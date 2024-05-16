Саммит мира в Швейцарии будет бесполезен без участия в нем России, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков считает, что Глобальный саммит мира в Швейцарии по завершению войны в Украине не будет иметь никаких результатов без участия России.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Без России обсуждать вопросы безопасности, которые нас волнуют, абсолютно бесполезно", - заявил Песков.
В то же время представитель Кремля предположил, что саммит будет "пустой схоластикой без перспективы получить хоть какой-то весомый результат".
Ранее Россия заявляла, что не видит смысла в запланированной Швейцарией конференции для обсуждения способов прекращения конфликта в Украине, на которую Москва пока не приглашена.
Глобальный саммит мира
Напомним, свое участие в саммите мира уже подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.
Во вторник, 14 мая, стало известно об участии Франции в саммите мира.
Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
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ніяких технологій , повна ізоляція , ніяких пересувань до цивілізацій ... Хоча цивілізований світ досить сильно підсів на ресурси з цих територій ,
На мою думку, єдина мета цього самміту - весь світ повинен домовитися як краще давати кіздюлів кацапні. Якшо цього не буде (а цього не буде, бо всі, хто хотів, вже в Рамштайні), то це буде ще один пустопорожній виступ "кварталу".
Запросити москалів щоби що? Щоб як написали вище, влаштувати балаган?
А бесится Песков потому, что стран таких много и представительство будет очень высоким. Одно присутствие президента США (который вроде как должен быть) чего стоит.
P.S.
А заканчивается война очень длительными и не публичными переговорами. Как правило, через посредников (думаю через Китай). И это тоже Песков прекрасно знает.
про який "план миру" всі тут булькають, во главі з зе!лідором?
капітуляція, це мир?