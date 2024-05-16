Саміт миру у Швейцарії буде марним без участі в ньому Росії, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що Глобальний саміт миру у Швейцарії щодо звершення війни в Україні не матиме жодних результатів без участі Росії.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Без Росії обговорювати питання безпеки, які нас хвилюють, абсолютно марно", - заявив Пєсков.
Водночас речник Кремля припустив, що саміт буде "пустою схоластикою без перспективи отримати хоч якийсь вагомий результат".
Раніше Росія заявляла, що не бачить сенсу в запланованій Швейцарією конференції для обговорення способів припинення конфлікту в Україні, на яку Москва наразі не запрошена.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.
У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.
Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
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ніяких технологій , повна ізоляція , ніяких пересувань до цивілізацій ... Хоча цивілізований світ досить сильно підсів на ресурси з цих територій ,
На мою думку, єдина мета цього самміту - весь світ повинен домовитися як краще давати кіздюлів кацапні. Якшо цього не буде (а цього не буде, бо всі, хто хотів, вже в Рамштайні), то це буде ще один пустопорожній виступ "кварталу".
Запросити москалів щоби що? Щоб як написали вище, влаштувати балаган?
А бесится Песков потому, что стран таких много и представительство будет очень высоким. Одно присутствие президента США (который вроде как должен быть) чего стоит.
P.S.
А заканчивается война очень длительными и не публичными переговорами. Как правило, через посредников (думаю через Китай). И это тоже Песков прекрасно знает.
про який "план миру" всі тут булькають, во главі з зе!лідором?
капітуляція, це мир?