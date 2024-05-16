Саммит мира в Швейцарии будет бесполезен без участия в нем России, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков считает, что Глобальный саммит мира в Швейцарии по завершению войны в Украине не будет иметь никаких результатов без участия России.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Без России обсуждать вопросы безопасности, которые нас волнуют, абсолютно бесполезно", - заявил Песков.

В то же время представитель Кремля предположил, что саммит будет "пустой схоластикой без перспективы получить хоть какой-то весомый результат".

Ранее Россия заявляла, что не видит смысла в запланированной Швейцарией конференции для обсуждения способов прекращения конфликта в Украине, на которую Москва пока не приглашена.

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Глобальный саммит мира

Напомним, свое участие в саммите мира уже подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Во вторник, 14 мая, стало известно об участии Франции в саммите мира.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

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