Результативность Саммита мира в Швейцарии приближается к нулю, - Песков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков считает, что многие государства на Глобальном саммите мира в Швейцарии говорили о "бесперспективности обсуждения Украины без России".

Об этом он заявил на брифинге, цитирует его российское пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии, многие из них (участников Саммита, - ред.) как раз подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Это мы тоже зафиксировали", - сказал Песков.

Он отметил, что у России не испортятся отношения с Венгрией, Сербией и Турцией, чьи представители подписали итоговый документ конференции.

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"Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", - говорит Песков.

Представитель Кремля добавил, что озвученная Путиным "мирная инициатива" при этом продолжает оставаться на повестке дня".

Глобальный саммит мира

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

Швейцария планирует обсудить с РФ итоги Глобального саммита мира на который, как известно, страна-агрессор не была приглашена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованный на саммите мира план действий будет доведен до представителей России, чтобы на втором саммите мира можно было зафиксировать реальный конец войны.

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