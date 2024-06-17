Результативность Саммита мира в Швейцарии приближается к нулю, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает, что многие государства на Глобальном саммите мира в Швейцарии говорили о "бесперспективности обсуждения Украины без России".
Об этом он заявил на брифинге, цитирует его российское пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
"Это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии, многие из них (участников Саммита, - ред.) как раз подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Это мы тоже зафиксировали", - сказал Песков.
Он отметил, что у России не испортятся отношения с Венгрией, Сербией и Турцией, чьи представители подписали итоговый документ конференции.
"Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", - говорит Песков.
Представитель Кремля добавил, что озвученная Путиным "мирная инициатива" при этом продолжает оставаться на повестке дня".
Глобальный саммит мира
Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.
Швейцария планирует обсудить с РФ итоги Глобального саммита мира на который, как известно, страна-агрессор не была приглашена.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованный на саммите мира план действий будет доведен до представителей России, чтобы на втором саммите мира можно было зафиксировать реальный конец войны.
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Пітьма не може в повній мірі проявити свою україненависницьку суть, оскільки не впевнена у збереженні контролю над окупованими територіями в найближчому майбутньому, та остерігається викриття й міжнародного осуду тисяч випадків етнічних чисток і нових "Буч".
a eto značit samit udolsja blizka na vsi 100 .
І багато прогресивних країн підтримали цю позицію.
А редакторам цензора - чтото часто вы тащите сюда наративы пропахшие лаптями, клопами, балалайками и кислыми щами
Заключний етап Наради з безпеки і співробітництва в Європі відбувся 30 липня - 1 серпня 1975 р. в Гельсінкі.
Це була безпрецедентна до того зустріч найвищих керівників 33 європейських держава а також США й Канади. Саміт завершив свою роботу урочистим підписанням Заключного Акта НБСЄ, в якому фіксувалися домовленості, досягнуті з усіх питань порядку денного.
Стрижень Заключного Акта становила «Декларація принципів, якими держави-учасниці керуватимуться у взаємних відносинах». Були закріплені такі принципи:
Суверенна рівність, поважання прав, притаманних суверенітету. Наголошувалося, що йдеться про поважання всіх прав, притаманних суверенітетові. В Декларації було зафіксовано поважання права держав «вільно вибирати й розвивати свої політичні, соціальні, економічні та культурні системи, а також право встановлювати свої закони та адміністративні правила».
Незастосування сили або погрози силою.
Непорушність кордонів. Держави-учасниці НБСЄ визнали непорушними кордони одна одної, так само як і Кордони усіх держав у Європі, і зобов'язалися утримуватися від будь-яких зазіхань на ці кордони як на момент підписання Заключного Акта, так і в майбутньому. Принцип непорушності кордонів було вперше в історії міжнародних відносин зафіксовано на багатосторонній основі
Територіальна цілісність держав.
Мирне врегулювання суперечок.
Невтручання у внутрішні справи. Відповідно до цього принципу країни- учасниці НБСЄ мають утримуватись від надання прямої чи непрямої допомоги терористичній, підривній або іншій діяльності, спрямованій на насильницьке повалення режиму іншої країни-учасниці.
Поважання прав людини та основних свободу включаючи свободу совісті, релігії та переконань. У відповідності з проголошеним принципом держави-учасниці зобовязалися визнавати загальне значення прав людини та основних свобод
Рівноправ'я та право народів розпоряджатися своєю долею. Виходячи з цього принципу всі народи світу мають невід'ємне право вільно визначати, коли і як вони того забажають, свій внутрішній та зовнішній політичний статус без втручання ззовні та здійснювати на власний розсуд свій політичний, економічний, соціальний та культурний розвиток.
Співробітництво між державами. Цей принцип передбачав зобов'язання держав-учасниць НБСЄ співпрацювати в усіх сферах у відповідності з цілями й принципами Статуту 00Н.
Сумлінне виконання зобов'язань за міжнародним правом. Останній з «гельсінських принципів» передбачав, що держави-учасниці мають сумлінно виконувати свої зобов'язання, які випливають як із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, так і тих міжнародних договорів та інших угод, учасниками яких вони є.
Як результат всі краще розумію атмосферу, наміри і очікуванняі. Можна на цій базі розбудовувати дипломатію.
Ніхто і не мав нічого гарантувати за підсумком. Здається, це ваші очікування були невідповідними до події.
Добре, схоже ви вважаєте, що саміт був як мінімум не успішним. То ви вважаєте, що треба було робити щоб саміт був успішним або що є критерієм успішності з вашої точки зору?
Все ж я бачу саміт як подія щоб залучити до підтримки України тих хто ще не почав цього робити - почати діалог.
Це не суперечить тому що ви написали про стратегію штатів, нажаль.
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І язик же. у нього не відсох, коли він таке говори
А ще можна звернути увагу, що #уйло озвучило позицію росії перед перемовинами. Звичайно на перемовини виходять, вимагаючи все і по максимуму - щоб була ілюзія твоїх поступок, коли ти вимагаєш віддати тобі всю Херсонську і Запорізьку області, а потім "поступаєшся" і погоджуєшся, щоб тобі віддали лише те, що ти по факту контролюєш. Тобто #уйло сприймає це як початковий етап перед фактичними перемовинами.
Саудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру.
Все идет по оманскому плану. Этот самит с подачи кремлядей организовал дерьмак для последующего его провала на фоне альтернативного предложения Си и ху-ла. Провал планировался заранее.
02.06.2024 23:28 Відкрити на форумі 21