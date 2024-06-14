Вночі росіяни масовано атакували Хмельниччину: триває пожежа на об’єкті інфраструктури

Цієї ночі ворог вкотре завдав масованого комбінованого удару по Хмельницькій області. Протягом ночі в регіоні кілька разів лунали потужні вибухи, працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"В межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Разом з тим, внаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Тюрін зазначив, що звернень щодо травмованих, загиблих наразі не надходило.

Нагадаємо, серія вибухів пролунала на Хмельниччині вночі спочатку під час атаки "шахедів", які різними шляхами, з трьох напрямків атакували місто Старокостянтинів. Всі БпЛА було збито.

Вдруге повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 06.48 – через зліт Міг-31К, який здійснив пуск ракети Х-47М2 "Кинджал" також в напрямку Старокостянтинова, де було чутно звук вибуху. Повітряна тривога тривала 45 хвилин.

Втретє ворог атакував Хмельниччину о 10.20. За інформацією моніторингових Telegram-каналів, вибух у регіоні пролунав до оголошення повітряної тривоги.

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