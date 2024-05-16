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Саміт миру у Швейцарії буде марним без участі в ньому Росії, - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що Глобальний саміт миру у Швейцарії щодо звершення війни в Україні не матиме жодних результатів без участі Росії.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Без Росії обговорювати питання безпеки, які нас хвилюють, абсолютно марно", - заявив Пєсков.

Водночас речник Кремля припустив, що саміт буде "пустою схоластикою без перспективи отримати хоч якийсь вагомий результат".

Раніше Росія заявляла, що не бачить сенсу в запланованій Швейцарією конференції для обговорення способів припинення конфлікту в Україні, на яку Москва наразі не запрошена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 50 країн вже підтвердили участь у Глобальному саміті миру, - МЗС Швейцарії

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія братиме участь у Саміті миру, - Зеленський після розмови із президенткою Зурабішвілі

Автор: 

Пєсков Дмитро (1607) росія (64923) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+18
Світ буде марним якщо кацапи будуть жити на цій землі. Не добитий ****** з вусами.
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16.05.2024 11:33
+14
Це називається - вас дружньо послани НА*УЙ. Обітретеся і проковтнете.
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16.05.2024 11:34
+9
Саміт миру за участі росії перетвориться в балаган
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16.05.2024 11:36
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Світ буде марним якщо кацапи будуть жити на цій землі. Не добитий ****** з вусами.
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16.05.2024 11:33 Відповісти
Це називається - вас дружньо послани НА*УЙ. Обітретеся і проковтнете.
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16.05.2024 11:34 Відповісти
Ти заібав! а рашка шо - за мир
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16.05.2024 11:35 Відповісти
Саміт миру за участі росії перетвориться в балаган
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16.05.2024 11:36 Відповісти
якщо русню рве на шмаття від неучасті у самміті - значить в цьому є користь і самміт буде мати якийсь сенс
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16.05.2024 11:38 Відповісти
Нервують кацапчики. Отже все вірно робиться.
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16.05.2024 11:38 Відповісти
Керівництво Росії обов'язково має прибути на саміт, правда не в Женеву, а в Гаагу. Там для них проведуть окремі "обговорення" та нададуть солідні "гарантії".
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16.05.2024 11:39 Відповісти
Треба створювати світовий антитоталітарний блок і повністю ізолювати диктаторські режими.
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16.05.2024 11:39 Відповісти
То якби ж....А ядерку їхню(тоталітарну) куди діть?
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16.05.2024 11:44 Відповісти
ядерку обміняють на "ніжки Байдена" для голодного кацапського бидла !!!
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16.05.2024 11:54 Відповісти
Безумовно!

