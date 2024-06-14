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Новости
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Ночью россияне массированно атаковали Хмельнитчину: продолжается пожар на объекте инфраструктуры

пожежа

Этой ночью враг в очередной раз нанес массированный комбинированный удар по Хмельницкой области. В течение ночи в регионе несколько раз были слышны мощные взрывы, работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"В пределах нашей области силы ПВО уничтожили 11 вражеских целей. Вместе с тем, в результате атаки продолжается пожар на объекте инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Тюрин отметил, что обращений относительно травмированных, погибших пока не поступало.

Напомним, серия взрывов прогремела в Хмельницкой области ночью сначала во время атаки "шахедов", которые разными путями, с трех направлений атаковали город Староконстантинов. Все БАЛА были сбиты.

Второй раз воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 06.48 - из-за взлета МиГ-31К, который осуществил пуск ракеты Х-47М2 "Кинжал" также в направлении Староконстантинова, где был слышен звук взрыва. Воздушная тревога продолжалась 45 минут.

В третий раз враг атаковал Хмельнитчину в 10.20. По информации мониторинговых Telegram-каналов, взрыв в регионе прогремел до объявления воздушной тревоги.

Также смотрите: Передавали ФСБ данные о расположении воинов ВСУ на Хмельнитчине: СБУ задержала депутата, ее сына и дочь. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3637) обстрел (27327) ракеты (3575) Хмельнитчина (896)


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Вогнеборці ДСНС вже третю добу гасять https://t.me/operativnoZSU/148351 промислове підприємство, яке зайнялось в ніч на 12 червня після ракетного удару рашистів на Київщині - речниця Київського ГУ ДСНС Рубан в коментарі УП

За її словами для гасіння пожежі залучено 76 одиниці техніки та 232 чоловік особового складу.
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14.06.2024 11:40 Ответить
Напевно запаслись паливом на повну щоб відновити обіцяні рейси з Борисполя,всі кацапські пабліки публікують,а в нас *секрет полішенеля*.
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14.06.2024 12:23 Ответить
Тупі... та безмозглі...

Сидять в кремлі...

Їх діти безмозглі..

У Лондоні...

Відірванані від Землі...

Мають сприйняти скрепи...

Чекаюти на ядерні ракекти...
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14.06.2024 11:53 Ответить
Навесні 2023 теж казали що все збито, коли єрмак з умєровим всі західні ********** склали в одне місце під Хмельницьким
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15.06.2024 14:50 Ответить
 
 