплати й привілеїв, а потім розвертається і нічого не робить. Коли систему притягують до відповідальності, ми отримуємо анонімні чутки й перебільшені історії", - зазначив він виданню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спартц виступає проти фінансування Києва та зупинятиме допомогу Україні

"Найгірший бос в усьому Конгресі"

За словами колишнього співробітника Спартц, наприкінці минулого місяця один зі слідчих повідомив, що помічники комісії все ще збирають матеріали, чекаючи дозволу від керівництва комітету почати офіційне розслідування.

На праймеріз, що відбулися минулого місяця, Спартц перемогла вісьмох конкурентів, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який витратив на кампанію майже втричі більше коштів, ніж вона.

Гудріч розкритикував ставлення Спартц до своїх підлеглих під час праймеріз, назвавши її "найгіршим босом в усьому Конгресі", згідно зі звітом Politico за 2022 рік.

"Маніакальна поведінка. Вона кричить і лається, називаючи їх дебілами та ідіотами", - стверджувала реклама Гудріча.

Також читайте: Конгресвумен Спартц не голосуватиме за законопроєкт з допомогою Україні, - The Wall Street Journal

Спартц лає та вимовляє слово на букву F

У статті йдеться, що, судячи з інтерв'ю зі співробітниками, Спартц уникала їхнього звільнення і натомість "знущалася з них, поки вони не йшли".

"Зазвичай вона дзвонить комусь, лає їх, вимовляє слово на букву "F" мільйон разів, називає їх дебілами, поганими відсталими дітьми, будь-що. Це щотижнева справа. Це не рідкість. Усі мої спілкування з нею були сповнені цілковитої та тотальної люті", - каже нинішній співробітник.

Як додає Politico, два терміни перебування Спартц у Конгресі були відзначені високою плинністю кадрів, гострою критикою президента України Володимира Зеленського і, зрештою, її відмовою від підтримки допомоги Україні, країни, де вона народилася.

Також читайте: Конгресвумен Спартц: Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо мого голосування проти законопроєкту про $12 млрд для України. Раджу не втручатися в партійну політику США 

Автор: 

розслідування (2270) США (22861) етика (19) Спартц Вікторія (50)


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Топ коментарі
+11
В кожному парламенті своя безугла?
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05.06.2024 09:31
+10
Іще одна латентна прихильниця ***** і пітьми (звісно, що не "за так") українського походження.
В свій час вона критикувала головного канцеляриста ОПи Єрмака. То виходить, що то була така собі гра, чи дійсно вона завжди працювала проти України?
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05.06.2024 09:35
+9
Отже така приказка - з ким поведешся , від того й наберешся , існує не дарма .
.
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05.06.2024 09:54
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В кожному парламенті своя безугла?
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05.06.2024 09:31 Відповісти
Це робота дєрьмака, бо не дає йому спокійно красти. Довгі в нього руки
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05.06.2024 10:06 Відповісти
Або навпаки - своя спартц.
А ще краще - своя шиза.
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05.06.2024 11:07 Відповісти
Американську безмозглу зауть Greene.
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05.06.2024 13:23 Відповісти
А що за слово на букву "ф"?- франчайзинг?
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05.06.2024 09:33 Відповісти
Фея.
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05.06.2024 09:53 Відповісти
Фреднлі.
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05.06.2024 09:59 Відповісти
Файн.
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05.06.2024 10:01 Відповісти
fuk
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05.06.2024 20:20 Відповісти
Іще одна латентна прихильниця ***** і пітьми (звісно, що не "за так") українського походження.
В свій час вона критикувала головного канцеляриста ОПи Єрмака. То виходить, що то була така собі гра, чи дійсно вона завжди працювала проти України?
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05.06.2024 09:35 Відповісти
Це американький політик, а не український.
Думати що вона український політик - це по-дитячому

