Гуменюк перевели на должность, не связанную с коммуникацией с медиа, - СтратКом

Наталью Гуменюк уволили с должности заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Південь". Ее перевели на должность, которая не связана со взаимодействием с медиа.

Об этом сообщила пресс-служба Управления стратегических коммуникаций, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с проведением организационных мероприятий полковник Наталия Гуменюк была назначена на низшую должность заместителя начальника Управления коммуникаций управления оперативного командования "Південь" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

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В СтратКоме уточнили, что Гуменюк была назначена на должность в другом органе военного управления.

"В дальнейшем полковник Наталия Гуменюк была назначена на должность в другом органе военного управления. Сейчас ее деятельность не связана со взаимодействием с медиа", - добавили в пресс-службе.

Ранее Наталия Гуменюк в комментарии Детектор медиа сообщала, что ее назначили на должность заместителя начальника управления коммуникаций Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Увольнение Гуменюк

Напомним, ранее представители украинских и иностранных медиа обратились к Вооруженным силам Украины и Министерству обороны с просьбой заменить Наталию Гуменюк, которая возглавляет объединенный координационный пресс-центр Сил обороны юга.

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Авторы обращения заявили, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления России в ее зоне ответственности и просят заменить ее на "более компетентное лицо".

Впоследствии стало известно, что более 150 медийщиков из Украины и из-за рубежа обратились в парламентский комитет по вопросам свободы слова с призывом об увольнении Гуменюк.

19 апреля 2024 года Гуменюк уволили.