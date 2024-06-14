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Вночі росіяни масовано атакували Хмельниччину: триває пожежа на об’єкті інфраструктури

пожежа

Цієї ночі ворог вкотре завдав масованого комбінованого удару по Хмельницькій області. Протягом ночі в регіоні кілька разів лунали потужні вибухи, працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Разом з тим, внаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Тюрін зазначив, що звернень щодо травмованих, загиблих наразі не надходило.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала на Хмельниччині вночі спочатку під час атаки "шахедів", які різними шляхами, з трьох напрямків атакували місто Старокостянтинів. Всі БпЛА було збито. 

Вдруге повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 06.48 – через зліт Міг-31К, який здійснив пуск ракети Х-47М2 "Кинджал" також в напрямку Старокостянтинова, де було чутно звук вибуху. Повітряна тривога тривала 45 хвилин.

Втретє ворог атакував Хмельниччину о 10.20. За інформацією моніторингових Telegram-каналів, вибух у регіоні пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цієї ночі росіяни вкотре цілились по енергетиці та військових об’єктах, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4206) обстріл (28672) ракети (4030) Хмельниччина (914)


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Вогнеборці ДСНС вже третю добу гасять https://t.me/operativnoZSU/148351 промислове підприємство, яке зайнялось в ніч на 12 червня після ракетного удару рашистів на Київщині - речниця Київського ГУ ДСНС Рубан в коментарі УП

За її словами для гасіння пожежі залучено 76 одиниці техніки та 232 чоловік особового складу.
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14.06.2024 11:40 Відповісти
Напевно запаслись паливом на повну щоб відновити обіцяні рейси з Борисполя,всі кацапські пабліки публікують,а в нас *секрет полішенеля*.
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14.06.2024 12:23 Відповісти
Тупі... та безмозглі...

Сидять в кремлі...

Їх діти безмозглі..

У Лондоні...

Відірванані від Землі...

Мають сприйняти скрепи...

Чекаюти на ядерні ракекти...
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14.06.2024 11:53 Відповісти
Навесні 2023 теж казали що все збито, коли єрмак з умєровим всі західні ********** склали в одне місце під Хмельницьким
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15.06.2024 14:50 Відповісти
 
 