А щодо походження, так воно грає проти, бо вона отримувала багато закидів від американців що вона не представляє своїх виборців. І тут залишалось тільки доказати що вона саме американський політик. Що вона і зробила
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05.06.2024 09:52 Відповісти
Політик то американський , але ж українського походження . ! В Україні живуть і страждають від війни її родичі , знайомі , невже про це можна забути ??
Чому ж про своє походження не забувають ті ж політики - евреї наприклад , і працюючи на Америку не забувають про Ізраїль .?
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05.06.2024 10:13 Відповісти
Угу. Авдеж...
21-річна уроженка селища Носівка на Чернігівщині Вікторія Кульгейко познайомилася з майбутнім чоловіком Джейсоном Спартцем у вагоні-ресторані потяга по дорозі у москву в 1999 році. Після цього переїхала до чоловіка у США у 2000-му році і там зробила карколомну кар'єру у штаті Індіана, ставши конгресвумен від цього штату.
Із самого початку великої війни України з пітьмою під приводом необхідності здійснення контролю щодо американської допомоги Україні, фактично провадила дії із гальмування та зупинення такої допомоги, в т.ч. військової.
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05.06.2024 10:23 Відповісти
Нагадує історію дружини власника зернотрейдера лґДрейфуса Маргарити, та теж просто російська дівчина познайомилась з майбутнім чоловіком під час подорожі, правда цього разу на літаку. Злі язики кажуть, дівчина була завербована російськими спецслужбами, які практикували класти у ліжка сильних світу цього своїх протеже. Тим більше, що виїхати закордон у часи союзу було досить складно
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05.06.2024 11:05 Відповісти
Соррі, дружини власника зернотрейдерної компанії Луї Дрейфус - Маргарити Дрейфус. Ще одна історія ******** попелюшки з радянським корінням.
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05.06.2024 14:06 Відповісти
Вона виступає проти фінансової допомоги зеленій владі,але підтримує військову допомогу Україні,адже краще за етнічних американців знає що не можна давати кошти зеленим.Цікаво чому припинились польоти з Борисполя?Вилетіло кілька бортів,а на інші грошей мабуть ще не назбирали.
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05.06.2024 10:05 Відповісти
Чому тоді вона проголосувала проти військової допомоги?
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05.06.2024 13:25 Відповісти
Не було можливості проголосувати окремо за фінансову та військову допомогу.Фактично бюджет України поповнюєтья американськими платниками податків,а що відбувається з цими коштами в Києві не є секретом.За 50км від білоруського кордону будують міст за 5 млрд. гривень(для кого???),а біля Миколаєва окружну дорогу за 12 млрд. гривень.Мене дивує чому американська влада виділяє гроші злодюжкам, усвідомлюючи що більша частина коштів буде розрабована.Виключно військова допомога для ЗСУ!
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06.06.2024 09:56 Відповісти
я розумію що Україна опинилася заручницею жменьки шахраїв які розводять бзделоха але якщо допомоги не буде високий ризик зникнення України з карти світу. та посилення позицій осі зла на чолі з Китаєм.усунення бзделоха від влади потрібно відкласти на більш спокійний період.коли США допомагали Південному Вьетнаму або Афганістану ніхто не переймався високим рівнем коррупції в цих країнах.
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06.06.2024 11:05 Відповісти
Частково погоджуюсь з вами,але не бачу сенсу надавти фінансову допомогу зеленим,може тоді вони трохи менше б крали,а для того щоб Україна не знкла з карти світу потрібна зброя,але США не надто поспішають її передавати,з кількох тисяч застарілих для ******** війни танків нам передали 30 штук,з хаймарсами така ж історія.
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06.06.2024 15:14 Відповісти
Зробити ту чмоню почесної громадянкою Вовчанска , та депортуйте👩‍🦽🤮
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05.06.2024 09:36 Відповісти
Бабі дах знесло.
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05.06.2024 09:36 Відповісти
Напевно вона всьо.В Америці закон працює, на відміну від нас
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05.06.2024 09:37 Відповісти
На праймеріз, що відбулися минулого місяця, Спартц вісьмох конкурентів, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який витратив на кампанію майже втричі більше коштів, ніж вона...

