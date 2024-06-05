Гуменюк назначена заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Південь"
Наталия Гуменюк назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
Об этом она заявила в комментарии "Детектор Медиа", передает Цензор.НЕТ.
"Для меня это не новое назначение, но я не могу называть дат. Когда назначается офицер на должность - это закрытая информация. Я сейчас нахожусь в должности заместителя начальника Управления коммуникаций Оперативного командования "Південь". В мои полномочия входит все, что касается коммуникаций ОК "Південь". Два с половиной года я была начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, а сейчас я официально назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Південь". Здесь есть некоторая разница, хотя бы даже в том, что теперь это не Силы обороны, это немножко другое образование, а уже в пределах компетенции ОК "Південь". Это управление создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах в целом. Оно сравнительно новая структура, но основное ее призвание - это улучшение коммуникаций с выводами, которые были сделаны с начала полномасштабного вторжения", - рассказала она.
Увольнение Гуменюк
Напомним, ранее представители украинских и иностранных медиа обратились к Вооруженным силам Украины и Министерству обороны с просьбой заменить Наталию Гуменюк, которая возглавляет объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга.
Авторы обращения заявили, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности и просят заменить ее на "более компетентное лицо".
Впоследствии стало известно, что более 150 медийщиков из Украины и из-за рубежа обратились в парламентский комитет по вопросам свободы слова с призывом об увольнении Гуменюк.
19 апреля 2024 года Гуменюк уволили.
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На посаду заступниці начальника управління комунікацій ОК "Південь" призначили...
Скільки там ще цих управлінь, стратегічних і не дуже?
А потім Гетьманцев волає, що нам не вистачає грошей у бюджеті
Як казали древні інки, - Хто девушкав нахарчовує, той і на посаду прилаштовує!!!!
Життєвий приклад….