Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь"
Наталію Гуменюк призначено на посаду заступниці начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
Про це вона заявила у коментарі "Детектор Медіа", передає Цензор.НЕТ.
"Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду – це закрита інформація. Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування "Південь". До моїх повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК "Південь". Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тут є деяка різниця, хоча б навіть в тому що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК "Південь". Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання – це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення", - розповіла вона.
Звільнення Гуменюк
Нагадаємо, раніше представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня.
Автори звернення заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу".
Згодом стало відомо, що понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення Гуменюк.
19 квітня 2024 року Гуменюк звільнили.
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На посаду заступниці начальника управління комунікацій ОК "Південь" призначили...
Скільки там ще цих управлінь, стратегічних і не дуже?
А потім Гетьманцев волає, що нам не вистачає грошей у бюджеті
Як казали древні інки, - Хто девушкав нахарчовує, той і на посаду прилаштовує!!!!
Життєвий приклад….