Далеко не всьо...
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05.06.2024 09:41 Відповісти
Видно,що чокнута. Як видно і по Мар'янці.
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05.06.2024 09:39 Відповісти
Українське лоббі на яке ми заслужили
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05.06.2024 09:40 Відповісти
Хто тобі сказав, що вона твоє лоббі?
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05.06.2024 09:59 Відповісти
Ну може він особисто плате Вікторії Спартц і тому має вважати її своїм лобистом)
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05.06.2024 10:14 Відповісти
Ліл
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05.06.2024 11:13 Відповісти
Отже така приказка - з ким поведешся , від того й наберешся , існує не дарма .
.
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05.06.2024 09:54 Відповісти
Соратниці по клімаксу.
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05.06.2024 09:58 Відповісти

Єщьо одна Victoria (пабєда)! Маладца, ценю Вікторія.
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05.06.2024 09:55 Відповісти
Спартц не розуміє, що найбільше найдошкульнішої інформації надають ті, хто пішов.
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05.06.2024 09:56 Відповісти
ПМС
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05.06.2024 09:57 Відповісти
Ця конгресвумен абсолютно права
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05.06.2024 10:01 Відповісти
пардоньте в чому саме вона права? в тому, що в неї немає ділової етики? чи в тому, шо вона не здатна вибрати собі помічників? чи в тому, що поводиться, як бидло?
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05.06.2024 11:08 Відповісти
Бидло це ти, кацапсіна. ПШНХЙ, безіменний дебіл під хорватським проксі.
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05.06.2024 11:19 Відповісти
уті-путі, пупсік, пригорає дупка? на, тримай

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05.06.2024 11:41 Відповісти
В тому що кар'єрні вашингтонські "робітники" - пихаті і ліниві ідіоти.
Втім, і Спартц схоже курва ще та. Недаремно з нею не дуже хочуть мати справу і інші конгресмени.
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05.06.2024 13:28 Відповісти
я ж не проти, шо вони такі. але ти ж проводиш співбесіди перед тим, як винаймати людину? значить твоя здатність підбирати персонал - так собі. і, вочевидь, це далеко не єдина слабка сторона цієї конгресвуменши.
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05.06.2024 13:31 Відповісти
Якщо всі апліканти з однакового тіста тут проводь інтервью, не проводь інтервью. Публіка в DC та NoVa каруселить між інституціями, але основна навичка які вони культивують з юних років - вміння швидко пірнати під стіл і не дихати поки бос не пройде мимо. Причому я не в переносному, а буквальному сенсі.
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05.06.2024 20:41 Відповісти
Їхня Фаріон, Безугла... Кожний може продовжити список...
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05.06.2024 10:01 Відповісти
Не конгресвумен , а кацапвумен . Вона така ж українська , як азаров або табачник з шарієм та арєстовічєм .
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05.06.2024 10:05 Відповісти
Саме вона лобіювала надання військової допомоги Україні. Лобіювала дуже потужно!
Щодо ненадання фінансової , - в тому може вона і права, бо ті гроші розходяться по чорним дирам в Україні і пересічному українцю з того ніц немає.
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05.06.2024 10:16 Відповісти
так же ж лобіювала ту допомогу, шо аж на 9 місяців, разом зі совїми мага-вилупками, її зупинила. ну просто їсти не могла, так лобіювала.
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05.06.2024 11:10 Відповісти
Він правий. Спартц виступає ЗА військову допомогу Україні, а ось твого боса Єрмака хоче посадити в в язницю.
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05.06.2024 11:18 Відповісти
Конгресвумен заборонила своїм хомʼякам спілкуватись із кореспондентом із Політіко, що дуже розумно, так вони надрукували відверту фуйню про те, що Спартц виступає за «заборону воєнної допомоги Україні». Що являється відвертою брехнею. А може і надрукували таке, а це вже вигадки єрмаківський хомʼяків на Цензорі). Судячи із кодли на гілці із тупими кометами я правий. Конгресвумен Спртц НЕ виступає проти воєнної допомоги для України, вона виступає проти грошової допомоги українським чиновникам-корупціонерам.
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05.06.2024 11:16 Відповісти
З такими бабами ларчик завше відчиняється дуже просто:
Не ї...ть.
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05.06.2024 11:25 Відповісти
шалава
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05.06.2024 13:08 Відповісти
Держись Виктория, после победы Трампа будешь приезжать в Украину и учить разуму большую часть украинцев, что сейчас молятся на маразматика Байдена
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05.06.2024 18:59 Відповісти
якщо тільки її поводження з співробітниками полягає лише в "скороченні зарплати та забороні спілкуватися із журналістами" - то хіба що на її "fuk" солі насипати.
Інша справа, коли буде доведено, що саме на "fuk" їх вона обзиває...
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05.06.2024 20:24 Відповісти
 
 