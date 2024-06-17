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Результативность Саммита мира в Швейцарии приближается к нулю, - Песков

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает, что многие государства на Глобальном саммите мира в Швейцарии говорили о "бесперспективности обсуждения Украины без России".

Об этом он заявил на брифинге, цитирует его российское пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии, многие из них (участников Саммита, - ред.) как раз подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Это мы тоже зафиксировали", - сказал Песков.

Он отметил, что у России не испортятся отношения с Венгрией, Сербией и Турцией, чьи представители подписали итоговый документ конференции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саммит мира в Швейцарии будет бесполезным без участия в нем России, - Песков

"Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", - говорит Песков.

Представитель Кремля добавил, что озвученная Путиным "мирная инициатива" при этом продолжает оставаться на повестке дня".

Глобальный саммит мира

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Швейцария планирует обсудить с РФ итоги Глобального саммита мира на который, как известно, страна-агрессор не была приглашена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованный на саммите мира план действий будет доведен до представителей России, чтобы на втором саммите мира можно было зафиксировать реальный конец войны.

Также читайте: Саммит мира в Швейцарии показал, что существует широкая и глубокая поддержка справедливого мира в Украине, - Салливан

Автор: 

Песков Дмитрий (1895) россия (95687) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+13
дЕрьмак из кожи лезет, что бы отмыть и посадить плешивую крысу за стол на международной арене. штирлиц в ударе!!!
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17.06.2024 15:21
+12
Кацапу вірить - себе не поважать!
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17.06.2024 15:23
+11
Хоч раз не збрехав.
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17.06.2024 15:19
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17.06.2024 15:18 Ответить
А хто це на фото поряд з завхозом?
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17.06.2024 16:29 Ответить
бу генпрокурор
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17.06.2024 16:59 Ответить
Нам ще цего покидька Писькова треба слухати?!!!
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17.06.2024 16:42 Ответить
хтось тебе заставляє?
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17.06.2024 17:42 Ответить
Хоч раз не збрехав.
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17.06.2024 15:19 Ответить
Те саме вже можна сказати про ваш майбутній бразільскій сєріал на одну сєрію.
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17.06.2024 15:20 Ответить
дЕрьмак из кожи лезет, что бы отмыть и посадить плешивую крысу за стол на международной арене. штирлиц в ударе!!!
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17.06.2024 15:21 Ответить
Кацапу вірить - себе не поважать!
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17.06.2024 15:23 Ответить
Він таки правий...
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17.06.2024 15:24 Ответить
А пуйло образилося, що не запросили мабуть через тягу до подій з нульовою результативністю?
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17.06.2024 15:24 Ответить
Рідкий випадок, коли я ЗГОДЕН з блеянем рашистського Таргана!
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17.06.2024 15:28 Ответить
піськов, це хло - обнульониш..
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17.06.2024 15:28 Ответить
Допоки тривають бойові дії в екзістенційній війні українського народу і його держави України з рашистською пітьмою, доти геноцидні практики російського нацизму на окупованих російськими загарбниками території України по відношенню до місцевого населення не набувають масштабних розмірів. Спостерігається лише втілення рашистської політики етноциду українців.
Пітьма не може в повній мірі проявити свою україненависницьку суть, оскільки не впевнена у збереженні контролю над окупованими територіями в найближчому майбутньому, та остерігається викриття й міжнародного осуду тисяч випадків етнічних чисток і нових "Буч".
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17.06.2024 15:29 Ответить
usataja kacapskaja morda lžot . vsegda .
a eto značit samit udolsja blizka na vsi 100 .
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17.06.2024 15:33 Ответить
Головне - що там все-таки наголосили, що мир без відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів - недосяжний.
І багато прогресивних країн підтримали цю позицію.
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17.06.2024 15:38 Ответить
песков значущий 0, х..десятих
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17.06.2024 15:33 Ответить
Так це ж Ипсо 🌚👽💩)))
А редакторам цензора - чтото часто вы тащите сюда наративы пропахшие лаптями, клопами, балалайками и кислыми щами
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17.06.2024 15:36 Ответить
Навіть письков визнав, що результат саміту вищий за нуль!
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17.06.2024 15:38 Ответить
Ну нє то нє. Лишній раз макнули русню в лайно і то плюс..
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17.06.2024 15:43 Ответить
Поживемо побачимо. Колись путляра казав, що санкції тільки на користь, а тепер виє, щоб зняли санкції.
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17.06.2024 15:45 Ответить
Ну конечно. Если бы на саммите был Чуркин или другой лысый долбо-** от параши и как всегда высрался на всех то саммит был бы офигенно результативным.
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17.06.2024 15:47 Ответить
А нам багато не треба , головне , що наш завгосп став відомішим .
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17.06.2024 15:48 Ответить
попри всю критику, я вважаю що самміт був успішний, і не треба ретранслювати думки вусатих довбойобів.
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17.06.2024 15:49 Ответить
ще ,якщо конкретно розпишеш, які успіхи в обороні України і українців Ти побачив від цієї куйні, тоді слово "успішний" не буде пустопорожнім" дзвоном.Скільки ***********.ракет літаків систем ППО і т.д цей саміт вирішив надати Україні ???
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17.06.2024 15:56 Ответить
не вважаю за потрібне щось пояснювати таким нахабам як ти.
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17.06.2024 16:31 Ответить
Пояснення- не нахабство. Не пояснення - відсутність аргументів для пояснення.
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17.06.2024 18:22 Ответить
у цьому випадку непояснення - відсутність бажання спілкуватися з нахабами, не перекручуй
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17.06.2024 18:27 Ответить
в даному конкретному ,випадку відсутність аргументів для пояснення,позаяк аргументи реальної допомоги Україні відсутні ,потрактовується ,чи то перекручується як "нахабство" .Всіляких гараздів і добрих аргументів для України ,та її народу.Вони будуть згодом...
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17.06.2024 18:40 Ответить
whatever
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17.06.2024 18:44 Ответить
Це краще для України і її народу .як організована єрмаком "туфта" -

