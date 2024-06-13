Латвія підтримує Україну щодо завдання ударів по військових цілях у РФ, - міністр оборони Спрудс

Латвія повністю підтримує Україну щодо завдання ударів по цілях на території Росії, її право на самооборону є абсолютним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед зустріччю міністрів оборони НАТО, яка відбудеться у Брюсселі сьогодні, заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Ми повністю підтримуємо Україну щодо завдання ударів по цілях на території країни-агресора. Україна бореться за свою свободу і, звісно, ​​право на самооборону є абсолютним… Україна має право завдавати ударів по тих переважно військових об'єктах на території Росії", - сказав Спрудс.

Крім того, він наголосив, що Латвія підтримує членство України в ЄС, та повідомив про відправку першої партії безпілотників з Латвії.

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Щодо надання Україні систем ППО великої дальності, Спрудс зазначив існування дефіциту, зокрема на системи ППО "Патріот".

"Ми надаємо різні системи протиповітряної оборони, включно із системами протиповітряної оборони малої дальності. Латвія надала системи протиповітряної оборони малої дальності, але, звичайно, коли ми говоримо про системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності, то є певна нестача цих систем. Але ми бачимо, що поступ відбувається, але це також займає деякий час", - сказав міністр.

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Нагадаємо, раніше посол Латвії в Україні Ілгварс Клява також заявляв, що Україна має повне право завдавати ударів по військових цілях на території Росії, оскільки це законна мета.