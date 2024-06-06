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Гуменюк перевели на посаду, не пов’язану з комунікацією з медіа, - СтратКом

СтратКом про призначення Наталі Гуменюк

Наталію Гуменюк звільнили з посади заступниці начальника управління комунікацій ОК "Південь". Її перевели на посаду, яка не пов'язана зі взаємодією з медіа.

Про це повідомила пресслужба Управління стратегічних комунікацій, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із проведенням організаційних заходів полковника Наталю Гуменюк було призначено на нижчу посаду заступника начальника Управління комунікацій управління оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України", - зазначено в повідомленні.

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У СтратКомі уточнили, що Гуменюк було призначено на посаду в іншому органі військового управління.

"В подальшому полковника Наталю Гуменюк було призначено на посаду в іншому органі військового управління. Наразі її діяльність не пов'язана із взаємодією з медіа", - додали у пресслужбі.

СтратКом про призначення Наталі Гуменюк

Раніше Наталя Гуменюк у коментарі Детектор медіа повідомляла, що її призначили на посаду заступниці начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Звільнення Гуменюк

Нагадаємо, раніше представники українських та іноземних медіа звернулися до Збройних сил України та Міністерства оборони з проханням замінити Наталю Гуменюк, яка очолює об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня.

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Автори звернення заявили, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини Росії в її зоні відповідальності та просять замінити її на "компетентнішу особу".

Згодом стало відомо, що понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення Гуменюк.

19 квітня 2024 року Гуменюк звільнили.

Автор: 

призначення (2287) звільнення (2675) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+8
Чому її взагалі тримають ? Що такого цінного у цій людині ?
Як повію з борделю в бордель
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06.06.2024 09:08
+5
Бригадного їй генерала Буба най присвоїть і разом з Безуглої на місце Сирського...
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06.06.2024 09:09
+3
Чия ж вона протеже, що з нею так носяться?
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06.06.2024 09:12
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Перевели подалі від балачок на людях
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06.06.2024 09:07 Відповісти
Чому її взагалі тримають ? Що такого цінного у цій людині ?
Як повію з борделю в бордель
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06.06.2024 09:08 Відповісти
на пенсію та квартиру від держави висижує
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06.06.2024 09:37 Відповісти
а чому ви такі тупі? певно ті самі 73%
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06.06.2024 09:38 Відповісти
Вона військова, капітан першого рангу (в сухопутних військах це відповідає званню полковника).
Звільнити вищого офіцера з війська без поважних на те причин, та ще й у військовий час, неможливо.
З іншого боку- є багато місць, де вона принесе більше користі, ніж при цензуруванні журналістів… напевно!
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06.06.2024 11:14 Відповісти
Залужного звільнили. І решту генералів.
А цю не можуть
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06.06.2024 13:57 Відповісти
Бригадного їй генерала Буба най присвоїть і разом з Безуглої на місце Сирського...
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06.06.2024 09:09 Відповісти
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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06.06.2024 09:12 Відповісти
Це професійний анекдот, який придумали стоматологи про пацієнтів, яким весь час дзвонять на смартфон і заважають стоматологу працювати.
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06.06.2024 10:19 Відповісти
Ах какой был палковник, ах какой был палковник, настоящий женщинА
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06.06.2024 09:11 Відповісти
женщИна*
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06.06.2024 09:16 Відповісти
Чия ж вона протеже, що з нею так носяться?
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06.06.2024 09:12 Відповісти
зрозуміли?
ви хоч на гімно зійдіть, а гуменюк, то святе!

яке талановите полковник.
тепер буде не медіа командувати а артилерію. артилерія ж не пов'язана з медіа?
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06.06.2024 09:13 Відповісти
Переставили на іншу сторону ясел...
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06.06.2024 09:35 Відповісти
це для того, щоб її місце зайняло патякало, яке буде вибовкувати інформацію, потрібну ворогам.
дії нашої влади цілком послідовні щодо антидержавної політики
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06.06.2024 09:35 Відповісти
Але на хороше тепле, не менш гроовите містечко. Без ніяких покарань за її діяльність.
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06.06.2024 11:22 Відповісти
Таких в ЗСУ ще багато. Без жодного ризику отримують ну дуже пристойне забеспечення, а користі від них майже нуль.
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06.06.2024 11:26 Відповісти
 
 