Латвия поддерживает Украину относительно нанесения ударов по военным целям в РФ, - министр обороны Спрудс

Латвия полностью поддерживает Украину относительно нанесения ударов по целям на территории России, ее право на самооборону является абсолютным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом перед встречей министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе сегодня, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

"Мы полностью поддерживаем Украину относительно нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора. Украина борется за свою свободу и, конечно, право на самооборону является абсолютным... Украина имеет право наносить удары по тем, преимущественно, военным объектам на территории России", - сказал Спрудс.

Кроме того, он подчеркнул, что Латвия поддерживает членство Украины в ЕС, и сообщил об отправке первой партии беспилотников из Латвии.

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Относительно предоставления Украине систем ПВО большой дальности, Спрудс отметил существование дефицита, в частности, на системы ПВО "Петриот".

"Мы предоставляем различные системы противовоздушной обороны, включая системы противовоздушной обороны малой дальности. Латвия предоставила системы противовоздушной обороны малой дальности, но, конечно, когда мы говорим о системах противовоздушной обороны средней и большой дальности, то есть определенная нехватка этих систем. Но мы видим, что прогресс происходит, но это также занимает некоторое время", - сказал министр.

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Напомним, ранее посол Латвии в Украине Илгварс Клява также заявлял, что Украина имеет полное право наносить удары по военным целям на территории России, поскольку это - законная цель.