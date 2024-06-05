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Гуменюк назначена заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Південь"

Гуменюк призначено на нову посаду

Наталия Гуменюк назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Об этом она заявила в комментарии "Детектор Медиа", передает Цензор.НЕТ.

"Для меня это не новое назначение, но я не могу называть дат. Когда назначается офицер на должность - это закрытая информация. Я сейчас нахожусь в должности заместителя начальника Управления коммуникаций Оперативного командования "Південь". В мои полномочия входит все, что касается коммуникаций ОК "Південь". Два с половиной года я была начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, а сейчас я официально назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Південь". Здесь есть некоторая разница, хотя бы даже в том, что теперь это не Силы обороны, это немножко другое образование, а уже в пределах компетенции ОК "Південь". Это управление создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах в целом. Оно сравнительно новая структура, но основное ее призвание - это улучшение коммуникаций с выводами, которые были сделаны с начала полномасштабного вторжения", - рассказала она.

Увольнение Гуменюк

Напомним, ранее представители украинских и иностранных медиа обратились к Вооруженным силам Украины и Министерству обороны с просьбой заменить Наталию Гуменюк, которая возглавляет объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга.

Авторы обращения заявили, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности и просят заменить ее на "более компетентное лицо".

Впоследствии стало известно, что более 150 медийщиков из Украины и из-за рубежа обратились в парламентский комитет по вопросам свободы слова с призывом об увольнении Гуменюк.

19 апреля 2024 года Гуменюк уволили.

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Автор: 

назначение (2174) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+5
Ліжка пересунули.
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05.06.2024 14:52
+4
Таке не тоне- це фундамент і суть режиму!
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05.06.2024 14:55
+4
Так вона розказувала,що у Борісова все ОК і порушень не знайшли,то і в неї теж,мабудь, все ОК..."На манєжі всі тєжі"...Сваих нє бросают....
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05.06.2024 15:20
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Ліжка пересунули.
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05.06.2024 14:52 Ответить
Непотопляєма?
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05.06.2024 14:53 Ответить
Таке не тоне- це фундамент і суть режиму!
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05.06.2024 14:55 Ответить
ні, скоріш за всього просто немає посади. Цілий полковник, який по суті нічим на займається. Звільнити не можна, бо треба набрати "календарі", черга на квартиру, тилове забезпечення і "всё такое", то й шукають їй посаду аби куди приткнути
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05.06.2024 15:01 Ответить
Так вона розказувала,що у Борісова все ОК і порушень не знайшли,то і в неї теж,мабудь, все ОК..."На манєжі всі тєжі"...Сваих нє бросают....
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05.06.2024 15:20 Ответить
Цінний кадр...
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05.06.2024 14:57 Ответить
Хм, "воно" й справді не тоне.
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05.06.2024 14:59 Ответить
Отакої,а могла б з Верещук в тцк працювати.
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05.06.2024 15:01 Ответить
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05.06.2024 15:15 Ответить
З посади керівниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня звільнили...
На посаду заступниці начальника управління комунікацій ОК "Південь" призначили...
Скільки там ще цих управлінь, стратегічних і не дуже?
А потім Гетьманцев волає, що нам не вистачає грошей у бюджеті
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05.06.2024 15:07 Ответить
Корабельні соски, без папіків, не живуть…
Як казали древні інки, - Хто девушкав нахарчовує, той і на посаду прилаштовує!!!!
Життєвий приклад….
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05.06.2024 15:13 Ответить
Речником радника заступника помічника керівника сектору говорунів🤦‍♂️
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05.06.2024 15:20 Ответить
А щуку кинули у річку...
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05.06.2024 15:23 Ответить
О, вигулькнуло в іншій ополонці.
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05.06.2024 15:23 Ответить
Її у двері, а вона у вікно лізе
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05.06.2024 15:35 Ответить
"Такіє спеціалісти как ви на дорогє не вяляюцца, оо!" (с)
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05.06.2024 15:59 Ответить
Як по- Фрейду (із байки Крилова) "...і щуку кинули у річку".
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05.06.2024 16:16 Ответить
Чому лайно завжди спливає?
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05.06.2024 16:26 Ответить
Ну теперь кранты кацапам на юге. Если сама Гуменючка под "мудрым"руководством клоуна будет нам рассказывать о военных действиях, тогда конечно. Она другого ничего не может делать как языком трепать что бы деньги зарабатывать? Или она в зеленой команде "тимуровцев" безценный кадр которого "казнить нельзя помиловать", как тот Свитан, который на телемарафоне похоже и живет? Чудны дела твои самый "мудрый из правителей"за все века. Только ты мог произнести свою величайшую фразу "Что бы кончилась война с кацапами, нужно просто по ним перестать стрелять" Эта фраза войдет в "аналы истории" однозначно. Мудрейший из мудрейших больной на голову.
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05.06.2024 16:55 Ответить
Говнемюк- тупа курвошмара ботоксна, немає фінішу її нікчемної діяльності
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05.06.2024 17:36 Ответить
Харя типової ********.
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05.06.2024 18:58 Ответить
КВК
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05.06.2024 22:28 Ответить
Це просто 3,14zдець. Уйо.ки черговий раз плюють на позиції незалежних журналістів і суспільства в цілому. Так буде продовжуватись доки при владі залишатиметься гідрант з його ко-****** ларьочників та антимайданних мусорків..
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05.06.2024 22:33 Ответить
 
 