ніяких технологій , повна ізоляція , ніяких пересувань до цивілізацій ... Хоча цивілізований світ досить сильно підсів на ресурси з цих територій ,
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16.05.2024 11:45 Відповісти
свиня завищала - значить все вірно роблять.
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16.05.2024 11:40 Відповісти
З одної сторони - це так. Напала - рашка, і без їх рішення припинити агрессію мира не буде. З іншої сторони - навіть якщо запросити цих лайноїдів на той самміт, всеодно нічого з того не вийде. Знову буде скавучання про "нацисти дамбят бамбас". Рівень конструктиву перемовин з кацапами можна побачити на будьякому засіданні радбезу ООН. То чому на цьому самміті повинно бути по іншому?
На мою думку, єдина мета цього самміту - весь світ повинен домовитися як краще давати кіздюлів кацапні. Якшо цього не буде (а цього не буде, бо всі, хто хотів, вже в Рамштайні), то це буде ще один пустопорожній виступ "кварталу".
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16.05.2024 11:45 Відповісти
ООН - дуже доречний приклад)
Запросити москалів щоби що? Щоб як написали вище, влаштувати балаган?
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16.05.2024 11:55 Відповісти
Пєсков робить вигляд, що не зрозумів, про що їм натякнули: "Жопі слова не давали!"
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16.05.2024 12:56 Відповісти
Як говорило само ж ***** - гонить "пургу" ...
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16.05.2024 17:58 Відповісти
Ттільки дерусіфікація!
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16.05.2024 11:47 Відповісти
Ну так - агресор на саміті за мир буде втирати якии він мирнии - приіхали!
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16.05.2024 11:49 Відповісти
Чергова морквина для віслюків-"самміт миру", зброю давайте та поменше пИсдіть
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16.05.2024 11:55 Відповісти
То бери та вперед, чого тут сидиш
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16.05.2024 12:20 Відповісти
Тебе дегенеративна істота чекав.
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16.05.2024 13:11 Відповісти
Лаптєногий йди на йух, зелене лайно
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16.05.2024 13:28 Відповісти
Кацапа тупорила не скигли.
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16.05.2024 13:56 Відповісти
Бот ***************, зареганий неділю тому. Пшов під лавку, зайвохромосомний.
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17.05.2024 09:41 Відповісти
Кацапа тупорила,не скигли собака обісрана
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17.05.2024 13:53 Відповісти
Шо, ботяра, перекладач не можеш опанувати? Одне й те ж ....дебіл свіжезареганий
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17.05.2024 14:09 Відповісти
Кацапа тупорила, скигли собака обісрана голосніше
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17.05.2024 15:08 Відповісти
Зайвехромосомне, кінчене створіння з за порєбрика пішов ***** кнурособака .
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20.05.2024 09:46 Відповісти
збоченець кацорилий не скигли,піди попоїж лайна собачого
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22.05.2024 16:52 Відповісти
Rezultat budet kogda razbiut kacapov,eto oni takze ponimajet i idiot na zdelku zaraneje.Bojitsia oni ne zria,namecajetsia dlia nix to sto ecio nevydeli
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16.05.2024 11:57 Відповісти
Якщо він марний,то чому піська про це розповідає?
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16.05.2024 11:59 Відповісти
Песков нагло (и традиционно) врет. Он прекрасно понимает, что самит мира - это не про закончить войну. Самит мира - это дипломатическое мероприятие адекватных стран, которые одним своим участием в этом самите, подтверждают свю адекватность. Именно поэтому РФ туда и не приглашали.
А бесится Песков потому, что стран таких много и представительство будет очень высоким. Одно присутствие президента США (который вроде как должен быть) чего стоит.

P.S.
А заканчивается война очень длительными и не публичными переговорами. Как правило, через посредников (думаю через Китай). И это тоже Песков прекрасно знает.
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16.05.2024 12:04 Відповісти
ви чули, хоч від одного політика, "план перемоги україни"?
про який "план миру" всі тут булькають, во главі з зе!лідором?
капітуляція, це мир?
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16.05.2024 12:07 Відповісти
У кацапав есть цирк под названием Совбез ООН. Достаточно их там клоунских номеров
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16.05.2024 12:17 Відповісти
Піськов сам по собі марне створіння.....
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16.05.2024 12:18 Відповісти
Саміт за участю *****, пєскова та всієї рашистської шобли буде в Гаазі
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16.05.2024 12:33 Відповісти
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16.05.2024 18:00 Відповісти
Псевдоросія і мир - поняття несумісні! Їх тільки можна усмирити, поки що.
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16.05.2024 12:34 Відповісти
Цей саміт миру щось таке недолуге та обмежене, як і зеленский з своїм кодлом - ну посидять, поп...ть, роз'дуться - ніяких стратегічних рішень не примуть - х...ло клав на такі саміти - буде вести війну. От коаліція по зброї - цнша справа - а цей саміт - лайно, нікому не потрібне.
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16.05.2024 12:39 Відповісти
По схеме, формату правильно. Должен быть представитель РФ. Если его не будет, то тоже ясно, что о мире РФ не готова. Тогда все точки и будут расставлены. Хотя именно нам особо пользы не станет. Декларативно все.
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16.05.2024 12:41 Відповісти
Заява навіть не варта якогось предметного коментаря.
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16.05.2024 12:56 Відповісти
Саміт Миру, а не війни, тож рашка йде на#уй
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16.05.2024 13:39 Відповісти
Якщо виліз піськов, то це означає , що кацапам на саміті не місце! піськов-ПНХ!!!
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16.05.2024 15:25 Відповісти
 
 