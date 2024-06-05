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Новини
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Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь"

Гуменюк призначено на нову посаду

Наталію Гуменюк призначено на посаду заступниці начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Про це вона заявила у коментарі "Детектор Медіа", передає Цензор.НЕТ.

"Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду – це закрита інформація. Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування "Південь". До моїх повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК "Південь". Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь". Тут є деяка різниця, хоча б навіть в тому що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК "Південь". Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання – це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення", - розповіла вона.

Звільнення Гуменюк

Нагадаємо, раніше представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня.

Автори звернення заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу".

Згодом стало відомо, що понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення Гуменюк.

19 квітня 2024 року Гуменюк звільнили.

Також читайте: Рада призначила Різника новим суддею КС

Автор: 

призначення (2287) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+5
Ліжка пересунули.
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05.06.2024 14:52
+4
Таке не тоне- це фундамент і суть режиму!
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05.06.2024 14:55
+4
Так вона розказувала,що у Борісова все ОК і порушень не знайшли,то і в неї теж,мабудь, все ОК..."На манєжі всі тєжі"...Сваих нє бросают....
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05.06.2024 15:20
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Ліжка пересунули.
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05.06.2024 14:52 Відповісти
Непотопляєма?
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05.06.2024 14:53 Відповісти
Таке не тоне- це фундамент і суть режиму!
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05.06.2024 14:55 Відповісти
ні, скоріш за всього просто немає посади. Цілий полковник, який по суті нічим на займається. Звільнити не можна, бо треба набрати "календарі", черга на квартиру, тилове забезпечення і "всё такое", то й шукають їй посаду аби куди приткнути
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05.06.2024 15:01 Відповісти
Так вона розказувала,що у Борісова все ОК і порушень не знайшли,то і в неї теж,мабудь, все ОК..."На манєжі всі тєжі"...Сваих нє бросают....
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05.06.2024 15:20 Відповісти
Цінний кадр...
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05.06.2024 14:57 Відповісти
Хм, "воно" й справді не тоне.
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05.06.2024 14:59 Відповісти
Отакої,а могла б з Верещук в тцк працювати.
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05.06.2024 15:01 Відповісти
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05.06.2024 15:15 Відповісти
З посади керівниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня звільнили...
На посаду заступниці начальника управління комунікацій ОК "Південь" призначили...
Скільки там ще цих управлінь, стратегічних і не дуже?
А потім Гетьманцев волає, що нам не вистачає грошей у бюджеті
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05.06.2024 15:07 Відповісти
Корабельні соски, без папіків, не живуть…
Як казали древні інки, - Хто девушкав нахарчовує, той і на посаду прилаштовує!!!!
Життєвий приклад….
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05.06.2024 15:13 Відповісти
Речником радника заступника помічника керівника сектору говорунів🤦‍♂️
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05.06.2024 15:20 Відповісти
А щуку кинули у річку...
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05.06.2024 15:23 Відповісти
О, вигулькнуло в іншій ополонці.
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05.06.2024 15:23 Відповісти
Її у двері, а вона у вікно лізе
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05.06.2024 15:35 Відповісти
"Такіє спеціалісти как ви на дорогє не вяляюцца, оо!" (с)
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05.06.2024 15:59 Відповісти
Як по- Фрейду (із байки Крилова) "...і щуку кинули у річку".
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05.06.2024 16:16 Відповісти
Чому лайно завжди спливає?
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05.06.2024 16:26 Відповісти
Ну теперь кранты кацапам на юге. Если сама Гуменючка под "мудрым"руководством клоуна будет нам рассказывать о военных действиях, тогда конечно. Она другого ничего не может делать как языком трепать что бы деньги зарабатывать? Или она в зеленой команде "тимуровцев" безценный кадр которого "казнить нельзя помиловать", как тот Свитан, который на телемарафоне похоже и живет? Чудны дела твои самый "мудрый из правителей"за все века. Только ты мог произнести свою величайшую фразу "Что бы кончилась война с кацапами, нужно просто по ним перестать стрелять" Эта фраза войдет в "аналы истории" однозначно. Мудрейший из мудрейших больной на голову.
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05.06.2024 16:55 Відповісти
Говнемюк- тупа курвошмара ботоксна, немає фінішу її нікчемної діяльності
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05.06.2024 17:36 Відповісти
Харя типової ********.
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05.06.2024 18:58 Відповісти
КВК
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05.06.2024 22:28 Відповісти
Це просто 3,14zдець. Уйо.ки черговий раз плюють на позиції незалежних журналістів і суспільства в цілому. Так буде продовжуватись доки при владі залишатиметься гідрант з його ко-****** ларьочників та антимайданних мусорків..
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05.06.2024 22:33 Відповісти
 
 