Заключний етап Наради з безпеки і співробіт­ництва в Європі відбувся 30 липня - 1 серпня 1975 р. в Гельсінкі.

Це була безпрецедентна до того зустріч найвищих керівників 33 європейських держава а також США й Канади. Саміт завершив свою роботу урочистим підписанням Заключного Акта НБСЄ, в якому фіксувалися домовленості, досягнуті з усіх питань порядку денного.

Стрижень Заключного Акта становила «Декларація принципів, якими держави-учасниці керуватимуться у взаємних відносинах». Були закріплені такі принципи:

Суверенна рівність, поважання прав, притаманних суверенітету. Наголошувалося, що йдеться про поважання всіх прав, притаманних суверенітетові. В Декларації було зафіксовано поважання права держав «вільно вибирати й розвивати свої політичні, со­ціальні, економічні та культурні системи, а також право встановлювати свої закони та адміністративні правила».

Незастосування сили або погрози силою.

Непорушність кордонів. Держави-учасниці НБСЄ визнали непорушними кордони одна одної, так само як і Кордони усіх держав у Європі, і зобов'язалися утри­муватися від будь-яких зазіхань на ці кордони як на мо­мент підписання Заключного Акта, так і в майбутньому. Принцип непорушності кордонів було вперше в історії міжнародних відносин зафіксовано на багатосто­ронній основі

Територіальна цілісність держав.

Мирне врегулювання суперечок.

Невтручання у внутрішні справи. Відповідно до цього принципу країни- учасниці НБСЄ мають утримуватись від надання прямої чи непрямої допомоги терористичній, підривній або іншій діяльності, спрямованій на насильницьке повален­ня режиму іншої країни-учасниці.

Поважання прав людини та основних свободу включа­ючи свободу совісті, релігії та переконань. У відповідності з проголошеним принципом держави-учасниці зобовяза­лися визнавати загальне значення прав людини та основних свобод

Рівноправ'я та право народів розпоряджатися своєю долею. Виходячи з цього принципу всі народи світу мають невід'ємне право вільно визначати, коли і як вони того забажають, свій внутрішній та зовнішній політичний ста­тус без втручання ззовні та здійснювати на власний роз­суд свій політичний, економічний, соціальний та куль­турний розвиток.

Співробітництво між державами. Цей принцип передбачав зобов'язання держав-учасниць НБСЄ спів­працювати в усіх сферах у відповідності з цілями й принципами Статуту 00Н.

Сумлінне виконання зобов'язань за міжнародним пра­вом. Останній з «гельсінських принципів» передбачав, що держави-учасниці мають сумлінно виконувати свої зо­бов'язання, які випливають як із загальновизнаних прин­ципів і норм міжнародного права, так і тих міжнародних договорів та інших угод, учасниками яких вони є.
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17.06.2024 18:52 Ответить
Що тут успішного?Хто з підписантів зможе гарантувати навіть це?"Першим пунктом, за словами Зеленського, є радіаційна та ядерна безпека. Другим - продовольча безпека. А третім - звільнення полонених і депортованих осіб."Чому не підримали ще сім пунктів?Звичайна макулатура.
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17.06.2024 17:43 Ответить
Зібралося багато країн - в центрі яких була наша країна. Висловили свої думки, зафіксували мінімальне комюніке - я дещо здивований що так багато підписантів було.

