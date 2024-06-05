Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь"

Наталію Гуменюк призначено на посаду заступниці начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Про це вона заявила у коментарі "Детектор Медіа", передає Цензор.НЕТ.

"Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду – це закрита інформація. Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування "Південь". До моїх повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК "Південь". Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тут є деяка різниця, хоча б навіть в тому що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК "Південь". Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання – це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення", - розповіла вона.

Звільнення Гуменюк

Нагадаємо, раніше представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня.

Автори звернення заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу".

Згодом стало відомо, що понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення Гуменюк.

19 квітня 2024 року Гуменюк звільнили.

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