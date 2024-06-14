Ночью россияне массированно атаковали Хмельнитчину: продолжается пожар на объекте инфраструктуры

Этой ночью враг в очередной раз нанес массированный комбинированный удар по Хмельницкой области. В течение ночи в регионе несколько раз были слышны мощные взрывы, работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"В пределах нашей области силы ПВО уничтожили 11 вражеских целей. Вместе с тем, в результате атаки продолжается пожар на объекте инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Тюрин отметил, что обращений относительно травмированных, погибших пока не поступало.

Напомним, серия взрывов прогремела в Хмельницкой области ночью сначала во время атаки "шахедов", которые разными путями, с трех направлений атаковали город Староконстантинов. Все БАЛА были сбиты.

Второй раз воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 06.48 - из-за взлета МиГ-31К, который осуществил пуск ракеты Х-47М2 "Кинжал" также в направлении Староконстантинова, где был слышен звук взрыва. Воздушная тревога продолжалась 45 минут.

В третий раз враг атаковал Хмельнитчину в 10.20. По информации мониторинговых Telegram-каналов, взрыв в регионе прогремел до объявления воздушной тревоги.

Также смотрите: Передавали ФСБ данные о расположении воинов ВСУ на Хмельнитчине: СБУ задержала депутата, ее сына и дочь. ФОТО