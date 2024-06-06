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назначение (2142) увольнение (2648) Гуменюк (577)

Гуменюк перевели на должность, не связанную с коммуникацией с медиа, - СтратКом

СтратКом про призначення Наталі Гуменюк

Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Південь". Ее перевели на должность, которая не связана со взаимодействием с медиа.

Об этом сообщила пресс-служба Управления стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с проведением организационных мероприятий полковник Наталия Гуменюк была назначена на низшую должность заместителя начальника Управления коммуникаций управления оперативного командования "Південь" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

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В СтратКоме уточнили, что Гуменюк была назначена на должность в другом органе военного управления.

"В дальнейшем полковник Наталия Гуменюк была назначена на должность в другом органе военного управления. Сейчас ее деятельность не связана со взаимодействием с медиа", - добавили в пресс-службе.

СтратКом про призначення Наталі Гуменюк

Ранее Наталия Гуменюк в комментарии Детектор медиа сообщала, что ее назначили на должность заместителя начальника управления коммуникаций Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Увольнение Гуменюк

Напомним, ранее представители украинских и иностранных медиа обратились к Вооруженным силам Украины и Министерству обороны с просьбой заменить Наталию Гуменюк, которая возглавляет объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга.

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Авторы обращения заявили, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности и просят заменить ее на "более компетентное лицо".

Впоследствии стало известно, что более 150 медийщиков из Украины и из-за рубежа обратились в парламентский комитет по вопросам свободы слова с призывом об увольнении Гуменюк.

19 апреля 2024 года Гуменюк уволили.
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Топ комментарии
+8
Чому її взагалі тримають ? Що такого цінного у цій людині ?
Як повію з борделю в бордель
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06.06.2024 09:08
+5
Бригадного їй генерала Буба най присвоїть і разом з Безуглої на місце Сирського...
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06.06.2024 09:09
+3
Чия ж вона протеже, що з нею так носяться?
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06.06.2024 09:12
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Перевели подалі від балачок на людях
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06.06.2024 09:07 Ответить
Чому її взагалі тримають ? Що такого цінного у цій людині ?
Як повію з борделю в бордель
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06.06.2024 09:08 Ответить
на пенсію та квартиру від держави висижує
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06.06.2024 09:37 Ответить
а чому ви такі тупі? певно ті самі 73%
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06.06.2024 09:38 Ответить
Вона військова, капітан першого рангу (в сухопутних військах це відповідає званню полковника).
Звільнити вищого офіцера з війська без поважних на те причин, та ще й у військовий час, неможливо.
З іншого боку- є багато місць, де вона принесе більше користі, ніж при цензуруванні журналістів… напевно!
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06.06.2024 11:14 Ответить
Залужного звільнили. І решту генералів.
А цю не можуть
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06.06.2024 13:57 Ответить
Бригадного їй генерала Буба най присвоїть і разом з Безуглої на місце Сирського...
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06.06.2024 09:09 Ответить
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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06.06.2024 09:12 Ответить
Це професійний анекдот, який придумали стоматологи про пацієнтів, яким весь час дзвонять на смартфон і заважають стоматологу працювати.
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06.06.2024 10:19 Ответить
Ах какой был палковник, ах какой был палковник, настоящий женщинА
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06.06.2024 09:11 Ответить
женщИна*
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06.06.2024 09:16 Ответить
Чия ж вона протеже, що з нею так носяться?
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06.06.2024 09:12 Ответить
зрозуміли?
ви хоч на гімно зійдіть, а гуменюк, то святе!

яке талановите полковник.
тепер буде не медіа командувати а артилерію. артилерія ж не пов'язана з медіа?
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06.06.2024 09:13 Ответить
Переставили на іншу сторону ясел...
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06.06.2024 09:35 Ответить
це для того, щоб її місце зайняло патякало, яке буде вибовкувати інформацію, потрібну ворогам.
дії нашої влади цілком послідовні щодо антидержавної політики
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06.06.2024 09:35 Ответить
Але на хороше тепле, не менш гроовите містечко. Без ніяких покарань за її діяльність.
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06.06.2024 11:22 Ответить
Таких в ЗСУ ще багато. Без жодного ризику отримують ну дуже пристойне забеспечення, а користі від них майже нуль.
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06.06.2024 11:26 Ответить
 
 