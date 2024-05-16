Саміт миру у Швейцарії буде марним без участі в ньому Росії, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що Глобальний саміт миру у Швейцарії щодо звершення війни в Україні не матиме жодних результатів без участі Росії.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Без Росії обговорювати питання безпеки, які нас хвилюють, абсолютно марно", - заявив Пєсков.

Водночас речник Кремля припустив, що саміт буде "пустою схоластикою без перспективи отримати хоч якийсь вагомий результат".

Раніше Росія заявляла, що не бачить сенсу в запланованій Швейцарією конференції для обговорення способів припинення конфлікту в Україні, на яку Москва наразі не запрошена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 50 країн вже підтвердили участь у Глобальному саміті миру, - МЗС Швейцарії

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія братиме участь у Саміті миру, - Зеленський після розмови із президенткою Зурабішвілі