Як результат всі краще розумію атмосферу, наміри і очікуванняі. Можна на цій базі розбудовувати дипломатію.

Ніхто і не мав нічого гарантувати за підсумком. Здається, це ваші очікування були невідповідними до події.
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17.06.2024 17:55 Ответить
Якраз мої очікування співпали з результатом,тому що я не сумнівався в дипломатичних здібностях зеленої команди,а от очікування зеленського явно були невідповідними - з десяти пунктів підтримали тільки три.
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17.06.2024 21:45 Ответить
Я можу зрозуміти ваше упереджене ставлення до команди Зеленського, я теж не фанат, проте...

Добре, схоже ви вважаєте, що саміт був як мінімум не успішним. То ви вважаєте, що треба було робити щоб саміт був успішним або що є критерієм успішності з вашої точки зору?
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17.06.2024 23:14 Ответить
На саміт потрібно було винести одне питання - зброя для України,тому що Україна воює з неадекватами, котрих словами або якимись домовленостями ніхто не може змусити припинити агресію.Важливими є також санкції,але кацапи знайшли можливість їх обходити,а захід закриває на це очі тому що для них головне прибуток а не життя українців.Наприклад США могли б зняти нафтове ембарго з Венесуели,крани з найбільшими запасами нафти,а то вони дозволили своїм компаніям купувати там нафту, а для решти світу заборонили.Нескладно передбачити що було б з цінами на нафту,та "економікою" бензоколонки,якщо б ембарго зняли.Це одна з причин,чому результати саміту можна було спрогнозувати наперед.На цензорі в минулому році була цитата американського чиновника що США не зацікавлені у розгромі та розпаді раісі,тому що це призведе до захоплення сходу мордору китайцями,та зростанню могутності КНР.
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18.06.2024 11:06 Ответить
Щодо зброї то вже є Рамштайн: він відкритий і регулярний. Хто має бажання може долучитися.

Все ж я бачу саміт як подія щоб залучити до підтримки України тих хто ще не почав цього робити - почати діалог.

Це не суперечить тому що ви написали про стратегію штатів, нажаль.
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18.06.2024 11:14 Ответить
Пішов на фуй.
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17.06.2024 15:50 Ответить
що правда, даун?
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17.06.2024 16:12 Ответить
В Тегерані, Ялті та Потсдамі спокійно без фашистів домовлялися
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17.06.2024 16:11 Ответить
Ага, а тепер ще треба порівняти Рузвельта & Черчиля з Байденом & Сунаком.
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17.06.2024 16:26 Ответить
озвучена Путіним "мирна ініціатива"
===================
І язик же. у нього не відсох, коли він таке говори
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17.06.2024 17:07 Ответить
Наче "думка" якогось Піськова когось взагалі цікавить! )
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17.06.2024 17:18 Ответить
Саміт - насамперед можливість нагадати країнам, що війна продовжується і загроза від #уйла також існує. Але ефективність все одно близька до нуля, тому що треба нагадувати не владі країн, а їх громадянам - показувати фото, відео, давати текстову інформацію про жертви серед українців і застосовані кацапами нецивілізовані засоби. Інакше порожні слова влади тих країн, не підкріплені візуальними матеріалами, сприйматись не будуть.

А ще можна звернути увагу, що #уйло озвучило позицію росії перед перемовинами. Звичайно на перемовини виходять, вимагаючи все і по максимуму - щоб була ілюзія твоїх поступок, коли ти вимагаєш віддати тобі всю Херсонську і Запорізьку області, а потім "поступаєшся" і погоджуєшся, щоб тобі віддали лише те, що ти по факту контролюєш. Тобто #уйло сприймає це як початковий етап перед фактичними перемовинами.
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17.06.2024 17:23 Ответить
Все так и задумывалось, по этому поводу я уже писал пол-месяца в зад.

Саудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру.
Все идет по оманскому плану. Этот самит с подачи кремлядей организовал дерьмак для последующего его провала на фоне альтернативного предложения Си и ху-ла. Провал планировался заранее.
02.06.2024 23:28 Відкрити на форумі 21
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17.06.2024 18:38 Ответить
 
 