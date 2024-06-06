Гуменюк перевели на посаду, не пов’язану з комунікацією з медіа, - СтратКом

Наталію Гуменюк звільнили з посади заступниці начальника управління комунікацій ОК "Південь". Її перевели на посаду, яка не пов'язана зі взаємодією з медіа.

Про це повідомила пресслужба Управління стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із проведенням організаційних заходів полковника Наталю Гуменюк було призначено на нижчу посаду заступника начальника Управління комунікацій управління оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України", - зазначено в повідомленні.

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У СтратКомі уточнили, що Гуменюк було призначено на посаду в іншому органі військового управління.

"В подальшому полковника Наталю Гуменюк було призначено на посаду в іншому органі військового управління. Наразі її діяльність не пов'язана із взаємодією з медіа", - додали у пресслужбі.

Раніше Наталя Гуменюк у коментарі Детектор медіа повідомляла, що її призначили на посаду заступниці начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Звільнення Гуменюк

Нагадаємо, раніше представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня.

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Автори звернення заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу".

Згодом стало відомо, що понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення Гуменюк.

19 квітня 2024 року Гуменюк звільнили.